Враг обстрелял 20 населенных пунктов в Запорожской области, применял РСЗО, БПЛА и ракеты. ФОТО

Враг продолжает обстреливать территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.

Он информирует, что за прошедшие сутки враг нанес 80 ударов по 20 населенных пунктах региона.

70 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Новодаровки, Щербаков, Малой Токмачки, Железнодорожного, Преображенки, Ольговского, Полтавки, Темировки, Каменского, Степного, Новояковлевки и других сел на линии огня.

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Военные РФ обстреляли из РСЗО Новояковлевку и Новодаровку, семь БПЛА атаковали Железнодорожное, Новодаровку, Волшебное, Левадное и Пятихатки, также оккупанты попали ракетой по Запорожскому району - снаряд упал между двумя селами и не причинил вреда.

Также отмечается, что поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.