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В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя "Мегамарша в вышиванках". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В центре Киева состоялось чествование Андрея Бабинского - воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и основателя "Мегамарша в вышиванках", погибшего в бою на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С начала полномасштабного российского вторжения Андрей защищал Украину в составе 97 батальона 107-й бригады Сил территориальной обороны, где получил специальность боевого медика. Воевал на Харьковщине и под Бахмутом. Летом 2023 года перевелся в 80 ОДШБр, участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении. Героически погиб 8 августа вблизи населенного пункта Красная Криница, Ореховского района, Запорожской области.

В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 01
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 02
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 03
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 04
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 05
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 06
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 07
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 08
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 09
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 10
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 11

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В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 12
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 13
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 14
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 15
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 16
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 17
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 18
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 19
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 20
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 21
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 22
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 23
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 24
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 25
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 26
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 27
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 28
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 29
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 30
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 31
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 32
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 33
В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя Мегамарша в вышиванках 34

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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16.08.2023 21:51 Ответить
Глибока шана, вічна пам'ять та слава Українському Козакові-Воїну!
Прийми Святий Боже та заспокой душу Героя!
Співчуття рідним та близьким!
Героі не вмирають!
Слава ДШВ ЗСУ!
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16.08.2023 21:54 Ответить
Царство на Небесах і Вічна Слава у пам'яті українців.
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16.08.2023 21:56 Ответить
Героям слава!
Це сумно, але і надихає, бо кожна така смерть проростає тисячами насінин українства.
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16.08.2023 22:03 Ответить
Да, приходил к стене памяти к своим.. И тогда она казалась мне огромной. А какую после войны придётся делать стену...
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16.08.2023 22:10 Ответить
Втрачаємо найкращих, а накопичуємо найгірше сміття.
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16.08.2023 22:18 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.08.2023 22:35 Ответить
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16.08.2023 23:58 Ответить
 
 