В Николаеве задержаны две чиновницы облэнерго, которые ждали оккупации региона и отрицали существование Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности, задокументировав их преступную деятельность, задержала еще двух чиновниц, публично оправдывавших вооруженную агрессию РФ.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как стало известно, фигурантками являются глава одного из подразделений АО "Николаевоблэнерго" и ее заместительница. В разговорах со своими коллегами и подчиненными они отрицали существование Украины как государства и выражали свои надежды на захват всей территории нашей страны.
Также должностные лица оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству украинцев, оказывающих сопротивление российским захватчикам.
Кроме того, злоумышленницы надеялись на быструю оккупацию Киева, Донбасса и Николаевщины и даже делали собственные прогнозы по "срокам" захвата украинских территорий.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим чиновницам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Бл@ буду, клянусь Пашей Мерседесом - я такого не говорила
Але слід зрозуміти за своїми політичними поглядами була умовно розділена на дві частини але ніхто не помічав цих людей які лояльно ставились до Росії
А те що Україна демократична країна це допомогло вільно висловлювати ворогам свої думки і налаштовувати народ проти країни
З такими людьми треба було вести боротьбу ще в 90-х роках
Але добре що їх виявляють і кидають до в'язниць за ті злочини і наведені ракети нехай відповідають
Повісити обох, як зрадниць, перед облЕнерго у Миколаєві, на ліхтарному стовпі!!
А так, діти убитих НИМИ мешканців Миколаївщини, будуть їх же і утримувати за власні кошти…. Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, можуть це підтвердити!! Вони, так і не внесли відповідних змін до законодавства, за результатами оцінення практики винесення судових вироків відповідно до загибелі Українців від рук московитів та їх агентури в Україні!!
Це ж не їх рідні торкнулося, а якихось там громадян отієї України, де вони ПРИСЯГАЛИ у ВРУ їх захищати!
Виходить, що не тільки ***** творить воєнні злочини…
Слава Україні!!
мордиобличчя брюлити? В надії, що завтра будуть пробачення просити і з придиханням в голосі розпинатися як ******* Україну?
А питання про "победить" це до ЗЕ! і "мудрого наріду"
Москалі і їх колаборанти нахабні падли і криваві вбивці. Це повинен знати весь світ!!