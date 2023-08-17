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Украинские спасатели в Словении изменили направление русла на одной из размытых рек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Сегодня украинские спасатели изменили направление русла на одном из размытых участков реки Савинья в Словении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГСЧС.

В сообщении отмечается: "Это было основной задачей на одной из локаций. Работы проводились для того, чтобы укрепить от дальнейшего оползня и размывания противоположный берег и таким образом предотвратить разрушение жилых домов.

Для чего спасатели и техника непрерывно работали в течение 5 дней и переместили с помощью экскаваторов около 4 тысяч кубометров камня и ила.

В целом же с начала работ специалисты ГСЧС расчистили 870 метров русла, обустроили более 200 метров дамбы и укрепили около 500 метров берега.

Также оказали помощь местным жителям в разборе дома и трех деревянных конструкций, разрушенных паводком".

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Украинские спасатели в Словении изменили направление русла на одной из размытых рек, - ГСЧС 01
Украинские спасатели в Словении изменили направление русла на одной из размытых рек, - ГСЧС 02
Украинские спасатели в Словении изменили направление русла на одной из размытых рек, - ГСЧС 03
Украинские спасатели в Словении изменили направление русла на одной из размытых рек, - ГСЧС 04
Украинские спасатели в Словении изменили направление русла на одной из размытых рек, - ГСЧС 05
Украинские спасатели в Словении изменили направление русла на одной из размытых рек, - ГСЧС 06
Украинские спасатели в Словении изменили направление русла на одной из размытых рек, - ГСЧС 07
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Топ комментарии
+13
Молодцы! Вот и отблагодарили Словению за оказанную помощь, хотя бы частично.
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17.08.2023 02:20
+4
Та да, они нам нормально так подгонов сделали
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17.08.2023 02:31
+3
А тебе зачем? И какую реку ты собираешся менять?
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17.08.2023 01:49
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агуєть...
а де ті рятувальники які змінять напрямок річок в Україні?
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17.08.2023 01:19 Ответить
А тебе зачем? И какую реку ты собираешся менять?
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17.08.2023 01:49 Ответить
а тобі нашо це знати?
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17.08.2023 01:51 Ответить
Так просто предложение у вас мягко говоря глупое 🙂
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17.08.2023 02:04 Ответить
предложеніє було від вас...
від мене відповіть - не сподобалась?
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17.08.2023 02:07 Ответить
Я вам вообще ничего не предлагал
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17.08.2023 02:15 Ответить
так і я вам теж - і з якого бутово ваші претензії до мене?
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17.08.2023 02:17 Ответить
А где претензии? 😂 Просто смешно стало и тоже интересно, какой же реке у нас нужно изменить русло и зачем ))
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17.08.2023 02:21 Ответить
тебе там твої москаликі зобіжають?
а ну давай до нас в Україну, контракт - і скадем по частях, - будеш як новенький
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17.08.2023 02:23 Ответить
Если вы вечером приняли спиртное, то мой совет: чтобы не выглядеть дураком - закусывайте
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17.08.2023 02:29 Ответить
мій совет до вас? - нікому не давайте советів....
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17.08.2023 02:35 Ответить
Ти спочатку прапор зміни
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17.08.2023 08:49 Ответить
банально, не цікаво і не вперше - це мій прапор.
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17.08.2023 08:53 Ответить
Тоді запрошуй до себе, а не в Україну
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17.08.2023 09:28 Ответить
тоді перед тим як пельку розтуляти спробуй мозок вмикати...
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17.08.2023 09:34 Ответить
В тебе пелька розтуляється незалежно від залишків твого мозоку, нажаль.
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17.08.2023 10:12 Ответить
пол кіла пельменей твоя ціна....
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17.08.2023 02:25 Ответить
Дякую. Поржав з обох
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17.08.2023 06:28 Ответить
Молодцы! Вот и отблагодарили Словению за оказанную помощь, хотя бы частично.
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17.08.2023 02:20 Ответить
Та да, они нам нормально так подгонов сделали
показать весь комментарий
17.08.2023 02:31 Ответить
 
 