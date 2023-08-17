Сообщено о подозрении блогерше Кохановской, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну пророссийскую пропагандистку Викторию Кохановскую, которая публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала религиозную ненависть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, фигурантка активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и в начале апреля 2023 года.
Тогда она "разгоняла" в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала граждан сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.
"Кроме того, на собственной странице в Фейсбуке блогерша отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом".
Также она выкладывала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников", - говорится в сообщении.
В дальнейшем деструктивный контент подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы, представлявшие искривленную информацию как позицию рядовых граждан Украины.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки в пользу страны-агрессораэ
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы в Киеве обнаружена компьютерная техника, которую она использовала в преступных действиях.
ФОТО: Офис генпрокурора
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины выраженное в ее представлении как внутренний гражданский конфликт)", – добавляют в СБУ.
Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигурантки и избрания ей меры пресечения.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
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Ти рамси попутав- це тебе на кордон і пєндєль до ведмедчука, а агітаторші - суд.
Ця тітка не не божевільна, вона ворог. Вона овинна нести кримінальну відповідальність за скоєне.
Гуляй, вкид не зараховано.
Отака вона морда ліца уZкого міра.
«Активістка», «стрімерша», «захисниця справжньої віри» - це про Вікторію Кохановську, мешканку Кам'янця-Подільського, яка переїхала до Києва.
У «акціях промосковських вірян» Кохановська надактивна. Закликає відстоювати конституційні права, віросповідання та не думати про матеріальні блага.
Насправді ж «активістка віри» переймається лише захистом власних фінансових інтересів. Адже з початку 2020 сидить на зарплаті в московської церкви.
З казни Лаври, з пожертв, вона отримує щомісяця - до 4 тисяч доларів, як кажуть джерела в силових структурах.
Після повномасштабного вторгнення Паша-«Мерседес» через свого диякона, Павла Музичука, наставляв і благословляв «протестні акції вірян», які координувала саме Кохановська.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Кохановській загрожує тюремне ув'язнення з конфіскацією майна.
2 ч. ·
СБУ повідомляє, що влупіла підозру якійсь блогерці, яка там підбурювала людей під Лаврою. Що за боргерка я хз, не слідкував за перебігом подій.
АЛЕ *****?
А що у нас з блогером та народним депутатом Артемом Дмитруком, який всякую дикуху розганяє постійно, звинувачує Україну в атаці на християнство(!), прорікує в нас газовиє пєчі, бо сьогодні Лавра, а завтра всєх в піч, та і загалом послідовно захищає РПЦ? Що з ним?
А ***** з ним. Нічого. Ні чо го. У відповідь Дмитрук мобілізацію зриває розповідями про те що срічно треба кордони відкрити. Бо ж закрили тільки для хабарів. Як завжди ідея на рівні офіса простейших рішень - воділи заснували логістичну компанію, щоб лівий бенз злівати.
Так це тупа фігня. Але вона працює. А Дмитрук працює проти України. Послідовно. І пофіг що в нього особистсо підписоти нема. Його рознесе російська іпсоха. Вже окремо від нього.
Я для кого розповідаю, що зима буде *******?
Якщо Генеральна Прокуратура, ДБР та СБУ і дали будуть замість роботи по топам дрочити якихось ноунейм блогеринь, то взимку ми можемо і офігіти від результату.
Закривати треба. І закривати треба топів. І треба на вчора.