Психиатры в Николаеве зарабатывали на уклонистах более ста тысяч долларов в месяц, - ГБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Врачи Николаевского областного центра психического здоровья выдавали уклонистам "липовые" медицинские справки о непригодности к военной службе.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, этот "бизнес" организовал директор медицинского учреждения, привлекая к сделке подчиненных врачей, которые изготовляли необходимые справки, и правоохранителя, который занимался подбором клиентов", - говорится в сообщении.
Каждая справка стоила $1,5 тыс. Ежемесячно их оформляли более чем на $100 тыс.
Директору областного центра психического здоровья и правоохранителю, подбиравшему "клиентов", собираются сообщить о подозрении во взяточничестве. Им будет грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас следователи устанавливают, кто еще из врачей был причастен к афере.
Пожалуйста, подождите...
"В суді Кива повідомив, що перебував на лікуванні в Полтавській обласній психіатричній лікарні з діагнозом черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості.
З лікарні Кива, вийшов, але інвалідність ІІ групи в нього залишилася. Залишився хворобливий стан здоров'я, внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм."
https://24tv.ua/dovidka_kivi_pro_psihdiagnoz_vidmazka_vid_pokarannya_chi_realniy_diagnoz_n1249994
тепер цікаво скільки в нас осіб з діагнозом психічно хворий
дебіли-2019 недарма ж проголосували за новіЄ літСа, жеріть - не обляпайтеся, продумана більшість яких, напевне, вже закордоном "на пособіях", как потерпЄвшіє від своєї тупості... а "порохоботи" нехай воюють - упороті жлоби-зебіли-самці повернуться, коли вже все успокоїться
****
Це третя стадія гіпертонії.
Згідно з нормами закону, таких людей повинні знімати з військового обліку навіть під час війни.
Вся історія з ухилянством дуже просто лікується, однак влада має шалене бабло від продажу індульгенцій тому ніхто цю проблему не буде вирішувати.
Мабуть не 1,5 тис.