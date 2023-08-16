$8 тыс. за инвалидность родственника: чиновник ГСЧС придумал "схему" для уклонистов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Чиновник ГСЧС в Кировоградской области за $8 тыс. помогал уклонистам оформить инвалидность кому-то из близких родственников и таким образом избежать мобилизации.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Заказчиков убеждал, что есть "свои" врачи, которые помогут в оформлении нужной группы инвалидности близким родственникам. Ее получение станет основанием для избежания мобилизационного процесса", - говорится в сообщении.
Чиновник ГСЧС привлек к "схеме" своего брата - через него передавали средства.
Обоих мужчин поймали с поличным, когда они получали от "заказчика" средства. Им сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Сообщникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
І до чого ржачний смайл?
навіть якщо так, то отих кого ви пропонуєте посадити, треба кимось замінити. Зараз навчання в медінституті значно дорожче коштує ніж коли небудь. А спитайте в лікарів: скільки вони отримують ті що в лікарнях. А тоді дивуєтесь: звідки взятки. Але Супрун, що хотіла налагодити достойну оплату лікарів у лікарнях, називаєте доктор-смерть. бо якісь юмористи її так назвали по аналогії із синьйором-голодомором.
Ну это результат реформы супрун. И до этого было не очень, а с ее приходом стало вообще бомбически))))
Недарма її прозвали доктор Смерть.
короче ,вы все в одну кучу смешали
Можу як Ви - що так змитись закортіло??