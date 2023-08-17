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В Великобритании новобранцев ВСУ под руководством инструкторов из Канады учат штурмовать окопы. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В рамках многонациональной учебной операции INTERFLEX в Великобритании новобранцы Вооруженных сил Украины под руководством канадских инструкторов отрабатывают упражнения по штурмовым действиям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

"Канадские инструкторы учат украинских новобранцев атаковать и зачищать окопы – упражнения по штурмовым действиям отрабатываются во время многонациональной учебной операции "Интерфлекс" на одном из полигонов Великобритании", - говорится в сообщении.

После отработки упражнения группа вместе с инструктором с помощью переводчиков анализирует правильность выполнения упражнения и разбирает ошибки.

"Нам важно, что Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также Канада и другие страны продолжают эффективно поддерживать Украину в долгосрочной борьбе против нарушения ее суверенитета и за восстановление международной безопасности и норм", - добавили в Генштабе.

Также читайте: Почти 900 украинских морпехов завершили обучение в Британии. ФОТОрепортаж

В Великобритании новобранцев ВСУ под руководством инструкторов из Канады учат штурмовать окопы 01
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Топ комментарии
+8
наші хлопці і самі вже можуть навчити новобранців штурмувати окопи. Інтрукторів треба обирати з тих досвідчених Воїнів, які пройшли довбані пекла і вижили!!
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17.08.2023 13:19
+4
І де ж це браві канадійські інструктори навчилися окопи штурмувати?
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17.08.2023 13:31
+3
теорія це чудово, без неї ніяк, але погодьтеся, ви б скоріше лікування своїх хвороб довірили досвідченому лікарю, ніж відміннику, який щойно вийшов з інституту. На війні так само. Бо на війні питання життя та смерті стоїть набагато гостріше ніж будь де.
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17.08.2023 13:21
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наші хлопці і самі вже можуть навчити новобранців штурмувати окопи. Інтрукторів треба обирати з тих досвідчених Воїнів, які пройшли довбані пекла і вижили!!
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17.08.2023 13:19 Ответить
теорія це чудово, без неї ніяк, але погодьтеся, ви б скоріше лікування своїх хвороб довірили досвідченому лікарю, ніж відміннику, який щойно вийшов з інституту. На війні так само. Бо на війні питання життя та смерті стоїть набагато гостріше ніж будь де.
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17.08.2023 13:21 Ответить
Не доречне порівняння - лікар (не беремо надскладні операції, де працює команда лікарів) покладається на індивідуальні знання, вміння, і на набутий досвід. А в ЗС - завжди командна робота з усіма витікаючими звідси «складнощами.
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17.08.2023 13:39 Ответить
звісно командна, але і індивідуальний досвід та знання так само присутні. Хтось звик спостерігати за детями, навіть найменших дрібниць не пропускають. А є ті, хто нехтує такими речами. Люди на війні так само різні, як і в звичайному житті.
От скажіть мені, чого можна навчити хлопця, який жодного разу не потрапив в окоп, в справжній окоп, під справжній обстріз з трьох напрямків та з усих калібрів?? Будь яка теорія то лише теорія. Тому і гине багато хлопців, що не можуть подолати психологічне навантаження в час, коли на тебе летить з усіх боків, коли обстрілюють з гвинтокрилів та літаків . Навіть дуже досвідчені іноді поводяться... ну так скажімо, не як завжди, і навіть неочікувано І це не мої висновки, я просто уважно слухаю те, що мені розказує той, хто весь цей жах пережив (дякувати Богу).
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17.08.2023 14:15 Ответить
Правильно «Люди на війні так само різні, як і в звичайному житті.» - тому для виконання конкретних поставлених завдань всі повинні володіти необхідним мінімумом (але чим більше тим краще) теоретичних знань і практичних навичок. Звісно чим більший відсоток з ідентичною підготовкою і вміннями - тим краще.
А психологічно підготувати - тут і самий досвідчений незможе, це особистий досвід який нічим не замінити.
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17.08.2023 16:32 Ответить
Досвідчені зараз або воюють, або лікуються, або вже не в тому стані, коли можна комусь щось показувати особисто.
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17.08.2023 13:49 Ответить
ні, є поранені, які не можуть більше воювати. Але досвідом ділитися можуть. Ви не уявляєте яка кількість практичних порад від хлопців лунає, навіть інструктори дивуються часто.
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17.08.2023 14:09 Ответить
Багато чого треба показувати самому. Як покажеш, коли на візку, або руки немає? Можна на словах, але ефективність, мабуть, не та. Ще якісь складності є (інструктор теж працює фізично, інваліду важко буде). І ви думаєте, у нас немає бойових на посадах інструкторів? А тут пропонують навчання за кордоном. Це, доречі, не виключає, що навчені там потім ще нашого інструктора послухають.
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17.08.2023 14:14 Ответить
згодна, інструкторів може працювати двоє. Один дієспроможний, інший досвідчений. Я вам так скажу, не про всіх інструкторів позитивні відгуки. А за півтори роки війни побачили різних. Є такі, що приїхали з Британії з навчань, а не знають якихось елементарних речей, і дивуються, що захисники їх поправляють чи коректирують.
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17.08.2023 14:18 Ответить
є "бойові медики", які вважають себе богами, а побачивши відірвану ногу в хлопця, відмовляються навіть турнікет накласти, накладають побратими, а "медик" кричить Ой це ******* я нимагу.
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17.08.2023 14:23 Ответить
так навчають не інструкторів, принаймні в цій статті йдеться про НОВОБРАНЦІВ, а не інструкторі.
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17.08.2023 14:24 Ответить
Не думаю, що коли нам британці пропонують допомогу, слід відмовитись зі словами "салаги, це ви у нас вчитись маєте, а ваші теоретичні балачки на реальному фронті до одного місця". Некрасиво буде виглядати, чи не так?
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17.08.2023 14:31 Ответить
звісно НІ! І велика подяка їм за це. Та я не про це, я про становище в нашій країні, про якісь дивні рішення, про недолугість командирів середньої ланки. Британці тут не допоможуть. От якби в деяких керманичей совість від літаргічного сну прокинулась, ото було б добре. А британцям величезне спасибі!
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17.08.2023 14:55 Ответить
Багато чого було б інакше, якби чотири роки тому наш народ не зробив себе разом.
А от тепер маємо те, що маємо.
Коли кажуть, що цивільні мали б в тилу повикидати всіх корупціонерів, хочеться спитати у військових: а ви всіх своїх "чупа-чупсів" вже повиганяли геть з війська? В армії багато де така ж хєрня, що і у владі.
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17.08.2023 14:59 Ответить
звісно, бо нас усіх виховало одне й те саме суспільство. Мені не хочеться військовим ставити такі питання. Вони заплатили вже за свої помилки, кров"ю та життями. В мене навіть язик не повернеться таке сказати їм.
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17.08.2023 15:29 Ответить
Тому що це питання з тієї ж опери, що і питання цивільним про корупціонерів, тільки на порядок болючіше, адже військова корупція та феодалізм вбивають у самому прямому сенсі цього слова.
В суспільстві подібний конфлікт вирішується шляхом революції. У військових - шляхом бунту. Що означає те і друге для країни зараз, розумієте самі.
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17.08.2023 15:31 Ответить
Жоден командир по факту не відпускає досвідчених вояків із свого підрозділу, навіть навчати інших бо кожна людина там на вагу золота. Тому під отакі репліки і продовжують тренувати рекрутів в основному не ті хто пройшов горнило окопної війни, а ті хто галочку поставив в документі і відправив людей на фронт через пару тижнів радянської муштри
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20.08.2023 00:08 Ответить
І де ж це браві канадійські інструктори навчилися окопи штурмувати?
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17.08.2023 13:31 Ответить
а де в них найкращі снайпери беруться?
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17.08.2023 14:03 Ответить
Щиро дякуємо друзям за допомог.
Нашим хлопчикам Божої опіки
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17.08.2023 13:33 Ответить
Хоч я й не військовий, але як на мене кумедно виглядає, коли штурмовик просунувшись по окопу до бліндажу, стріляє туди з автомату. Як на мене, більш дієво закидувати туди гранату.
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17.08.2023 13:36 Ответить
Якщо граната ще лишилась
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20.08.2023 00:09 Ответить
Откуда такие познания у канадцев? В какой войне участвовала Канада?
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17.08.2023 13:37 Ответить
В Ираке и в Афганистане наверно.
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17.08.2023 15:23 Ответить
ну не знаю..., як на мене, штурмувати кацапські окопи краще касетними снарядами..., потім кумулятивними, а вже потім з безпілотника подивитись, чи лишилось там щось, ну а потім вже піхота...
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17.08.2023 13:42 Ответить
Ви абсолютно праві. Проблема за малим: де набрати стільки касетних і кумулятивних снарядів, щоб на всі-всі окопи вистачило, що русня понаривала і ще нариє?
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17.08.2023 13:50 Ответить
шкода шо Манштейн та інші цього не знали. - шо кожен окоп і кожного варвара треба брати в лоб, поступово зачищаючи. думаю шо років за 7 німці так би дійшли до Запоріжжя. ну може до Воронежу.
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17.08.2023 13:53 Ответить
Тобто якщо солдат в армії вчать штиковому бою, армія готується йти на супротивника виключно з холодною зброєю?
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17.08.2023 14:00 Ответить
ще раз прочитай.те
нащо кожен окоп зачищати чим би то не було? якщо мона перерізАти постачання і орки самі будуть здаватись.
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17.08.2023 14:09 Ответить
У нас у достатній кількості є чим перерізати?
Чи наше командування зовсім тупе, або працює виключно на русню, "утілізіруя патріотов"?
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17.08.2023 14:11 Ответить
може і є.
бо он Соскін кричить шо ніяк не пробити оборону рашки, тож треба перемир.я і путін хай нападає на Балтію і Польщу.
каже шо нам треба Б-52 шоб продавити орків.(мона ше звізду смерті, нелишня буде?)
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17.08.2023 15:03 Ответить
Не знаю, хто такий Соскін, але знаю, що перемир'ям точно оборону не пробити, навпаки.
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17.08.2023 15:06 Ответить
мож на ютубі послухати його. в коменти аж страшно дивитись - біснується русня аж жах. він радником Кучми був, але божевільний(вірить в "архангелів" та "святих"). проте непогано аналізує, я би теж так міг можливо. правда Чорновіл крутіший - активно делегалізує Єлдака і самого Зелю, ненавидить русню, але теж ..... вірить в "ангелів"
реально смішно, люди які "по логіці" говорять, вірять в літаючих пітухі, тобто мужиків з крильцями
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17.08.2023 15:16 Ответить
Крім Тараса Білки нікого не слухав, але він останнім часом тільки в ТГ, а я цю штуку навіть заради нього на телефон ставити не хочу.
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17.08.2023 15:22 Ответить
не знаю і перший раз чую.
а телеграм певно треба, хочу. бо там же Вольнов є походу, пранкує кацапів.
тіпа китай таких самих "штук" нігде не повставляв як телеграм? я знаю шо телеграм то Дуров, але ясно шо то шо його типу "вигнали" з рашки, то тупо прикриття.
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17.08.2023 15:37 Ответить
Срач з цього приводу розводити немає сенсу, це вибір кожного.
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17.08.2023 15:38 Ответить
Дякуємо друзям за допомогу🇬🇧🇺🇦
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17.08.2023 14:14 Ответить
 
 