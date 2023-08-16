Психиатры в Николаеве зарабатывали на уклонистах более ста тысяч долларов в месяц, - ГБР. ФОТО

Врачи Николаевского областного центра психического здоровья выдавали уклонистам "липовые" медицинские справки о непригодности к военной службе.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, этот "бизнес" организовал директор медицинского учреждения, привлекая к сделке подчиненных врачей, которые изготовляли необходимые справки, и правоохранителя, который занимался подбором клиентов", - говорится в сообщении.

Каждая справка стоила $1,5 тыс. Ежемесячно их оформляли более чем на $100 тыс.

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Директору областного центра психического здоровья и правоохранителю, подбиравшему "клиентов", собираются сообщить о подозрении во взяточничестве. Им будет грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас следователи устанавливают, кто еще из врачей был причастен к афере.









