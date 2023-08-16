Защищая Украину, погиб воин, волонтер и участник общества "Пласт" Василий Дорошенко. ФОТО

На войне, защищая Украину, погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады, волонтер ОО "Тарелка" и участник общества "Пласт" Василий Дорошенко (позывной "Палладин").

Об этом сообщили в организации "Пласт", активным участником которой был Дорошенко, передает Цензор.НЕТ.

Василий родился в селе Тязив Ивано-Франковской области. Учился по специальности "Финансы и кредит" в Ивано-Франковском государственном колледже технологий и бизнеса, который закончил в 2013 году. Далее Дорошенко продолжил обучение на историческом факультете Украинского Католического университета. В 2021 году получал юридическое образование во "Львовской политехнике".

Василий вложил много труда в ОО "Зеленая Коробка", где занимался логистикой, продажами и общественной сортировкой. В то же время еще и волонтерил в ОО "Тарелка". Принадлежал к обществу реконструкторов "Орден Палладинов" во Львове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При выполнении боевого задания погиб 22-летний спецназовец Богдан Сенюк. ФОТО

Кроме того, Дорошенко участвовал в археологической экспедиции в национальном историко-археологическом заповеднике "Ольвия" в Николаевской области.

В "Пласт" вступил в 2014 году. С началом полномасштабного вторжения Василий защищал Украину в составе 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.

С февраля 2023 года воевал в составе третьей отдельной штурмовой бригады. Участвовал в боях под Бахмутом, где в мае этого года получил ранение. После реабилитации вернулся в строй.

Читайте также: В войне за Украину погиб руководитель Пласта Ивано-Франковска Лугарев

Военный погиб во время боевого задания в результате дроновой атаки 13 августа в Донецкой области.

"Спи спокойно, без тревог...", - написали в "Пласте".