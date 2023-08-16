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Николаев (2008) психиатрия (121) ГБР (2542) уклонисты (181)

Психиатры в Николаеве зарабатывали на уклонистах более ста тысяч долларов в месяц, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Врачи Николаевского областного центра психического здоровья выдавали уклонистам "липовые" медицинские справки о непригодности к военной службе.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, этот "бизнес" организовал директор медицинского учреждения, привлекая к сделке подчиненных врачей, которые изготовляли необходимые справки, и правоохранителя, который занимался подбором клиентов", - говорится в сообщении.

Каждая справка стоила $1,5 тыс. Ежемесячно их оформляли более чем на $100 тыс.

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Директору областного центра психического здоровья и правоохранителю, подбиравшему "клиентов", собираются сообщить о подозрении во взяточничестве. Им будет грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас следователи устанавливают, кто еще из врачей был причастен к афере.

Психиатры в Николаеве зарабатывали на уклонистах более ста тысяч долларов в месяц, - ГБР 01
Психиатры в Николаеве зарабатывали на уклонистах более ста тысяч долларов в месяц, - ГБР 02
Психиатры в Николаеве зарабатывали на уклонистах более ста тысяч долларов в месяц, - ГБР 03
Психиатры в Николаеве зарабатывали на уклонистах более ста тысяч долларов в месяц, - ГБР 04
Психиатры в Николаеве зарабатывали на уклонистах более ста тысяч долларов в месяц, - ГБР 05
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Топ комментарии
+10
Не факт... Оно пі@ар кива на обліку у психіатра перебував, а у той же час і табельну зброю мав, авто водив, у ВР працював яко народний обранець

"В суді Кива повідомив, що перебував на лікуванні в Полтавській обласній психіатричній лікарні з діагнозом черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості.

З лікарні Кива, вийшов, але інвалідність ІІ групи в нього залишилася. Залишився хворобливий стан здоров'я, внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм."
https://24tv.ua/dovidka_kivi_pro_psihdiagnoz_vidmazka_vid_pokarannya_chi_realniy_diagnoz_n1249994
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16.08.2023 16:18
+10
А в мому воєнкоматі психіатр з ВЛК на лексусі їздить. Він в районній поліклініці справки ще видає. На хабарі ловили декілька років назад. Саме цікаве що дивлячись на його поведінку стає зрозуміло що він психічно не є здоровим.
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16.08.2023 16:18
+9
Чорновол і Парубій не були з довідками - то пєтушарій поширив інфу, а коли йому показали, що довідки заповнені з помилками, то швидко здав назад і сказав, що це йому знайомі менти фейк злили...
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16.08.2023 16:46
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Тю, і що стільки бажаючих? Із справкою з дурки ж не лише непридатний до армії, але і машину водити не можна тоді...
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16.08.2023 16:13 Ответить
Не факт... Оно пі@ар кива на обліку у психіатра перебував, а у той же час і табельну зброю мав, авто водив, у ВР працював яко народний обранець

"В суді Кива повідомив, що перебував на лікуванні в Полтавській обласній психіатричній лікарні з діагнозом черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості.

З лікарні Кива, вийшов, але інвалідність ІІ групи в нього залишилася. Залишився хворобливий стан здоров'я, внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм."
https://24tv.ua/dovidka_kivi_pro_psihdiagnoz_vidmazka_vid_pokarannya_chi_realniy_diagnoz_n1249994
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16.08.2023 16:18 Ответить
у кивы папа был маньяк. Расстрелян в 80-е за убийтва. Была ещё до войны серия "Следствие вели" с Каневским. Назывался фильм "Маска смерти". Про папу кивы из Полтавы.
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17.08.2023 03:26 Ответить
Таня Черновол и Парубий в Верховной Раде были со справками , а Кива был контуженным , а Янукович был с двумя судимостями и т.д. Для мудрых - просветленных украинцев это нормально ....
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16.08.2023 16:40 Ответить
Чорновол і Парубій не були з довідками - то пєтушарій поширив інфу, а коли йому показали, що довідки заповнені з помилками, то швидко здав назад і сказав, що це йому знайомі менти фейк злили...
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16.08.2023 16:46 Ответить
Как хорошо , что вы так подробно и так щепетильно знаете ПРАВДУ по этому вопросу !! Только вот , ни Парубий , ни Черновол не опротестовали справки ....
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16.08.2023 20:48 Ответить
А я не закликаю вірити мені чи комусь, ви можете самі перевірити. Підказую: довідка Парубію є в інтернеті, гляньте там на адресу лікарні Червонограда, яка видала довідку, а потім погугліть справжню адресу цієї лікарні.
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16.08.2023 20:51 Ответить
В интернете как на заборе можно и убрать и подправить и дать справку что я ( к примеру ) английский и японский шпион
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16.08.2023 22:02 Ответить
А ти віриш пєтушарію?)))
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16.08.2023 22:06 Ответить
Я никому НЕ верю !!
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16.08.2023 22:36 Ответить
Ви не маєте рації. Війна сі скінчит і ці самі дохтори будуть їх лікувати, лікувати і вилікують Захистять на цьому дисертації, понаписують нємєряно наукових статей і т. д.
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16.08.2023 16:43 Ответить
вже ні, або не ці.
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16.08.2023 16:59 Ответить
Найбільша за ухилянтів біда - зароблянти на війні.
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16.08.2023 16:13 Ответить
непогано так
тепер цікаво скільки в нас осіб з діагнозом психічно хворий
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16.08.2023 16:14 Ответить
А скільки в нас в Україні психіатрів які мають право давати такі заключення?
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16.08.2023 16:28 Ответить
Всі теоретично мають таке право, хто працює в діспансері.
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16.08.2023 16:40 Ответить
цікаво чому жінка, котрій і справка не потрібна про це цікавится
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16.08.2023 16:35 Ответить
73%
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16.08.2023 16:44 Ответить
А скільки осіб з 2014 року які відкосили від армії 4 рази? І нормально, потім керують країною. Беруть приклад з лідора, та навіть його перевершили, але мета і ціль одна єдина - відкосити.
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16.08.2023 16:57 Ответить
певно більше ніж психічно здоровий
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16.08.2023 18:48 Ответить
А кому сейчас легко?
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16.08.2023 16:16 Ответить
А в мому воєнкоматі психіатр з ВЛК на лексусі їздить. Він в районній поліклініці справки ще видає. На хабарі ловили декілька років назад. Саме цікаве що дивлячись на його поведінку стає зрозуміло що він психічно не є здоровим.
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16.08.2023 16:18 Ответить
Нагадали ст.анекдот.Водій біля психлікарні монтує колисо,ті висять на заборі і дивляться,водій загубив болти,не знає що робити,ті йому радять,зніми з тих колес по одному болту це закріпи і їдь собі,він їм та Ви генії,вони *МИ ПСІХИ,АЛЕ НЕ ДОВБОЙОБИ*
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16.08.2023 19:02 Ответить
Я ухилянтов и таких дилков не осуждаю, сам не спешу на фринт. Это их выбор
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16.08.2023 16:19 Ответить
Відриваються по повніи - оце пішла жара і при цьому показуєм пальцем на рашку -- як писав Шевченко -- неначе люди подуріли
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16.08.2023 16:20 Ответить
Цинічно але ці хоч зберігали життя а резніков і команда забирали життя крадучи на воїнах .
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16.08.2023 16:23 Ответить
Ой ладно. Злочинна група из милиционера и врачей. В жизни не поверю шо там военкум руку тоже не грел. Всегда если есть сомнения, то тебя пустят по второму кругу в областной военкомат, если будет хоть доля сомнения в районном
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16.08.2023 16:24 Ответить
..логічно.. психи неповносправні втікають від мобілізації... от саме тепер би верховній раді (якби вона була Українською) і підключитися і вИлучити цих та подібних нЕвиборців зі списку виборців.. але - НІТ - вони (моножлобшинство слуг урода) й самі такі (усі 73%)...
дебіли-2019 недарма ж проголосували за новіЄ літСа, жеріть - не обляпайтеся, продумана більшість яких, напевне, вже закордоном "на пособіях", как потерпЄвшіє від своєї тупості... а "порохоботи" нехай воюють - упороті жлоби-зебіли-самці повернуться, коли вже все успокоїться
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16.08.2023 16:26 Ответить
А якби провести незалежну психіатричну експертизу в Раді? Скільки больних на голову пишуть нам закони?
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16.08.2023 16:31 Ответить
так некому ,всех посадят
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16.08.2023 16:37 Ответить
450
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16.08.2023 16:39 Ответить
Будемо відверті. Психично здорових людей не буває. Є недообстежені.
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16.08.2023 16:37 Ответить
А прикол в тому, що реально псіхично хворих, як вже багато років лікувалися, визнають обмежено придатними і мобілізують. А ухилянтів за гроші відпускають.
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16.08.2023 16:39 Ответить
Думаю багацько з них такі справді психічнохворі, просто вимушені платити. Мого дружбана забрали в ЗСУ на шостому десятку з тиском 180/110. Врач дивувався як він ходить. Воєнком дав два тижні "подумати". Ну той нічого "думати" не став
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16.08.2023 16:39 Ответить
180/110
****
Це третя стадія гіпертонії.
Згідно з нормами закону, таких людей повинні знімати з військового обліку навіть під час війни.
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16.08.2023 18:43 Ответить
лікар на місці, який насипає пігулок, вніс запис про другу...і те добре...
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16.08.2023 18:46 Ответить
Лікарі, військкоми - піпл хаває. А хто приймає остаточне рішення про виїзд по закону? Отож. Вгодовану охорону західних рубежів чіпати не можна.
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16.08.2023 16:47 Ответить
Я вже писав, що який піп - такий прихід. І це виявили після 4-х років одноосібного правлення в Україні Президента? Мабуть заробляли не тільки психіатри, а всі, хто міг давати подібні довідки. Бо головне в Верховного головнокомандувача і його призначених командирів в Сухопутні війська були відоси, не організаця і контроль роботи. А ось і маємо результатии і вони плачевні і щоб це болото вичистити, знадобиться час.
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16.08.2023 16:50 Ответить
а в тцк не удивились количеству психов каждый месяц с одинаковыми справками? )
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16.08.2023 17:02 Ответить
Якби на виїзді з країни, в умовному Чопі, був спеціальний ВЛК із ветеранів, який випускав би з країни всіх цих "білобілєтчиків" і "інвалідів, то в Україні не було б таких новини як ця.
Вся історія з ухилянством дуже просто лікується, однак влада має шалене бабло від продажу індульгенцій тому ніхто цю проблему не буде вирішувати.
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16.08.2023 17:09 Ответить
100 тис. у місяць ? по 1,5 тис. за довідку ?? Це 66 людини за місяць !

Мабуть не 1,5 тис.
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16.08.2023 17:30 Ответить
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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16.08.2023 17:32 Ответить
З конфіскацією ...
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16.08.2023 17:48 Ответить
ХА ХА ХА. ПСИХИАТР-- ПО СТАТУСУ--ВАЖНЕЕ ПРАЗИДЕНТА!
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16.08.2023 19:54 Ответить
 
 