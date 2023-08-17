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С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 17 августа, в Михайловском Златоверхом соборе и на Майдане Незалежности попрощались с павшим защитником Украины Андреем Веремиенко, позывной Монах.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Андрей Веремиенко – майдановец, участник боевых действий с 2014 года, офицер 128 бригады ТРО. Погиб 6 августа этого года во время боевых действий в Старомайорском районе.
Похоронят Героя на Лукьяновском кладбище.
Ранее сообщалось, что, защищая Украину, на фронте погиб воин Андрей Веремиенко.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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