В Великобритании новобранцев ВСУ под руководством инструкторов из Канады учат штурмовать окопы. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках многонациональной учебной операции INTERFLEX в Великобритании новобранцы Вооруженных сил Украины под руководством канадских инструкторов отрабатывают упражнения по штурмовым действиям.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.
"Канадские инструкторы учат украинских новобранцев атаковать и зачищать окопы – упражнения по штурмовым действиям отрабатываются во время многонациональной учебной операции "Интерфлекс" на одном из полигонов Великобритании", - говорится в сообщении.
После отработки упражнения группа вместе с инструктором с помощью переводчиков анализирует правильность выполнения упражнения и разбирает ошибки.
"Нам важно, что Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также Канада и другие страны продолжают эффективно поддерживать Украину в долгосрочной борьбе против нарушения ее суверенитета и за восстановление международной безопасности и норм", - добавили в Генштабе.
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От скажіть мені, чого можна навчити хлопця, який жодного разу не потрапив в окоп, в справжній окоп, під справжній обстріз з трьох напрямків та з усих калібрів?? Будь яка теорія то лише теорія. Тому і гине багато хлопців, що не можуть подолати психологічне навантаження в час, коли на тебе летить з усіх боків, коли обстрілюють з гвинтокрилів та літаків . Навіть дуже досвідчені іноді поводяться... ну так скажімо, не як завжди, і навіть неочікувано І це не мої висновки, я просто уважно слухаю те, що мені розказує той, хто весь цей жах пережив (дякувати Богу).
А психологічно підготувати - тут і самий досвідчений незможе, це особистий досвід який нічим не замінити.
А от тепер маємо те, що маємо.
Коли кажуть, що цивільні мали б в тилу повикидати всіх корупціонерів, хочеться спитати у військових: а ви всіх своїх "чупа-чупсів" вже повиганяли геть з війська? В армії багато де така ж хєрня, що і у владі.
В суспільстві подібний конфлікт вирішується шляхом революції. У військових - шляхом бунту. Що означає те і друге для країни зараз, розумієте самі.
Нашим хлопчикам Божої опіки
нащо кожен окоп зачищати чим би то не було? якщо мона перерізАти постачання і орки самі будуть здаватись.
Чи наше командування зовсім тупе, або працює виключно на русню, "утілізіруя патріотов"?
бо он Соскін кричить шо ніяк не пробити оборону рашки, тож треба перемир.я і путін хай нападає на Балтію і Польщу.
каже шо нам треба Б-52 шоб продавити орків.(мона ше звізду смерті, нелишня буде?)
реально смішно, люди які "по логіці" говорять, вірять в літаючих пітухі, тобто мужиків з крильцями
а телеграм певно треба, хочу. бо там же Вольнов є походу, пранкує кацапів.
тіпа китай таких самих "штук" нігде не повставляв як телеграм? я знаю шо телеграм то Дуров, але ясно шо то шо його типу "вигнали" з рашки, то тупо прикриття.