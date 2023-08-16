РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4908 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
9 128 16
война (46696) Пласт (45) потери (3857)

Защищая Украину, погиб воин, волонтер и участник общества "Пласт" Василий Дорошенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На войне, защищая Украину, погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады, волонтер ОО "Тарелка" и участник общества "Пласт" Василий Дорошенко (позывной "Палладин").

Об этом сообщили в организации "Пласт", активным участником которой был Дорошенко, передает Цензор.НЕТ.

Василий родился в селе Тязив Ивано-Франковской области. Учился по специальности "Финансы и кредит" в Ивано-Франковском государственном колледже технологий и бизнеса, который закончил в 2013 году. Далее Дорошенко продолжил обучение на историческом факультете Украинского Католического университета. В 2021 году получал юридическое образование во "Львовской политехнике".

Василий вложил много труда в ОО "Зеленая Коробка", где занимался логистикой, продажами и общественной сортировкой. В то же время еще и волонтерил в ОО "Тарелка". Принадлежал к обществу реконструкторов "Орден Палладинов" во Львове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При выполнении боевого задания погиб 22-летний спецназовец Богдан Сенюк. ФОТО

Кроме того, Дорошенко участвовал в археологической экспедиции в национальном историко-археологическом заповеднике "Ольвия" в Николаевской области.

В "Пласт" вступил в 2014 году. С началом полномасштабного вторжения Василий защищал Украину в составе 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.

С февраля 2023 года воевал в составе третьей отдельной штурмовой бригады. Участвовал в боях под Бахмутом, где в мае этого года получил ранение. После реабилитации вернулся в строй.

Читайте также: В войне за Украину погиб руководитель Пласта Ивано-Франковска Лугарев

Военный погиб во время боевого задания в результате дроновой атаки 13 августа в Донецкой области.

"Спи спокойно, без тревог...", - написали в "Пласте".

Защищая Украину, погиб воин, волонтер и участник общества Пласт Василий Дорошенко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Йдуть у вічність найкращі сини України! Вічна їм пам'ять та шана! Смерть рашистським загарбникам!
показать весь комментарий
16.08.2023 15:08
+22
показать весь комментарий
16.08.2023 15:10
+10
Царство Небесне..
У Дніпрі якось багато стало спеціальних фургонів зі страшними цифрами. Сумно і боляче...
показать весь комментарий
16.08.2023 15:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Йдуть у вічність найкращі сини України! Вічна їм пам'ять та шана! Смерть рашистським загарбникам!
показать весь комментарий
16.08.2023 15:08 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2023 15:10 Ответить
Царство Небесне..
У Дніпрі якось багато стало спеціальних фургонів зі страшними цифрами. Сумно і боляче...
показать весь комментарий
16.08.2023 15:20 Ответить
А в Україну московія вдерлася ВІЙНОЮ, ще у 2014 році, невже НЕЗНАЛИ..
показать весь комментарий
16.08.2023 15:28 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
показать весь комментарий
16.08.2023 15:25 Ответить
Низький уклін Вам, Українці!! Вибачте, тато і мамо!
Який високий, ментальний рівень патріотизму в Пласунів, але ж яка морально-патріотична порожнеча, в отих істот, яких грошові лантухи, протягли на посади навколо чотириразового відказника від Захисту України!!
За асфальт, замішаний на крові та життях Українців, треба Разумкову-Стефанчуку+Зеленському+Гончаруку-ШмигалЮ, нести ОСОБИСТУ відповідальність!! На Купянськом напрямі, у Зеленського-Стефанчука-шмигалЯ, теж усе підготовлено ЗАВЧАСНО..
Кров Українців, не водиця…за неї відповідати годиться!!
***** з оточенням, це військові злочинці, ГААГА їх чекає!
Слава Україні!
показать весь комментарий
16.08.2023 15:27 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
16.08.2023 15:28 Ответить
Вони вміли не тільки бавитися ...
Chivalric Order of Paladins / Лицарський Орден Паладинів
показать весь комментарий
16.08.2023 15:39 Ответить
Півроку назад ...
показать весь комментарий
16.08.2023 15:46 Ответить
Любі друзі Зеленського, кошовий та інші з 95 кварталу коли підуть на передову захищати Україну не язиком, а зброєю? Якщо в них плоскостопіє то скажіть в голос! А то ховаються від призову.
показать весь комментарий
16.08.2023 15:40 Ответить
патріоти кращі сини і дочки України гинуть цвіт нації; а в столиці саме більше ухилянтів зі всіеї держави з"їхались нічні пянки не зважаючи на коменданську годину троещина забита ними зйомні квартири всі зайняті ними мажори також відкрито по ресторанам шастають ніхто їх не контролюе; в столиці военкомати цим займатись потрібно разом з поліціей в деснянському районі роботи їх не видно
показать весь комментарий
16.08.2023 15:47 Ответить
Вічна Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Василя 😪😪😪
показать весь комментарий
16.08.2023 15:58 Ответить
R.I.P.
показать весь комментарий
16.08.2023 16:01 Ответить
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
показать весь комментарий
16.08.2023 16:39 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
16.08.2023 16:43 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Василя до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
показать весь комментарий
16.08.2023 17:06 Ответить
 
 