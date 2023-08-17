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С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 17 августа, в Михайловском Златоверхом соборе и на Майдане Незалежности попрощались с павшим защитником Украины Андреем Веремиенко, позывной Монах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Андрей Веремиенко – майдановец, участник боевых действий с 2014 года, офицер 128 бригады ТРО. Погиб 6 августа этого года во время боевых действий в Старомайорском районе.

С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 01
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 02
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 03
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 04
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 05
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 06
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 07
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 08
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 09
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 10
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 11
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 12
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 13
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 14
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 15
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 16
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 17
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 18
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 19
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 20
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 21
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 22
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 23
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 24
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 25
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 26
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 27
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 28
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 29
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 30
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 31
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 32
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 33
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 34
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 35
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 36
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 37
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 38
С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве 39

Похоронят Героя на Лукьяновском кладбище.

Ранее сообщалось, что, защищая Украину, на фронте погиб воин Андрей Веремиенко.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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17.08.2023 13:07 Ответить
я вже ненавиджу всі ті прокляті назви,де гинуть наші хлопці (((...
Спочивай з миром, Козаче.. Хай Господь втіше всіх, хто тебе любив, але втратив.
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17.08.2023 13:14 Ответить
 
 