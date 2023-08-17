Украинские спасатели в Словении изменили направление русла на одной из размытых рек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня украинские спасатели изменили направление русла на одном из размытых участков реки Савинья в Словении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГСЧС.

В сообщении отмечается: "Это было основной задачей на одной из локаций. Работы проводились для того, чтобы укрепить от дальнейшего оползня и размывания противоположный берег и таким образом предотвратить разрушение жилых домов.

Для чего спасатели и техника непрерывно работали в течение 5 дней и переместили с помощью экскаваторов около 4 тысяч кубометров камня и ила.

В целом же с начала работ специалисты ГСЧС расчистили 870 метров русла, обустроили более 200 метров дамбы и укрепили около 500 метров берега.

Также оказали помощь местным жителям в разборе дома и трех деревянных конструкций, разрушенных паводком".

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