В Киеве почтили память Андрея Бабинского - воина 80-й ОГШБр и основателя "Мегамарша в вышиванках". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева состоялось чествование Андрея Бабинского - воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и основателя "Мегамарша в вышиванках", погибшего в бою на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С начала полномасштабного российского вторжения Андрей защищал Украину в составе 97 батальона 107-й бригады Сил территориальной обороны, где получил специальность боевого медика. Воевал на Харьковщине и под Бахмутом. Летом 2023 года перевелся в 80 ОДШБр, участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении. Героически погиб 8 августа вблизи населенного пункта Красная Криница, Ореховского района, Запорожской области.























Читайте также: В бою против оккупантов погиб основатель "Мегамарша в вышиванках" и воин 80 ОДШБр Андрей Бабинский















































Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ