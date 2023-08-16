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Говорили о планах ВСУ, - Залужный провел расширенное совещание с американскими и британскими союзниками. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с американскими и британскими партнерами в расширенном формате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Залужного.

В сообщении отмечается: "Вчера состоялась важная встреча с американскими и британскими партнерами в расширенном формате. Вместе с начальником Генерального штаба генералом Шапталой, заместителем Главнокомандующего генералом Забродским, командующим ВМС адмиралом Неижпапой, первым заместителем министра обороны генералом Павлюком и начальником ГУР МО генералом Будановым провели конструктивные переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Каволи, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Радакиным и представителями делегаций партнеров.

Сотрудничество в военной сфере – ключевая тема, которую обсуждали. Рассказал об обстановке на фронте, о ходе наших наступательных и оборонительных операций. Ознакомил с планами Вооруженных сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника.

Смотрите также: Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии адмиралом Радакином: Обсудили насущные нужды украинского войска. ФОТО

Отдельно остановились на нуждах военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо.

Еще один крайне важный вопрос – это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении. Также обсудили возможность усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак. Поблагодарил американских и британских партнеров за поддержку и помощь, которую они оказывают в борьбе с российским агрессором. Вместе - победим!"

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Говорили о планах ВСУ, - Залужный провел расширенное совещание с американскими и британскими союзниками 01

Говорили о планах ВСУ, - Залужный провел расширенное совещание с американскими и британскими союзниками 02
Говорили о планах ВСУ, - Залужный провел расширенное совещание с американскими и британскими союзниками 03
Говорили о планах ВСУ, - Залужный провел расширенное совещание с американскими и британскими союзниками 04
Говорили о планах ВСУ, - Залужный провел расширенное совещание с американскими и британскими союзниками 05
Говорили о планах ВСУ, - Залужный провел расширенное совещание с американскими и британскими союзниками 06
Говорили о планах ВСУ, - Залужный провел расширенное совещание с американскими и британскими союзниками 07
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Топ комментарии
+26
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16.08.2023 20:36
+19
Ех, Єрмака бракує...
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16.08.2023 20:30
+16
і "зе лідора", підсобника агента "козирного"
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16.08.2023 20:32
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16.08.2023 20:29 Ответить
Ех, Єрмака бракує...
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16.08.2023 20:30 Ответить
і "зе лідора", підсобника агента "козирного"
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16.08.2023 20:32 Ответить
Він фотографує!
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16.08.2023 20:43 Ответить
Буданов зам
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16.08.2023 20:44 Ответить
якщо дадуть необхідну зброю та інше ..."процес піде", спасем частину наших Воїнів Героїв...
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16.08.2023 20:31 Ответить
*** а гаварилии что одной мегоракетой 40 генералов ната в гаражном бункере под мостом в киеве уничтожели...это что какашенков врет,да не может такога быть)
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16.08.2023 20:34 Ответить
Так это уже новых подвезли, а наши залужний и шаптала то биороботы так как кацапы их уничтожили еще прошлой весной. А тех генералов которых уже все так они пошли га органы так как у нас все идет на органы
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16.08.2023 21:04 Ответить
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16.08.2023 20:36 Ответить
Надеюсь, дерьмака там не было
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16.08.2023 20:44 Ответить
Козирь хатів но був посланий за кораблем.
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16.08.2023 21:05 Ответить
Накінець то ,Козиря не пустили.
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16.08.2023 20:48 Ответить
вісь Добра
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16.08.2023 20:54 Ответить
Неїжпапа, типу не їж батька/татуся?
Весела фамілія.
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16.08.2023 21:00 Ответить
Побачив в новинах призвіще командувача військово-морських сил ЗСУ - Неїжпапа. Зрозуміло, що прізвище козацьке. Паливода, Нетудихата, Печиборщ - яскраві приклади композитних прізвищ, якими повниться Україна. Але не їсти, вибачте, кого? Папу?

В те, що це прізвище отримало назву таким же способом, як інші козацькі прізвища повірити важко - навряд чи козаки були настільки «веселі», що увіковічнити людоїдство таким чином. Скоріше, слово «папа» в цьому контексті має інше значення. Напевно ним називали якусь страву або щось їстівне.

І справді, за пошуком «їжа папа» знаходимо інформацію на Вікіпедії, в якій говориться, що «папа» - це шмат буханця хліба в українському фольклорі. А за пошуком «папа хліб» маємо детальний опис походження цього слова.

ПА́ПА «хліб» (дит.)

результат редуплікації вигуку па-, який у дітей не має конкретного значення, але якому приписали значення «їсти»;

наявне в багатьох навіть не близькоспоріднених мовах;

пор. слат. рарра «каша», раррāre «їсти», нвн. Рáрре «дитяча каша», свн. гол. англ. рар «каша» тощо;

р. [па́па] «білий хліб», бр. [па́па] «хліб», п. papka «кашка», ч. papati «їсти», papaní «їжа», слц. рара «їжа», вл. рараć «їсти», болг. м. па́по «хліб», схв. па̏пити «їсти»;

Тепер зрозуміло, якого такого папу не їсть віце-адмірал Олексій Неїжпапа. Зразу полегшало.
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16.08.2023 21:15 Ответить
Старовинне козацьке прізвище. У козаків у давні часи свіжоспечений хліб мав назву «папа». Малі діти дуже любили цей ще гарячий, його скоринку. Але оскільки хліб ще не вистиг, то могли вдавитися мякиною. А тому дітям батьки казали «неїжпапу», тобто гарячий хліб, почекай доки вистигне.
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16.08.2023 21:15 Ответить
Погані ви знавці слів.

Українською - "ТАТО" або "ТАТУСЬ" або "БАТЬКО"

А "папа" то чужинське (франц.)
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16.08.2023 23:38 Ответить
Дорогий пане Генерале Залужний.

Ви їм деталі ніколи не розказуйте, ні про планування операцій, нічого.

Так, в загальних словах.

І постійно та настійно вимагайте необхідну нам зброю.

Віримо у ЗСУ !
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16.08.2023 21:04 Ответить
Ни зёли, ни дерьмака. Сразу картина веселее.
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16.08.2023 21:21 Ответить
Дивне відчуття…
Генерали Залужний, Забродський, Шаптала, адмірал Неіжпапа дуже органічно та природньо виглядають разом із генералами НАТО Каволі, Радакіном та іншими військовими НАТО. Як одне спільневійсько- вигляд, вирази обличчя, погляди, форма, постава…
От тільки розвідку НАТО на фото замалювали, а Буданова чомусь ні. Цікава у нас розвідка, всім відома .
Щира подяка НАТО!
Слава ЗСУ! Україна це НАТО!
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16.08.2023 21:27 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Зустріч ГК ЗСУ генерала Залужного з керівництвом Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Радакіним та іншими (розвідка) викликала просто істеричну лють Зеленського.
Отримали всі - Буданов, Єрмак, Сирський. Власне нічого особливого в цій зустрічі немає - це просто реалізація стратегії США про зведення до мінімуму контактів з владними структурами Зеленського.
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16.08.2023 21:37 Ответить
Респект фотографу, це ж тра було піймати такий ракурс мурла
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16.08.2023 22:16 Ответить
Кажуть бубачьку чуть параліч не трахнув: падал, ножкамі сучіл, пузірі носам пускал, па всєй барадє размазівал.
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16.08.2023 22:14 Ответить
А Залужний - красава!!!
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16.08.2023 22:18 Ответить
Говорили про плани ЗСУ, - Залужний провів розширену нараду із американськими та британськими союзниками. Джерело: https://censor.net/ua/p3437883

ОЦЕ Я РОЗУМІЮ ПРЕДВИБОРЧА КОМПАНІЯ РОЗПОЧАЛАСЬ )
Буданов там явно був зайвий 😆
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16.08.2023 23:23 Ответить
Західні союзники звели до мінімуму контакти з Зеленським після поїздки Єрмака на "саміт миру". Цікаво, що там відбулось? Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Ентоні Девід Радакін став першою високопоставленою офіційною особою країни НАТО, яка відвідавши Україну, по-військовому прямолінійно, відмовилась зустрічатись з Зельоним. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер став другою посадовою особою країни НАТО, яка під час візиту в Україну не став планувати зустріч з Зеленським. Зустріч ГК ЗСУ генерала Залужного з керівництвом Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, викликала просто істеричну лють Зеленського. Отримали всі - Буданов, Єрмак, Сирський. Реалізація стратегії США про зведення до мінімуму контактів з владними структурами Зеленського.
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16.08.2023 23:56 Ответить
а мені щось ця нарада не дуже подобається: адм.радакін щойно вже був в Україні, зараз знову, але у складі більшої делегації. може свідчити про негаразди на фронті. дай Боже, аби я помилявся.

пс єдиний приємне враження - на світлинах жодного зеленого уйобка!! я вже відвик від такого
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17.08.2023 00:07 Ответить
Буданов опять в неуставной обуви
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17.08.2023 07:52 Ответить
 
 