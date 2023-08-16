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В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя "Мегамарша в вышиванках". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В центре Киева состоялось чествование Андрея Бабинского - воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и основателя "Мегамарша в вышиванках", погибшего в бою на Запорожском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
С начала полномасштабного российского вторжения Андрей защищал Украину в составе 97 батальона 107-й бригады Сил территориальной обороны, где получил специальность боевого медика. Воевал на Харьковщине и под Бахмутом. Летом 2023 года перевелся в 80 ОДШБр, участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении. Героически погиб 8 августа вблизи населенного пункта Красная Криница, Ореховского района, Запорожской области.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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