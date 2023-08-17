Последствия вражеских обстрелов Купянщины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продолжает обстреливать территорию Купянщины Харьковской области, при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 16 августа около 16 часов вооруженные силы РФ обстреляли Купянск, в результате чего смертельные ранения получил мужчина. Он был госпитализирован, медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.
Кроме того, 17 августа около 10:10 враг в очередной раз обстрелял город, в результате чего погибла женщина. Еще одна мирная жительница получила осколочные ранения.
Произошло возгорание дома площадью 80 кв.
Установлено, что враг применил артиллерию. Следственно-прокурорская группа собрала доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ.
Ранее сообщалось, что враг ударил по Купянщине, погибла женщина, один человек ранен.
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