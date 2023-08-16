Защищая Украину, погиб воин, волонтер и участник общества "Пласт" Василий Дорошенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На войне, защищая Украину, погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады, волонтер ОО "Тарелка" и участник общества "Пласт" Василий Дорошенко (позывной "Палладин").
Об этом сообщили в организации "Пласт", активным участником которой был Дорошенко, передает Цензор.НЕТ.
Василий родился в селе Тязив Ивано-Франковской области. Учился по специальности "Финансы и кредит" в Ивано-Франковском государственном колледже технологий и бизнеса, который закончил в 2013 году. Далее Дорошенко продолжил обучение на историческом факультете Украинского Католического университета. В 2021 году получал юридическое образование во "Львовской политехнике".
Василий вложил много труда в ОО "Зеленая Коробка", где занимался логистикой, продажами и общественной сортировкой. В то же время еще и волонтерил в ОО "Тарелка". Принадлежал к обществу реконструкторов "Орден Палладинов" во Львове.
Кроме того, Дорошенко участвовал в археологической экспедиции в национальном историко-археологическом заповеднике "Ольвия" в Николаевской области.
В "Пласт" вступил в 2014 году. С началом полномасштабного вторжения Василий защищал Украину в составе 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.
С февраля 2023 года воевал в составе третьей отдельной штурмовой бригады. Участвовал в боях под Бахмутом, где в мае этого года получил ранение. После реабилитации вернулся в строй.
Военный погиб во время боевого задания в результате дроновой атаки 13 августа в Донецкой области.
"Спи спокойно, без тревог...", - написали в "Пласте".
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У Дніпрі якось багато стало спеціальних фургонів зі страшними цифрами. Сумно і боляче...
Який високий, ментальний рівень патріотизму в Пласунів, але ж яка морально-патріотична порожнеча, в отих істот, яких грошові лантухи, протягли на посади навколо чотириразового відказника від Захисту України!!
За асфальт, замішаний на крові та життях Українців, треба Разумкову-Стефанчуку+Зеленському+Гончаруку-ШмигалЮ, нести ОСОБИСТУ відповідальність!! На Купянськом напрямі, у Зеленського-Стефанчука-шмигалЯ, теж усе підготовлено ЗАВЧАСНО..
Кров Українців, не водиця…за неї відповідати годиться!!
***** з оточенням, це військові злочинці, ГААГА їх чекає!
Слава Україні!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
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