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Последствия вражеских обстрелов Купянщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг продолжает обстреливать территорию Купянщины Харьковской области, при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 16 августа около 16 часов вооруженные силы РФ обстреляли Купянск, в результате чего смертельные ранения получил мужчина. Он был госпитализирован, медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Последствия вражеских обстрелов Купянщины 01
Последствия вражеских обстрелов Купянщины 02
Последствия вражеских обстрелов Купянщины 03
Последствия вражеских обстрелов Купянщины 04
Последствия вражеских обстрелов Купянщины 05
Последствия вражеских обстрелов Купянщины 06

Кроме того, 17 августа около 10:10 враг в очередной раз обстрелял город, в результате чего погибла женщина. Еще одна мирная жительница получила осколочные ранения.

Произошло возгорание дома площадью 80 кв.

Установлено, что враг применил артиллерию. Следственно-прокурорская группа собрала доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ.

Ранее сообщалось, что враг ударил по Купянщине, погибла женщина, один человек ранен.
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