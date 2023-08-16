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Николаев (2008) СБУ (18668)

В Николаеве задержаны две чиновницы облэнерго, которые ждали оккупации региона и отрицали существование Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности, задокументировав их преступную деятельность, задержала еще двух чиновниц, публично оправдывавших вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как стало известно, фигурантками являются глава одного из подразделений АО "Николаевоблэнерго" и ее заместительница. В разговорах со своими коллегами и подчиненными они отрицали существование Украины как государства и выражали свои надежды на захват всей территории нашей страны.

Также должностные лица оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству украинцев, оказывающих сопротивление российским захватчикам.

Кроме того, злоумышленницы надеялись на быструю оккупацию Киева, Донбасса и Николаевщины и даже делали собственные прогнозы по "срокам" захвата украинских территорий.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим чиновницам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Николаеве задержаны две чиновницы облэнерго, которые ждали оккупации региона и отрицали существование Украины, - СБУ 01

В Николаеве задержаны две чиновницы облэнерго, которые ждали оккупации региона и отрицали существование Украины, - СБУ 02
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Топ комментарии
+31
8 років - це мало. для тих самиць - пожиттєве, щоб вони на своїй шкурі переконались, що Україна є і буде!
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16.08.2023 14:57
+24
Вроде не старые совковые кошёлки.. На второй фотке кошёлка так руку держит, как буд-то говорит:

- Бл@ буду, клянусь Пашей Мерседесом - я такого не говорила
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16.08.2023 14:59
+20
кончитты
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16.08.2023 14:57
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кончитты
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16.08.2023 14:57 Ответить
а могли ж іще й світло вимикати в відповідальний момент, котельням у люті морози, чи показники абонентів спотворювати, щоб ті були боржниками і виражали своє невдоволення, сіяли паніку
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16.08.2023 15:03 Ответить
8 років - це мало. для тих самиць - пожиттєве, щоб вони на своїй шкурі переконались, що Україна є і буде!
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16.08.2023 14:57 Ответить
зараз боти набіжать , і розкажуть хто винен у тому, що ці курки такі якими вони є ))))))
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16.08.2023 14:59 Ответить
знищити свиноматок
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16.08.2023 14:59 Ответить
Вроде не старые совковые кошёлки.. На второй фотке кошёлка так руку держит, как буд-то говорит:

- Бл@ буду, клянусь Пашей Мерседесом - я такого не говорила
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16.08.2023 14:59 Ответить
Для того щоб бути ватою вік та місце не показник. А як вам сорокарічний алкаш з Ів.-Фр. котрий каже що при союзі водка була краща і ніхто не спивався, так говорив йому тато доходяга, теж місцевий
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16.08.2023 15:38 Ответить
При Союзе водка лучше была - это он с пяти лет водку пьёт? )) Ага, никто не спивался. Аж антиалкогольную кампанию пришлось объявить
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16.08.2023 15:44 Ответить
за парэбрик траханих козлодоиць...)) без майна й копийкы..))
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16.08.2023 15:00 Ответить
Не розумію... Невже на такі посади брали таких ********? Вибачте, але слів інших не знайшов...
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16.08.2023 15:00 Ответить
А хто ж їх на роботу брав? Такі ж самі й.ті
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16.08.2023 15:07 Ответить
просніться, колоніальна адміністрація московитів, нікуди не зникла, після розвалу СРСР, а получила українське громадянство(це сотні тисяч московитів) і продовжує керувати колонією. Звісно, якісь права українці змогли завоювати і частково попасти у владу.
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16.08.2023 15:08 Ответить
було, шо в сбу якась десь, здається на волині луцькій зазнала ворожих впливів і несла схоже...і тоже при званії не нижче майора і должності...але то ще при баканову було
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16.08.2023 15:08 Ответить
Придивіться уважно, керівні посади у багатьох випадках посідають іПуча москальня
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16.08.2023 15:09 Ответить
Всього двоє?
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16.08.2023 15:01 Ответить
Ну нема України для них, ну ок. Забрати у них паспорти неіснуючої держави, забрати всі кошти, які їм виплатила неіснуюча держава та і все.
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16.08.2023 15:03 Ответить
Мені не зрозуміло одне, що цім курвам з того, стане легше чі шо?!
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16.08.2023 16:41 Ответить
Чому так довго триває війна ? А вона ще довго буде тривати через внутрішніх ворогів які шкодять Україні в умовах війни це колаборанти
Але слід зрозуміти за своїми політичними поглядами була умовно розділена на дві частини але ніхто не помічав цих людей які лояльно ставились до Росії
А те що Україна демократична країна це допомогло вільно висловлювати ворогам свої думки і налаштовувати народ проти країни
З такими людьми треба було вести боротьбу ще в 90-х роках
Але добре що їх виявляють і кидають до в'язниць за ті злочини і наведені ракети нехай відповідають
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16.08.2023 15:04 Ответить
Не натягуйте сову на зопу. Війна триває бо накацапії є політична воля, гроші, а зомбі-м'ясо для її ведення. Все інше похідне
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16.08.2023 15:36 Ответить
Кацапня
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16.08.2023 15:04 Ответить
нарешті, бидло московське, яке підтримує свой народ, будуть переслідувати в Україні?
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16.08.2023 15:05 Ответить
А паспорт вони якої країни мають? Таким треба лоботомію робити і відправляти на мордор-тут їм нічого робити!
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16.08.2023 15:07 Ответить
В Николаеве сплошная "ВАТА" Наследие советских времен! Люмпен рулит!
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16.08.2023 15:07 Ответить
Через 8 років вже білети їм куплять на мордор.
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16.08.2023 15:37 Ответить
"сплошная вата" в твоїй голові
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16.08.2023 16:56 Ответить
Плюс дві установки для розмінування територій.
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16.08.2023 15:08 Ответить
ruzke kurwy!
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16.08.2023 15:11 Ответить
Скільки цієї колоборанської мерзоти розваелось ,всю цю погань треба знищувати ,викорінювати ,але з такою інформаційною політикою хіба можна щось змінити? жодного патріотичного виховання ,натомість "єдиний марафон" ,фрі дом і "хорошие русские".
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16.08.2023 15:13 Ответить
марафон не в 2014 з'явився, і навіть не в 2019...
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16.08.2023 16:57 Ответить
Разорвал бы руками этих тварей.
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16.08.2023 15:13 Ответить
да только семеро тебя держат
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16.08.2023 15:25 Ответить
Растрелять ! как ватники любят)
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16.08.2023 15:18 Ответить
Жирную точку їй цеглиною на чолі треба поставити. І всьо ...
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16.08.2023 15:18 Ответить
а суди південі поблажливі до колоборантів дадуть условно тим кого потрібно довічно садити
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16.08.2023 15:22 Ответить
Отримували зарплату від неіснуючої країни?
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16.08.2023 15:24 Ответить
Гнати також тих, хто їх на цю посаду прийняв.
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16.08.2023 15:24 Ответить
По поводу "СПЛОШНОЙ ВАТЫ"могу поспорить--сама из Николаева--было бы сплошь ваты--в начале войны уже были бы под оккупацией....Процентов на 20 она есть в нашем городе--к сожалению....
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16.08.2023 15:25 Ответить
Нажаль,такий відсоток у всіх містах України.Навіть у Львові та Франківську.Але добре,що 20ть.Бо Х.йло розраховував на більшість.
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16.08.2023 15:36 Ответить
Потрібно брати за бари їхніх керівників, вони прекрасно знають, що то за сучки!
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16.08.2023 15:34 Ответить
а власники обленерго хто?
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16.08.2023 15:44 Ответить
Фирташ и Ко
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16.08.2023 15:50 Ответить
Я с родственницей поссорился , оказалась такая же гнида
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16.08.2023 15:49 Ответить
А скільки іще таких в Україні є. Які зачаїлися і ждуть.
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16.08.2023 15:50 Ответить
З цих, зкацаплених орчиць *****, толку уже НЕБУДЕ ніякого для України!!
Повісити обох, як зрадниць, перед облЕнерго у Миколаєві, на ліхтарному стовпі!!
А так, діти убитих НИМИ мешканців Миколаївщини, будуть їх же і утримувати за власні кошти…. Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, можуть це підтвердити!! Вони, так і не внесли відповідних змін до законодавства, за результатами оцінення практики винесення судових вироків відповідно до загибелі Українців від рук московитів та їх агентури в Україні!!
Це ж не їх рідні торкнулося, а якихось там громадян отієї України, де вони ПРИСЯГАЛИ у ВРУ їх захищати!
Виходить, що не тільки ***** творить воєнні злочини…
Слава Україні!!
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16.08.2023 15:56 Ответить
етнічна русня
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16.08.2023 16:00 Ответить
А на якого милого морди обличчя брюлити? В надії, що завтра будуть пробачення просити і з придиханням в голосі розпинатися як ******* Україну?
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16.08.2023 16:00 Ответить
После того как в Украине заморили голодом миллионы украинцев, из болот навезли эшелонами вот эту всю сволочь.
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16.08.2023 16:05 Ответить
Всесвіт кацапанавтов, лєтіт сєбє пускай і вот падлеци єщє і хаймарси прячут а люди страдают.
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16.08.2023 16:06 Ответить
а что я заметил - все кто поддерживает руский мир живут по законам курятника ,насри на нижнего ,столкни ближнего
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16.08.2023 16:07 Ответить
Каждый день вылавливают эту кацапскую *******,а они все не заканчиваются.Такое впечетление что их не менее 30% населения.Как тогда мы сможем победить с таким гнилым баластом?
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16.08.2023 16:11 Ответить
Про 30% повністю згоден!!!

А питання про "победить" це до ЗЕ! і "мудрого наріду"
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16.08.2023 17:45 Ответить
Вот таких точно надо "об колено" и "через кровь", чтоб другим даже в голову подобное не приходило и обязательно с конфискацией имущества с последуещей высылкой в рф. А там их определят в какой-нибудь пердожопинск ************* уезда на рукамиводительную должность. БО ВОНО КОНЧЕНЕ!!!!
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16.08.2023 16:12 Ответить
Можна скільки завгодно поливати лайном 'зелену" владу і зовсім не безпідставно. Але це лайно ще в 2014 потрібно було знищувати, натомість сюсюкались з 5ю колоною
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16.08.2023 16:43 Ответить
Ти натякаєш на 95 квартал в 14 році?
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17.08.2023 10:59 Ответить
Парадокс в тому, що таких, "вони заперечували існування України як держави" на Півдні і Сході можливо 50%. Я собі так думаю. Що з цим робити, ні я, ні зелень не знаємо. То що Москальське царство з'явилось на 1000 років пізніше Київської Русі, то що москалі знищили московську імперію, вбивши мільйони українців, то що москалі самі знищили СССР, то що світ признав Україну в існуючих кордонах для них не аргумент, вони тепер намагаються взагалі знищити українців.
Москалі і їх колаборанти нахабні падли і криваві вбивці. Це повинен знати весь світ!!
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16.08.2023 17:42 Ответить
Ну нравится им рассеюшка,ну ненавидят они Украину,хотя задницы отъедают украинским хлебом и должности заимели тут не хилые...Собрать бы всех таковых гнид и под зад через кордон, с конфискацией всего имущества, на любимую сторонку.. В сибири таковым места хватит..
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16.08.2023 19:16 Ответить
Отпустят, тут нет состава преступления, это частный разговор.
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16.08.2023 19:19 Ответить
"частный" - це про власні труселя будеш розмовляти!
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17.08.2023 11:01 Ответить
в таких конторах работает полно необразованных тупых теток
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17.08.2023 09:19 Ответить
непогано бабульки влаштувались
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17.08.2023 09:55 Ответить
влаштовувалась вона ще в СРСР коли була молодою, не погано підмахувала начальник з приводу і без
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17.08.2023 11:59 Ответить
зараз ця гідота, буде повзати на коліна, і казати що цего не казала, це все жарт, і в загалі, готова через коліно перегнути парашу, а скільки таких керівників в УКРАЇНІ
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17.08.2023 11:50 Ответить
Звільнити всіх нах! На такі посади назначати ветеранів або членів їхніх родин!!! Р
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17.08.2023 12:00 Ответить
Видати закон: на державні посади приймати виключно або ветеранів, або членів сімей. При підвищення посади перевагу має ветеран або член сімʼї. Легально! В цілому світі існує подібна ситсема.
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17.08.2023 12:04 Ответить
 
 