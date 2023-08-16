Банда рэкетиров, которые "выбивали" деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией обезвредила преступную группировку, которая занималась рэкетом в Житомирской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Каждый день злоумышленники "выбивали" из людей большие суммы средств под вымышленными предлогами или с помощью искусственно спровоцированных конфликтных ситуаций. В случае отказа платить "дань" участники банды похищали людей и отвозили их в специально обустроенные пыточные в городе Коростышев. В застенках рекетиры применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 190 тыс. грн с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой. Злоумышленники угрожали покалечить, а затем убить беременную жену военного, если он не передаст рекетирам всю сумму денег.
В результате спецоперации правоохранители задержали 2 лидеров и 6 активных участников банды на попытке передачи им части денег от потерпевшего.
По данным следствия, преступную группировку организовали двое местных уголовников. В состав банды они привлекли своих знакомых, ранее уже привлекавшихся к ответственности за особо тяжкие преступления.
Во время обысков по месту жительства фигурантов и их авто обнаружено:
большую сумму наличных, полученную преступным путем;
незарегистрированные боевые средства поражения;
кастеты, бейсбольные биты и разнообразное холодное оружие;
списки потерпевших;
банковские карточки и мобильные телефоны, которые они использовали в преступной деятельности.
Задержанным планируется сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
Коли підступно натовпом на одного - це одне. А от якщо б ці хрукти вирішили атакувати ВОП цієї бригади десь на лінії фронту, закінчилось би все швидко і приємно.
Піпець
ви там не дуже глибоко копайте, бо й до Банкової дориєте
А потім на волю з чистою совістю...
Наш суд таки самий гуманний суд у світі
Тільки сьогодні ЦН опублікував статтю про те,як відпустили вбивць добровольця.
"Памʼятаєте жахливу історію з минулої осені, коли троє відморозків в київському дворі серед білого дня вбили добровольця? Нагадую, троє відморозків з величезним кримінальним шлейфом і звʼязками з рашкою (один з них ховався в окупованому Криму від чергового криміналу, в інших звʼязки з промосковськими тітіушками).
На днях Голосіївський суд вирішив відпустити двох з них під заставу в 20 тисяч доларів", Джерело: https://censor.net/ua/n3437779
Через пару місяців вийдуть "фуліганами
Знаєте, чому вони зашевелились? Бо при завдінні шкоди вагітній дружині військового шухер серед військових був би дуже сильним.
Це підставило би мусарню.
youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
t.me/Katimsya/2359?single
youtube.com/watch?v=UvzGn8Wo_cs
отправить с их битами и кастетами в серую зону на нейтральную полосу между нашими и орками, в наши окопы не пускать
Бо через 6-7 р. вийдуть і почнуть все заново. Фігію з нашого КК.
до речі, як в тих краях зараз з бурштиновим промислом?
сегодня писали по указу Зеленского выпустили трёх убийц военнослужащего, они его в Киеве избили и застрелили