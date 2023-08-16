Банда рэкетиров, которые "выбивали" деньги из военнослужащего ВСУ, задержана в Житомирской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией обезвредила преступную группировку, которая занималась рэкетом в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Каждый день злоумышленники "выбивали" из людей большие суммы средств под вымышленными предлогами или с помощью искусственно спровоцированных конфликтных ситуаций. В случае отказа платить "дань" участники банды похищали людей и отвозили их в специально обустроенные пыточные в городе Коростышев. В застенках рекетиры применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 190 тыс. грн с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой. Злоумышленники угрожали покалечить, а затем убить беременную жену военного, если он не передаст рекетирам всю сумму денег.

В результате спецоперации правоохранители задержали 2 лидеров и 6 активных участников банды на попытке передачи им части денег от потерпевшего.

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По данным следствия, преступную группировку организовали двое местных уголовников. В состав банды они привлекли своих знакомых, ранее уже привлекавшихся к ответственности за особо тяжкие преступления.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и их авто обнаружено:

большую сумму наличных, полученную преступным путем;

незарегистрированные боевые средства поражения;

кастеты, бейсбольные биты и разнообразное холодное оружие;

списки потерпевших;

банковские карточки и мобильные телефоны, которые они использовали в преступной деятельности.





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Задержанным планируется сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.