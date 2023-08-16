Говорили о планах ВСУ, - Залужный провел расширенное совещание с американскими и британскими союзниками. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с американскими и британскими партнерами в расширенном формате.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Залужного.
В сообщении отмечается: "Вчера состоялась важная встреча с американскими и британскими партнерами в расширенном формате. Вместе с начальником Генерального штаба генералом Шапталой, заместителем Главнокомандующего генералом Забродским, командующим ВМС адмиралом Неижпапой, первым заместителем министра обороны генералом Павлюком и начальником ГУР МО генералом Будановым провели конструктивные переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Каволи, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Радакиным и представителями делегаций партнеров.
Сотрудничество в военной сфере – ключевая тема, которую обсуждали. Рассказал об обстановке на фронте, о ходе наших наступательных и оборонительных операций. Ознакомил с планами Вооруженных сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника.
Отдельно остановились на нуждах военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо.
Еще один крайне важный вопрос – это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении. Также обсудили возможность усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак. Поблагодарил американских и британских партнеров за поддержку и помощь, которую они оказывают в борьбе с российским агрессором. Вместе - победим!"
Пожалуйста, подождите...
Весела фамілія.
В те, що це прізвище отримало назву таким же способом, як інші козацькі прізвища повірити важко - навряд чи козаки були настільки «веселі», що увіковічнити людоїдство таким чином. Скоріше, слово «папа» в цьому контексті має інше значення. Напевно ним називали якусь страву або щось їстівне.
І справді, за пошуком «їжа папа» знаходимо інформацію на Вікіпедії, в якій говориться, що «папа» - це шмат буханця хліба в українському фольклорі. А за пошуком «папа хліб» маємо детальний опис походження цього слова.
ПА́ПА «хліб» (дит.)
результат редуплікації вигуку па-, який у дітей не має конкретного значення, але якому приписали значення «їсти»;
наявне в багатьох навіть не близькоспоріднених мовах;
пор. слат. рарра «каша», раррāre «їсти», нвн. Рáрре «дитяча каша», свн. гол. англ. рар «каша» тощо;
р. [па́па] «білий хліб», бр. [па́па] «хліб», п. papka «кашка», ч. papati «їсти», papaní «їжа», слц. рара «їжа», вл. рараć «їсти», болг. м. па́по «хліб», схв. па̏пити «їсти»;
Тепер зрозуміло, якого такого папу не їсть віце-адмірал Олексій Неїжпапа. Зразу полегшало.
Українською - "ТАТО" або "ТАТУСЬ" або "БАТЬКО"
А "папа" то чужинське (франц.)
Ви їм деталі ніколи не розказуйте, ні про планування операцій, нічого.
Так, в загальних словах.
І постійно та настійно вимагайте необхідну нам зброю.
Віримо у ЗСУ !
Генерали Залужний, Забродський, Шаптала, адмірал Неіжпапа дуже органічно та природньо виглядають разом із генералами НАТО Каволі, Радакіном та іншими військовими НАТО. Як одне спільневійсько- вигляд, вирази обличчя, погляди, форма, постава…
От тільки розвідку НАТО на фото замалювали, а Буданова чомусь ні. Цікава у нас розвідка, всім відома .
Щира подяка НАТО!
Слава ЗСУ! Україна це НАТО!
@tZEinform
Зустріч ГК ЗСУ генерала Залужного з керівництвом Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Радакіним та іншими (розвідка) викликала просто істеричну лють Зеленського.
Отримали всі - Буданов, Єрмак, Сирський. Власне нічого особливого в цій зустрічі немає - це просто реалізація стратегії США про зведення до мінімуму контактів з владними структурами Зеленського.
ОЦЕ Я РОЗУМІЮ ПРЕДВИБОРЧА КОМПАНІЯ РОЗПОЧАЛАСЬ )
Буданов там явно був зайвий 😆
пс єдиний приємне враження - на світлинах жодного зеленого уйобка!! я вже відвик від такого