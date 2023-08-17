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Сутки в Донецкой области: под обстрелами Угледар, Авдеевка и Красногоровка, ранены двое мирных жителей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Волновахском направлении 1 человек ранен в Угледаре, поврежден дом в Богоявленке.

"На Донецком направлении происходили единичные обстрелы Авдеевки, Красногоровки и окрестностей Очеретинской громады. На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 2 дома: в Южном и Торецке. В Часовоярской громаде повреждена многоэтажка, промышленное здание и 4 гаража", - говорится в сообщении.

Сутки в Донецкой области: под обстрелами Угледар, Авдеевка и Красногоровка, ранены двое мирных жителей 01

На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Звановской громаде: в Звановке и Переездном. В Северске разрушены 2 дома. Лиманская громада подверглась 8 обстрелам.

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Кириленко также информирует, что за сутки россияне ранили 2 жителей Донбасса.
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авдеевка это конечно анбеливибл,вот где фортеця а не бахмут и марик,хотя там тоже пацанам за работу респект
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17.08.2023 10:32 Ответить
Слухайте, ну це вже якийся сюр. З самого початку вторгнення там 100% жопа, але там залишаються цивільні. Ну то як ти ризикуєш кожного дня за просто так своїм життям, чьо ти вже не підеш в ЗСУ країни боронить та ще й за 100к?
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17.08.2023 10:38 Ответить
 
 