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обстрел (20132) Запорожская область (2243)

Враг обстрелял 20 населенных пунктов в Запорожской области, применял РСЗО, БПЛА и ракеты. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг продолжает обстреливать территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.

Он информирует, что за прошедшие сутки враг нанес 80 ударов по 20 населенных пунктах региона.

70 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Новодаровки, Щербаков, Малой Токмачки, Железнодорожного, Преображенки, Ольговского, Полтавки, Темировки, Каменского, Степного, Новояковлевки и других сел на линии огня.

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Военные РФ обстреляли из РСЗО Новояковлевку и Новодаровку, семь БПЛА атаковали Железнодорожное, Новодаровку, Волшебное, Левадное и Пятихатки, также оккупанты попали ракетой по Запорожскому району - снаряд упал между двумя селами и не причинил вреда.

Враг обстрелял 20 населенных пунктов в Запорожской области, применял РСЗО, БПЛА и ракеты 01

Также отмечается, что поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
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Ворог обстріляв 20 населенних пунктів, в тому числі застосовуючи ракети. Звичайно тут ворог потвора, про що ми знали з самого посчатку. У мене питання до Верховного - де наші ракети, якими можна бити по ворогу? Де нші безпілотники? Це 20 населених пунктів тільки в одній області, а скільки прилітає по всій України? Можливо досить фінансувати з бюджету "фрідом", його як перестанете фінансувати зразу профінансує росія, аби тільки продовжувався їх "русвакий мир" і телемарафон, який як бажає, то фінансує мільярдер Беня, або мільярдер Зеленський.
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17.08.2023 09:14 Ответить
 
 