Говорили о планах ВСУ, - Залужный провел расширенное совещание с американскими и британскими союзниками. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с американскими и британскими партнерами в расширенном формате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Залужного.

В сообщении отмечается: "Вчера состоялась важная встреча с американскими и британскими партнерами в расширенном формате. Вместе с начальником Генерального штаба генералом Шапталой, заместителем Главнокомандующего генералом Забродским, командующим ВМС адмиралом Неижпапой, первым заместителем министра обороны генералом Павлюком и начальником ГУР МО генералом Будановым провели конструктивные переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Каволи, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Радакиным и представителями делегаций партнеров.

Сотрудничество в военной сфере – ключевая тема, которую обсуждали. Рассказал об обстановке на фронте, о ходе наших наступательных и оборонительных операций. Ознакомил с планами Вооруженных сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника.

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Отдельно остановились на нуждах военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо.

Еще один крайне важный вопрос – это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении. Также обсудили возможность усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак. Поблагодарил американских и британских партнеров за поддержку и помощь, которую они оказывают в борьбе с российским агрессором. Вместе - победим!"

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