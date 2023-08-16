$8 тыс. за инвалидность родственника: чиновник ГСЧС придумал "схему" для уклонистов. ФОТО

Чиновник ГСЧС в Кировоградской области за $8 тыс. помогал уклонистам оформить инвалидность кому-то из близких родственников и таким образом избежать мобилизации.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Заказчиков убеждал, что есть "свои" врачи, которые помогут в оформлении нужной группы инвалидности близким родственникам. Ее получение станет основанием для избежания мобилизационного процесса", - говорится в сообщении.

Чиновник ГСЧС привлек к "схеме" своего брата - через него передавали средства.

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Обоих мужчин поймали с поличным, когда они получали от "заказчика" средства. Им сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Сообщникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





