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Житомирщина (1314) криминалитет (595) рэкет (125) СБУ (18668)

Банда рэкетиров, которые "выбивали" деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией обезвредила преступную группировку, которая занималась рэкетом в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 01

Каждый день злоумышленники "выбивали" из людей большие суммы средств под вымышленными предлогами или с помощью искусственно спровоцированных конфликтных ситуаций. В случае отказа платить "дань" участники банды похищали людей и отвозили их в специально обустроенные пыточные в городе Коростышев. В застенках рекетиры применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 190 тыс. грн с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой. Злоумышленники угрожали покалечить, а затем убить беременную жену военного, если он не передаст рекетирам всю сумму денег.

Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 02

Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 03

В результате спецоперации правоохранители задержали 2 лидеров и 6 активных участников банды на попытке передачи им части денег от потерпевшего.

Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 04

Читайте также: Задержан депутат из Кропивницкого, который занимался рэкетом: Требовал $92 тыс. несуществующего долга, - СБУ. ФОТОрепортаж

Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 05
Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 06

По данным следствия, преступную группировку организовали двое местных уголовников. В состав банды они привлекли своих знакомых, ранее уже привлекавшихся к ответственности за особо тяжкие преступления.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и их авто обнаружено:

Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 08большую сумму наличных, полученную преступным путем;

Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 08незарегистрированные боевые средства поражения;

Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 08кастеты, бейсбольные биты и разнообразное холодное оружие;

Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 08списки потерпевших;

Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 08банковские карточки и мобильные телефоны, которые они использовали в преступной деятельности.

Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 12
Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 13

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обезврежена преступная организация, которая под видом добробатов терроризировала киевлян, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Банда рэкетиров, которые выбивали деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ 14

Задержанным планируется сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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Топ комментарии
+64
Шкода, що не ліквідували при затриманні. А що? Спробували чинити опір, відкрили вогонь на ураження.
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16.08.2023 17:08
+38
так называемый " министр" юстиции малюска,который НИХРЕНА ,от слова совсем, не занимается своей работой----где ЗАКОНЫ об уголовной ответственности за уголовные преступления в ВОЕННОЕ время !!!!!! этот ТРУТЕНЬ получает только бабло и занимается сэлфи,таких моральных уродов свет не видывал,однако он нужен портнову и татарову,как ТРЯПКА о которую можно ноги вытереть
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16.08.2023 17:34
+33
Добре, що відмазались. Такі своїх на позиції переб'ють і до русскіх братушєк втечуть.
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16.08.2023 17:09
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Здорові бугаї. Як відмазалися від мобілізації?
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16.08.2023 17:08 Ответить
Добре, що відмазались. Такі своїх на позиції переб'ють і до русскіх братушєк втечуть.
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16.08.2023 17:09 Ответить
так называемый " министр" юстиции малюска,который НИХРЕНА ,от слова совсем, не занимается своей работой----где ЗАКОНЫ об уголовной ответственности за уголовные преступления в ВОЕННОЕ время !!!!!! этот ТРУТЕНЬ получает только бабло и занимается сэлфи,таких моральных уродов свет не видывал,однако он нужен портнову и татарову,как ТРЯПКА о которую можно ноги вытереть
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16.08.2023 17:34 Ответить
Як так солдати не можуть захистити себе від отакого???!!!
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16.08.2023 17:37 Ответить
Росія перемогла Чечню, але кадирівці садять кацапів на пляшку по всій росії.
Коли підступно натовпом на одного - це одне. А от якщо б ці хрукти вирішили атакувати ВОП цієї бригади десь на лінії фронту, закінчилось би все швидко і приємно.
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16.08.2023 17:38 Ответить
Любой фронтовик их всех раскатает но ведь все сейчас на фронте а эти ****** запугивали жену Их конечно просто бы всех убили военные да и все
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16.08.2023 20:53 Ответить
Судимих за важкі злочини не призивають.
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16.08.2023 17:18 Ответить
Знайомий двічі сидів за рекет пішов у тероборону і зараз десь під Запоріжжям,при бажанні усім місце в окопі вистачить.
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16.08.2023 18:18 Ответить
Добровольцем может пойти каждый без исключения
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16.08.2023 20:54 Ответить
Шкода, що не ліквідували при затриманні. А що? Спробували чинити опір, відкрили вогонь на ураження.
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16.08.2023 17:08 Ответить
тим більш це сміття навіть поміняти на наших полонених не можна. тільки грязь розводити. негігієнічно
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16.08.2023 17:13 Ответить
Більше того, на зоні вони будуть як вдома!
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16.08.2023 18:59 Ответить
Маю надію, що й ці бандити, теж про це пошкодують!
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16.08.2023 17:43 Ответить
Я б не дуже сподівався.
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16.08.2023 17:44 Ответить
А що, немає організації, яка об'єднувала б ветеранів - щось на кшталт спілки ветеранів? Врешті-решт, попросити про допомогу своїх побратимів, і в поліцію цих рекетирів завозили б частинами (кінцівки - окремо).
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16.08.2023 17:12 Ответить
Были спилки ветеранские. Может и сейчас есть. Потом многие начали заниматься всякой фигнёй. Там тоже люди со своими слабостями и недостатками
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16.08.2023 18:32 Ответить
капець, чи довго вони "вибивали" гроші? чому їх не затримали раніше, чому їм вдалося навіть зґвалтувати декілька жінок..., невже за ними просто слідкували, аби зібрати докази...
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16.08.2023 17:12 Ответить
Ми йдемо в Європу ….
Піпець
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16.08.2023 17:12 Ответить
з Безуглой
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16.08.2023 18:03 Ответить
І таких тварей в кожній області
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16.08.2023 17:12 Ответить
А як відрізнити рекетирів від податківців та комунальників?
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16.08.2023 17:12 Ответить
Ви чули, щоб податківці та комунальники викрадали і катували вагітних жінок з метою стягнути заборгованість?
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16.08.2023 17:15 Ответить
А як відрізнити тебе Алекс Скела від хробака?
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16.08.2023 17:17 Ответить
Ну ще там податківці деякі є, а ось якого біса ти приліпив до рекетирів комунальників - більшість прості трудяги на мінімалкі працюють.
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16.08.2023 18:39 Ответить
мабуть місцеві двірники йому наваляли
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16.08.2023 19:14 Ответить
А коли комунальники за несплату відключають від електромережі жінку з маленькою дитиною?
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17.08.2023 00:02 Ответить
Я розумію, що в житті бувають всякі ситуації, але, якщо жінка з малою дитиною не в змозі сплачувати комунальні послуги, то їй треба лише оформити субсидію. У тієї жінки, швидше за все, інші проблеми.
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17.08.2023 11:13 Ответить
Вторые ещё борзее...
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17.08.2023 22:06 Ответить
Придурки 90-х. Пішли б в "СН" і прібарахлілісь би, что і внукам хватіло би.
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16.08.2023 17:17 Ответить
Вони бабло на вибори збирали.
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16.08.2023 18:48 Ответить
..без даху місцевих (а може й столичних) мусорів-органів та місцевої Иліти такі речі - неможливі..
ви там не дуже глибоко копайте, бо й до Банкової дориєте
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16.08.2023 17:17 Ответить
Ці мерзенні ублюдки можуть принести Україні користь якщо їх відправити на мінне поле щоб своїми ногами розміновували-і боеприпаси для розмінування якраз можна зекономити.
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16.08.2023 17:17 Ответить
/загрожує до 12 років тюрми\
А потім на волю з чистою совістю...
Наш суд таки самий гуманний суд у світі
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16.08.2023 17:31 Ответить
Радіти немає чому, бо в мене є підозра, що самий гуманний суд ( до ворогів України та казнокрадів) через короткий проміжок часу відпустить цих бандюганів з якимось дебільним формулюванням.
Тільки сьогодні ЦН опублікував статтю про те,як відпустили вбивць добровольця.

"Памʼятаєте жахливу історію з минулої осені, коли троє відморозків в київському дворі серед білого дня вбили добровольця? Нагадую, троє відморозків з величезним кримінальним шлейфом і звʼязками з рашкою (один з них ховався в окупованому Криму від чергового криміналу, в інших звʼязки з промосковськими тітіушками).

На днях Голосіївський суд вирішив відпустити двох з них під заставу в 20 тисяч доларів", Джерело: https://censor.net/ua/n3437779
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16.08.2023 17:21 Ответить
я не можу зрозуміти чому? чому московити беруть таку мразоту кидають на штурм умовного бахмуту і в них це працює, а в нас?
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16.08.2023 17:23 Ответить
Тому що у нас немає свого автономного ВПК і надійних каналів контрабанди всіх необхідних закордонних деталей.
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16.08.2023 17:24 Ответить
причому тут впк? московити беруть у своїх тюрмах такий от контингент, кидають на штурм і вони йдуть і штурмують хоч і здогадуються що назад вже не повернуться. а цих попробуй кинь на штурм кліщіївки так їм зброю небезпечно давати !
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16.08.2023 17:31 Ответить
Пане Демків,мене дивують ваші питання.ПВК показало по ютюбах,телеграмканалах і де тільки можливо-щоб усім дійшло...Здача в полон-кувалдою по голові,крок назад-кадировці з кулеметів покажуть напрямок.Вступив в ПВК-відріж голову полоненому і не скривись.Тут підеш не тільки Кліщіївку штурмувати,а і Краснодар,і москву...
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16.08.2023 18:00 Ответить
Воно то так, але їх за роги з камери не витягують. Приїхав вербовщик навішав лапші і вони пішли. Дуже сумніваюсь що вони вірять в обіцянки вербовщика. І знають куди їдуть і все одно йдуть.
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16.08.2023 18:13 Ответить
А що не було спроби втечі?
Через пару місяців вийдуть "фуліганами
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16.08.2023 17:25 Ответить
Я щось не зрозумів - бойова бригада ЗСУ не може сама себе захистити від рекетирів?
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16.08.2023 17:25 Ответить
А вся армія рф, яка перемогла Чечню, не може захистити росіян від набутилювання кадирівцями. Це не фронтовий бій, це підступний напад на одного зграєю кримінальників. Сили нерівні від початку. Цим маєть займатись силові структури держави.
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16.08.2023 17:37 Ответить
А бойова бригада ЗСУ має покинути свої позиції і йти воювати з рекетирами? Чи бойова бригада ЗСУ має право застосовувати зброю проти цивільних у тилу? Цим має займатися поліція, навіть не СБУ, чи у нас анархія, а не держава?.
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16.08.2023 19:09 Ответить
ну добре, що хоч у одного татуху на лівому плечі не заблюрили.
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16.08.2023 17:27 Ответить
Гарні будуть авто рекетирів для ЗСУ.
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16.08.2023 17:29 Ответить
Копайте глибше. Не здивуюся, якщо лідером цього угруповання є місцевий "захисник" (або "захисники") закону. Недавно найпечерніше кривосуддя відпустило двох таких, що вбили військового на перехресті в Києві, за 20 копійок застави.
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16.08.2023 17:40 Ответить
Дивно, що тільки ЗАРАЗ мусара зашевелились. Чи хто там, СБу? Не могли про такі багаточисельні витівки не бути в курсі до того.
Знаєте, чому вони зашевелились? Бо при завдінні шкоди вагітній дружині військового шухер серед військових був би дуже сильним.
Це підставило би мусарню.
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16.08.2023 17:57 Ответить
Повністю згоден Мс.Скіфія.Поліція,особливо на місцях всіх цих бандючків знає в обличчя,п*є з ними,ділиться і інформацією і прибутками.В ще не забутих 90 і пізніших роках,настав якийсь момент,щось десь помінялося і всіх бандюганів просто відстріляли,за досить короткий час.Дивує "пасивність" Свободи,всі забули Сашка Білого.Це я про заставу в 20тис.доларів-за свободовця.Розголос треба Ільєнку?А снайперки не достатньо?Та на таку справу і Стугни ніхто не пожаліє...
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16.08.2023 18:08 Ответить
Только при при нежелание власти в Раду внести закон ужесточаюший преступления в тылу против воинов ВСУ говорит о том что выгодно им ..Сууууууууууууккккккккиииииии
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16.08.2023 18:02 Ответить
Таких треба прилюдно підривати...
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16.08.2023 18:08 Ответить
100% имели связи с полицией.
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16.08.2023 18:09 Ответить
совкові(промосковські) мусара і влада з однієї сторони, і совковий(промосковський) кримінал і ФСБРПЦ в Україні - це дві сторони однієї медалі. Це суть "української" влади в багатьох областях України.
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16.08.2023 18:39 Ответить
А обов'язково треба було затримувати ...
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16.08.2023 18:14 Ответить
Вот так надо таких собак задерживать:
youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
t.me/Katimsya/2359?single
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16.08.2023 18:16 Ответить
Или так:
youtube.com/watch?v=UvzGn8Wo_cs
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17.08.2023 10:27 Ответить
Только за наезд на военнослужащего надо к стенке ставить а не до 12 лет вашу мать.
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16.08.2023 18:30 Ответить
человек их защищает, а они его жену и его так, ну и уроды
отправить с их битами и кастетами в серую зону на нейтральную полосу между нашими и орками, в наши окопы не пускать
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16.08.2023 18:33 Ответить
До 12 років !!! Чого так мало. Треба хоча б по 25.
Бо через 6-7 р. вийдуть і почнуть все заново. Фігію з нашого КК.
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16.08.2023 18:39 Ответить
ще не факт. що сядуть...
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16.08.2023 21:11 Ответить
Чого ці суки насьогодні землю ще топчуть? Чим скоріше здадуть білий одяг від БОГА - ШКУРУ, тим скоріше їх зустріне царство прозваного Христом, що родився та воскрес в печері(ані кроку з джунглів). Чорний душею повинен мати ВСЕ ЧОРНЕ. АРХ М
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16.08.2023 18:43 Ответить
Треба, щоб під час затримання морду було так розквашено, щоб не треба було "розмазувати". Ми б і так не впізнали б.
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16.08.2023 18:46 Ответить
ЗАКОН БОГА КАЖЕ, що якщо ви пройшли КОЛО ЧАСУ в ПОДІЯХ, ЩО ВКАЗАНІ НА ЙОГО СТОРІНКАХ, а НЕ ВИПРАВИЛИ ПОХИБКИ(ХВІСТ=МИНУЛЕ), то ВОНИ ПОМНОЖАТЬСЯ, ХЛІБА СТАНЕ МЕНШЕ, А ПІЗДЮЛИНА ВИРОСТЕ, й так до ВКАЗАНИХ В ЕГИПТІ П,ЯТИ ХЛІБАХ - ДЛЯ СХОДУ, для ЗАХОДУ - З ШОСТОГО ПО ДЕСЯТИЙ ВІДПОВІДНО ПОВИННО ВИКОНУВАТИСЬ ДЕСТЬ ЗАПОВІДЕЙ - ТАК ВІД ЗАСНУВАННЯ КИЄВА ДІЄ ЗАКОН, який я не писав, не корегував(тексти Біблій світу), не ставив в нього час з призвіщами тих, хто мешкає на Землі сьогодні. Якщо не я й не ви, тоді догадайтесь - ХТО? АРХ М
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16.08.2023 18:54 Ответить
Сьогодні двух фігурантів убивства військового суд відпустив під заставу 20 тис. доларів. Вони з російським корінням, і скоріше всього, вже покинули країну. Цим покидькам теж нічого не буде. Бо такі в нас закони і судді стають на сторону бабла. Таку мерзоту не варто затримувати - зразу до Кобздона.
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16.08.2023 19:13 Ответить
опять сколько денег.. а он куколд не мог их с винчестера пришить..
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16.08.2023 20:13 Ответить
розстріляти на х при попиткє к бєгству.
до речі, як в тих краях зараз з бурштиновим промислом?
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16.08.2023 20:39 Ответить
Бурштин в іншому місті Тут граніт
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16.08.2023 21:26 Ответить
а наука і факт каже, що є..просто не всюди
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17.08.2023 09:04 Ответить
Коростишів столиця граніту і пам'ятників..
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17.08.2023 01:32 Ответить
капец,тяжкие преступления в составе банды,во время войны и всего 12лет?!
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16.08.2023 20:46 Ответить
Шкода що немає смертної кари. Могли б ввести хоча б на час воєнного стану.
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16.08.2023 21:11 Ответить
Коростишівські каменярі....український люмпен.
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16.08.2023 21:14 Ответить
Ви що не знаєте ,що з такими робити під час воєнного стану?
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16.08.2023 21:16 Ответить
ці щурі мають пропадати безвісті, чому воїни гинуть а ці виродки коптять повітря?
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16.08.2023 21:41 Ответить
отпустят через неделю,
сегодня писали по указу Зеленского выпустили трёх убийц военнослужащего, они его в Киеве избили и застрелили
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16.08.2023 22:11 Ответить
https://t.me/c/1693714432/72600
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16.08.2023 22:13 Ответить
Безстрашні уй.бки! Зате опущених на зоні побільшає! Цікаво, якщо б такі імбецили намагались погрожувати комусь з нашого підрозділу - скільки б 10 літть, розплачувались вони та їхні родичі?!?!?
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17.08.2023 09:24 Ответить
20000 офіційно і 200000 судді і будуть далі працювати
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17.08.2023 11:45 Ответить
За такі злочини 12 років?! Смішно( тільки не пішить про на фронт їх.
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17.08.2023 16:02 Ответить
Рекетирів - в автоклав на добрива, або на органи. Це плювок в обличча громадянському суспільству, під час війни, користуватися нормами гуманістичного суспільства, які силоміць були вплетені в закони корупційним шляхом в інтересах криміналітету заради олігархату.
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18.08.2023 00:44 Ответить
 
 