Оккупанты трижды за день били из артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде, ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 августа, оккупанты обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Из-за вражеских атак есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"За день оккупанты трижды били по Никополю и Марганецкой громаде из артиллерии. В результате обстрела ранен 63-летний мужчина, житель Никополя. Его госпитализировали с диагнозом - минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и левого коленного сустава. Оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время он находится в состоянии средней тяжести.

Повреждено кафе, 14 жилых домов, 8 хозяйственных построек, 3 автомобиля, 5 линий электропередачи и солнечные панели", - написал он.

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Кроме того, как уже сообщалось, оккупанты обстреляли Межевскую громаду Синельниковского района.

"Это около 160 км от Днепра. Громада граничит с Донецкой областью. Погиб совсем молодой парень. Ему было 18 лет. Ранены 6 человек, в частности, девочка 2,5 года. Ее и еще одного из раненых госпитализировали. Девочка уже чувствует себя хорошо, находится дома. Раненым оказали всю необходимую помощь. Все нуждающиеся будут доставлены после стабилизации бригадами экстренной медицинской помощи с районной в наши областные больницы", - добавил Лукашук.

Как сообщил Лукашук, привлечены 2 эвакуационных автобуса от поселковой громады, эвакуированы 12 человек из опасной зоны. С пострадавшими работает психолог.

В результате обстрела повреждены 49 домов, учебное заведение, автомобили и микроавтобус. Также произошел пожар на сельхозпредприятии. Спасатели ликвидировали огонь.

Как сообщается, в других громадах области было тихо.

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