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Лавра (413) провокация (1443) СБУ (18668) подозрение (243)

Сообщено о подозрении блогерше Кохановской, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну пророссийскую пропагандистку Викторию Кохановскую, которая публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала религиозную ненависть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигурантка активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и в начале апреля 2023 года.

Тогда она "разгоняла" в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала граждан сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.

"Кроме того, на собственной странице в Фейсбуке блогерша отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом".

Сообщено о подозрении блогерше Кохановской, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре, - СБУ 01

Также она выкладывала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников", - говорится в сообщении.

В дальнейшем деструктивный контент подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы, представлявшие искривленную информацию как позицию рядовых граждан Украины.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки в пользу страны-агрессораэ

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы в Киеве обнаружена компьютерная техника, которую она использовала в преступных действиях.

Сообщено о подозрении блогерше Кохановской, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре, - СБУ 02
Сообщено о подозрении блогерше Кохановской, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре, - СБУ 03
Сообщено о подозрении блогерше Кохановской, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре, - СБУ 04

ФОТО: Офис генпрокурора

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины выраженное в ее представлении как внутренний гражданский конфликт)", – добавляют в СБУ.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигурантки и избрания ей меры пресечения.

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Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+19
О, мордяку розмили, а їі всі знають. 😁
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17.08.2023 12:18
+16
Навіщо пільги виписувати.
Ця тітка не не божевільна, вона ворог. Вона овинна нести кримінальну відповідальність за скоєне.
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17.08.2023 12:38
+13
Тим більше, що вона сама викладала купу своїх фото.
Отака вона морда ліца уZкого міра.

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17.08.2023 12:39
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О, мордяку розмили, а їі всі знають. 😁
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17.08.2023 12:18 Ответить
спалити її нах
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17.08.2023 12:34 Ответить
Нахіба вона комусь потрібна? Замазали, бо страшна та й вовки її не пер.олять.
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17.08.2023 12:43 Ответить
місце суки в камері, поряд з мерседесієм... піп погидує до нех приставати й притулятися...
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17.08.2023 13:00 Ответить
На мамку Вірки Сердючки схожа !
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17.08.2023 13:29 Ответить
для таких має бути покарання на кордон з рашкою і копняка під сраку в східному напрямку. А приймуть там її чи ні, нас не повинно хвилювати.
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17.08.2023 12:19 Ответить
Та ти шо, тролик ?
Ти рамси попутав- це тебе на кордон і пєндєль до ведмедчука, а агітаторші - суд.
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17.08.2023 12:31 Ответить
Та можна відразу до божевільні.
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17.08.2023 12:36 Ответить
Навіщо пільги виписувати.
Ця тітка не не божевільна, вона ворог. Вона овинна нести кримінальну відповідальність за скоєне.
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17.08.2023 12:38 Ответить
Одне іншому не заперечує. А психарня гірша за в'язницю.
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17.08.2023 12:40 Ответить
Вона ворог - цілком. Кримінальна відповідальність, це в мирний час. А зараз, тихо на підвал, допит, а потім думати як її обміняти. Ворогу цивільні процеси - хрін на вуса.
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17.08.2023 12:56 Ответить
Я ніколи нічого не плутаю, одоробло! де ти бачило ті рамси?
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17.08.2023 13:52 Ответить
прізвище у неї зовсім не православно-українське,їй би до хасібів в Умань,а то вона пейси попутала
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17.08.2023 13:24 Ответить
Та ну, "не перплутало". А хто тут зондує грунтю щоби ця агітаторша уникнула кримінальної відповідальності?
Гуляй, вкид не зараховано.
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17.08.2023 13:56 Ответить
Немає сенсу брюлити її мордяку. Це відома психічно хвора жіночка, яка в 2019-му топила за Зе
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17.08.2023 12:19 Ответить
Тим більше, що вона сама викладала купу своїх фото.
Отака вона морда ліца уZкого міра.

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17.08.2023 12:39 Ответить
красуня як і Верещадло...
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17.08.2023 12:45 Ответить
Морда як з анекдоту "я стільки не вип'ю"
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17.08.2023 13:00 Ответить
знаю й інший, але не хочу задіти почуття віруючих без відчуття гумору...
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17.08.2023 13:06 Ответить
жах який !!! )
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17.08.2023 13:16 Ответить
Какая отвратительная рожа
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17.08.2023 13:21 Ответить
з такою зовнішністю будь яка "жіночка" стане психічно хворою)))
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17.08.2023 13:17 Ответить
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18.08.2023 00:41 Ответить
Та вони, якось і, схожі...
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17.08.2023 15:02 Ответить
Нехай веде тепер свій блог з камери….
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17.08.2023 12:21 Ответить
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17.08.2023 12:26 Ответить
не думав що буду лайкати слова пудєля
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17.08.2023 12:36 Ответить
От ще одне. Треба замість браслета, невідома буцегарня, як Гуантанамо. І хай там сидить мовчки.
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17.08.2023 12:58 Ответить
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17.08.2023 15:26 Ответить
Десять год тюрми
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17.08.2023 12:27 Ответить
ватнице єто во благо во искупление от грехов и покаяния так лет на 15
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17.08.2023 12:29 Ответить
Гниди і ТП, єднайтеся!

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17.08.2023 12:29 Ответить
Що ти сказати хотів, не стісняйся, може в бан полетиш !
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17.08.2023 12:32 Ответить
слушайте ну есть же специальные заведения для убогих умолишенных пашуньку туда к ним и постица на водичке до конца жизни.
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17.08.2023 12:35 Ответить
Ну, что бабоньки, помолилися? Так *******... А тьі Оникия, останься...
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18.08.2023 00:45 Ответить
Блогери, то рідкісні дармоїди, нарубають з дов..бойобів лаве, накуплять тачок, нерухомості, повідпочивають на елітних курортах, а потім своїм же підписникам імбец.илами показують, що придбали за їх гроші, а ті дебіли хавають! Чисто моя думка, необхідно ввести податок на блогерську діяльність, відсотків 90 на доходи цих відеодармоїдів, виключення блогери, що працюють на Перемогу України - таким можна звільняти від сплати, якщо вони доведуть, що їх діяльність спрямована пришвидшення перемоги!
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17.08.2023 12:37 Ответить
Тобто, відкритий ворог, спокійнісінько сидить у Києві, веде антиукраїнські блоги і стріми - і тільки зараз отримала підозру?
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17.08.2023 12:43 Ответить
Тю, а в Покровському монастирі нові двері...
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17.08.2023 12:44 Ответить
Кохановська - це мабудь іі не рідне прізвище . Фсб ******* маскуватися - лавров не лавров, новинський - не новинський и т п
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17.08.2023 12:47 Ответить
У Німеччіни агенти фсб ( сплячі) мають німецькі призвіща, у СЛОВАЧЧІНІ - словацькі і т п. Ось де мають спецслужби поколупатися
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17.08.2023 12:48 Ответить
До сраки їй ті підозри. Коли наважитесь хоча б СІЗО закрити?
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17.08.2023 12:49 Ответить
Оці всі "блогерки кохановські"-лише туалетний папір. Цікаво чому вони самі про цей факт не замислювалися. Та й *** на них врешті решт. Цікавлять чому ще дихають інші суб'єкти - мураєв, клюєв, азаров,Пшонка......ТАТАРОВ,*****?;?
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17.08.2023 12:50 Ответить
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала сутички в Києво-Печерській лаврі

«Активістка», «стрімерша», «захисниця справжньої віри» - це про Вікторію Кохановську, мешканку Кам'янця-Подільського, яка переїхала до Києва.

У «акціях промосковських вірян» Кохановська надактивна. Закликає відстоювати конституційні права, віросповідання та не думати про матеріальні блага.

Насправді ж «активістка віри» переймається лише захистом власних фінансових інтересів. Адже з початку 2020 сидить на зарплаті в московської церкви.

З казни Лаври, з пожертв, вона отримує щомісяця - до 4 тисяч доларів, як кажуть джерела в силових структурах.

Після повномасштабного вторгнення Паша-«Мерседес» через свого диякона, Павла Музичука, наставляв і благословляв «протестні акції вірян», які координувала саме Кохановська.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Кохановській загрожує тюремне ув'язнення з конфіскацією майна.
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17.08.2023 12:57 Ответить
Платошна путінська вівчарка. .. ***** православная
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17.08.2023 13:15 Ответить
Фігура як у гуски, а мізки - курячі
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17.08.2023 13:20 Ответить
Закрити років на 10 рукавиці шити, а потім копняка піж жопу і на парашу.
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17.08.2023 13:46 Ответить
потрібні, як у прибалтиці - паспорта негромадянина
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17.08.2023 13:53 Ответить
Гм... а шо таке, вже в путіноїдів царство небесне силою не береться? Лапки в сявки Путіна наскільки не виросли, тож красим всім їбало в чорний колір та нехай штурмують в джунглях сіськи минулих мамць. АРХ М
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17.08.2023 14:37 Ответить
... А на северах шо твоггится, пгямо уму непостижимо... То до якої неньки будемо відправляти НЕНЦІв? АРХ М
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17.08.2023 14:43 Ответить
Anton Shvets

2 ч. ·

СБУ повідомляє, що влупіла підозру якійсь блогерці, яка там підбурювала людей під Лаврою. Що за боргерка я хз, не слідкував за перебігом подій.

АЛЕ *****?

А що у нас з блогером та народним депутатом Артемом Дмитруком, який всякую дикуху розганяє постійно, звинувачує Україну в атаці на християнство(!), прорікує в нас газовиє пєчі, бо сьогодні Лавра, а завтра всєх в піч, та і загалом послідовно захищає РПЦ? Що з ним?

А ***** з ним. Нічого. Ні чо го. У відповідь Дмитрук мобілізацію зриває розповідями про те що срічно треба кордони відкрити. Бо ж закрили тільки для хабарів. Як завжди ідея на рівні офіса простейших рішень - воділи заснували логістичну компанію, щоб лівий бенз злівати.

Так це тупа фігня. Але вона працює. А Дмитрук працює проти України. Послідовно. І пофіг що в нього особистсо підписоти нема. Його рознесе російська іпсоха. Вже окремо від нього.

Я для кого розповідаю, що зима буде *******?

Якщо Генеральна Прокуратура, ДБР та СБУ і дали будуть замість роботи по топам дрочити якихось ноунейм блогеринь, то взимку ми можемо і офігіти від результату.

Закривати треба. І закривати треба топів. І треба на вчора.
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17.08.2023 15:09 Ответить
Хватит сюсюкаться. Пора забирать гражданство у подобных особей.
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17.08.2023 19:24 Ответить
 
 