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Улучшенная копия "Шахеда": Китай представил на форуме в РФ свой дрон-камикадзе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Китай представил на российском форуме "Армия-2023" улучшенную копию иранского Shahed-136 – дрон-камикадзе Sunflower 200.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Defense Express.

Китайский дрон, как и его иранский аналог, может пролететь 1500-2000 км со скоростью 160-220 км/ч и способен нести 40 кг взрывчатки. Но он гораздо легче Shahed – 175 кг вместо 240. Это позволяет ему опцию вертикального взлета – без использования твердотопливного ускорителя, как на оригинальных "Шахедах".

Сколько таких дронов планирует производить Китай и собирается ли поставлять их в РФ, пока неизвестно. Впрочем, само наличие такой разработки свидетельствует, что у России может быть несколько параллельных источников комплектующих, чтобы и дальше изготавливать дроны-камикадзе для ударов по Украине.

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Улучшенная копия Шахеда: Китай представил на форуме в РФ свой дрон-камикадзе 01
Улучшенная копия Шахеда: Китай представил на форуме в РФ свой дрон-камикадзе 02
Улучшенная копия Шахеда: Китай представил на форуме в РФ свой дрон-камикадзе 03
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Топ комментарии
+32
А им чим можемо українців порадувати окрім щоденних роліків зеленського ?
Та вже би на ті гроші якогось дрона купили.
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17.08.2023 13:52
+20
Та ясна справа. Тому я до 2019 всіляко агітувала болванів за правильне рішення, щоб вони не наробили біди собі і мені. Але де там. От як можна ставитись до співгромадян, які фактично привели в державу війну. Ми ж кілька років майже в прямому ефірі споглядали як готується наступ коцапні. Оті всі розмінування, розведення, приниження армії, псевдопаради з зайцями замість бійців, зруйнування тризубу в СБУ. Для мене особисто війна не сюрприз, більше закономірність.
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17.08.2023 14:10
+18
А где наш вариант? Почему при объявленном финансировании в 40 млрд. власть через вице-премьера Федорова просит народ скинуться на БПЛА? Где тогда осели деньги?
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17.08.2023 13:52
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Космічні технології, недоступні Україні та, як виявилось, навіть росії.
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17.08.2023 13:52 Ответить
А им чим можемо українців порадувати окрім щоденних роліків зеленського ?
Та вже би на ті гроші якогось дрона купили.
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17.08.2023 13:52 Ответить
Ви гадаєте що щоденні ролики найвеличнішого радують українців?
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17.08.2023 13:56 Ответить
Зелі рейтинг накрутили. Тож мабуть радують.
Не всіх звісно. Розраховані на ідіотів.
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17.08.2023 13:58 Ответить
До выборов доживут не все
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17.08.2023 14:00 Ответить
Та ясна справа. Тому я до 2019 всіляко агітувала болванів за правильне рішення, щоб вони не наробили біди собі і мені. Але де там. От як можна ставитись до співгромадян, які фактично привели в державу війну. Ми ж кілька років майже в прямому ефірі споглядали як готується наступ коцапні. Оті всі розмінування, розведення, приниження армії, псевдопаради з зайцями замість бійців, зруйнування тризубу в СБУ. Для мене особисто війна не сюрприз, більше закономірність.
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17.08.2023 14:10 Ответить
Але ж хотілось пожити. Лишити якусь пам'ять після себе.
Думаю всім хотілось. Натомість щодня пишуть про втрати. Можливо вони перетворились у цифри. І ніхто не вдумується у зміст.
А це ж люди, які були і яких уже більше ніколи не буде.
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17.08.2023 14:13 Ответить
К сожалению, да. А больше всего разочаровывает, что многие побратимы тоже за "слуг" топили. К Порошенко вопросы тоже есть - никто на него не молится и не идеализирует. По второму туру тут вообще вопроса не было, за кого голосовать
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17.08.2023 14:15 Ответить
Именно так. Нариду пытались докричаться умные и понимающие люди, но кто их слушал? Например дед Горбулин говорил что президентство Зеленского может стать трагедией для Украины.

"Даже если я страшно ошибусь и это поставит крест на мне как на человеке, который умел прогнозировать, я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ... Человек не знает, на что он идет", - заявил он.

"Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением" ...
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17.08.2023 14:41 Ответить
Тю, блин... Неделю назад обсасывали. Больше 10 украинских разработок поставили на вооружение. Для нескольких организовали массовое производство.
ПС. Не надо спать!!))) И тупить.
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17.08.2023 14:12 Ответить
От коли вони дійсно з'являться в ЗСУ тоді і поговоримо.
А про нові безпілотники ще минулого року говорили, їх так і немає.
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17.08.2023 14:14 Ответить
А где наш вариант? Почему при объявленном финансировании в 40 млрд. власть через вице-премьера Федорова просит народ скинуться на БПЛА? Где тогда осели деньги?
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17.08.2023 13:52 Ответить
Як де, а в зелених офшорах!
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17.08.2023 13:55 Ответить
потому что все эти ярды - пиз...ж чистой воды.
40 ярд/40 =1ярд зелени, даже если закупить по 1к дронов одноразок это 1млн шт, даже если 30% собьют это 700т попаданий, если даже по 1фрагу - это минус армия рф.
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17.08.2023 13:59 Ответить
Асфальт бачили, а він десь є. В моєму містечку положили асфальт біля школи, а тепер туди плитку привезли, цікаво, для чого?
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17.08.2023 14:09 Ответить
А назву яку вигадали. Вузькоокі пі**си, виздихали б!
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17.08.2023 13:53 Ответить
Назва якраз гарна - соняшник. То Китай натякає що, якщо калик не заспокоїтся, то на наших ланах рясно взійдуть "подсолнухи".
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17.08.2023 14:02 Ответить
Яким чином даний мопед може здійснювати вертикальний зліт?
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17.08.2023 13:55 Ответить
А гвинтокрил як злітає?
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17.08.2023 13:59 Ответить
Ну, у гвинтокрила, так би мовити, діаметр гвинта порівняний з довжиною літального апарату.....

Дивлячись на фото, ніяк не можу зрозуміти, як такий маленький пропелер може підняти в повітря увесь апарат з землі (навіть якщо задом вперед, як пише коментатор нижче).
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17.08.2023 14:08 Ответить
мабуть реактивний старт
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17.08.2023 14:14 Ответить
Я теж думаю, що з прискорювачем. Отже, текст у статті неправильний:

"Це дозволяє йому опцію вертикального зльоту - без використання твердопаливного прискорювача, як на оригінальних "Шахедах"".
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17.08.2023 14:18 Ответить
асфальтну катапульту у лідора взесвіту позичать.
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17.08.2023 14:49 Ответить
Думаю, задом вертикально, как вертолёт, элероны (элевоны) компенсируют реактивный момент, потом реверс винта, стабилизатор отклоняется резко до упора вверх и гоу. Ну я думаю как-то так
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17.08.2023 14:02 Ответить
Вони стартують з вертикального положення (видно на макеті).
За рахунок меншої ваги двигуну достатньо для цього потужності.
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17.08.2023 14:09 Ответить
На фотографії видно протилежне: струмінь від реактивного прискорювача.

Де саме Ви побачили, як "на макеті" апарат стартує з вертикального положення?
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17.08.2023 14:16 Ответить
Перше фото, макет вантажівки (кабіна не увійшла в кадр) з восьма безпілотниками.
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17.08.2023 14:31 Ответить
Цитата зі статті (Ви читали, так?):

> Це дозволяє йому опцію вертикального зльоту - без використання твердопаливного прискорювача, як на оригінальних "Шахедах".

Яким чином Ви уявляєте вертикальний старт апарата з отого курятника, за допомогою одного лише пропелера?
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17.08.2023 14:37 Ответить
Взагалі дурня якась.
160 літрів пального - ну хай буде 118,5 кг.
Бойова частина - 40 кг
Авіоніка - 10 кг
Система керування - 1 кг
Разом 169,5 кг тобто при заявленій массі в 175 кг на сам корпус і двигун залишається лише 5,5 кг

Sunflower-200 існує лише на картинках і у вигляді макетів.
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17.08.2023 15:01 Ответить
Вибухівки може бути меньше або пального...
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17.08.2023 16:41 Ответить
Вертикально вверх, как ракета.
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17.08.2023 14:14 Ответить
Звичайна катапульта,яка його викидає з "стійла"..
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17.08.2023 16:37 Ответить
ну шо всі террористи світу знайшли гарну зброю террору
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17.08.2023 13:56 Ответить
Yes! Dopeless
@_dopeless
Ви коли донатите в фонд Притули - не забувайте робити помітку, на чию зарплату ви донатите - керівнику цифрового відділу, дизайнеру, копірайтеру, артдиректору, відеографам, прессекретарю, чи ще комусь. Бо ще щось наплутають, і ваші донати не в той відділ підуть
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17.08.2023 13:56 Ответить
В фонд Сергія Притули шукають Сергія Притулу.
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17.08.2023 14:00 Ответить
А нас є відповідні міністрества. Люди які отримують зарплату. Чому вони цим не займаються ?
Виходить , рашка як держава більш дієздатна, бо вони забезпечують армію.
А в нас який піар і непонятна структура яка має в обороті мільярди коштів без контролю.
Що це таке
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17.08.2023 14:03 Ответить
К чему это вообще? Чи вы думаете люди собирают такие деньги по всему без нужных специалистов?) тогда идите под церковь))) село какое то честно.
.
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17.08.2023 14:05 Ответить
Я думаю, що такі фонди були потрібні коли держава захиталась. Вона і досі хитається чи що ?
Ні, держава яку представляє влада набиває кишені баблом. А ви здавайте у фонд Притули.
Я хочу платити податки і щоб вони йшли на розвиток певних галузей. Які ще фонди ?
Де держава ???
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17.08.2023 14:18 Ответить
взагалі то, він Пританцула... куплений, проданий, перекуплений, орендований.
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17.08.2023 14:52 Ответить
Там для фінансування роботи фонду є окремий рахунок для донатів, але тобі ж це не цікаво.
Сьогодні ти дискредитуєш волонтерський рух, вчора ти закликала відмовитись від окупованих територій, ще раніще таскала сюди кацапські відео загибелі наших військових. Те, що ти законспірована під порохобота москальська продажна шмара, мені зрозуміло давно. Не зрозуміло тільки чому тут на це досі закривають очі.
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17.08.2023 14:54 Ответить
Чому мовчить Оборонпром як риба апльод?
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17.08.2023 13:58 Ответить
Тому що там заправляє Шурма, колишній директор Заплріжсталі. Пригадайте чий це синок і яких політичних поглядів. Наразі Україною керує команда фсбшних кротів, завдяки 73% ідіотів. Так і живемо.
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17.08.2023 14:05 Ответить
нічого .. зеля тоже сказав що треба думати про дрони і шо це розхідний матеріал
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17.08.2023 13:58 Ответить
Пора робити із зелених ''розхідний матеріал''! Бо зелені вже всю Україну роблять ''розхідним матеріалом''!
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17.08.2023 14:03 Ответить
У нас півтора року з кожної праски лунало про "армію дронів".
Тепер на московії така армія є
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17.08.2023 14:01 Ответить
В нас пів-року трубили про контрнаступ , москалі тим часом окопувалися і мінували все. Розповідали про армію дронів -москалі їх наклепали...Таке враження що зелені підказують що кацапам треба робити. А самі лише крадуть та бла-бла. Точно внутрішні гниди-вороги!
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17.08.2023 14:11 Ответить
Це слушна ідея. Давайте з пів року будемо розповсюджувати на всіх каналах якусь нісенітницю. Можливо, кацапи зроблять це собі щоб нас випередити. Наприклад, всіх бійців потрібно перевзути у чавунні чоботи. Мовляв, це збереже від протипіхотних мін. Чи окропляти себе дустом від ворожих інфікованих комах.
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17.08.2023 14:31 Ответить
з нетерпінням чекаю на вітання компартії китаю від хламідії!!
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17.08.2023 14:01 Ответить
Цікаво, а якщо нас вже луплять не іранськими дронами , а оцими китайськими???
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17.08.2023 14:12 Ответить
А ссылка на алиекспрес где?
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17.08.2023 14:17 Ответить
Це заявка кятаю на пряму допомогу раші.
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17.08.2023 14:22 Ответить
А ми їх найдорожчім асфальтом в світі.
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17.08.2023 14:23 Ответить
так виглядає, наче іранськи дрони - це суто китайська машинка... а піднебесна як постачала раніше ці мопеди засрашці, так і постачає донині... а іран використовували, як прокладку, якій взагалі немає що втрачати...
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17.08.2023 14:23 Ответить
Зверніть увагу, що сам Іран не один раз заявляв, що до дронів не має ніякого відношення. Якщо вдуматися, то взагалі не факт що вони іранські були з самого початку.
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17.08.2023 15:05 Ответить
Иранцы раньше всех пришли к этому варианту дрона - максимально дешевая альтернатива крылатым ракетам, которые можно собирать фактически на коленке по минимальной стоимости. Запад при этом разрабатывал супер-навороченные аппараты по таким же ценам. И в итоге не прогадали, т.к. даже самая дешевая ракета ПВО намного дороже такого мопеда.
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17.08.2023 14:57 Ответить
напевне , нам не потрібні такий вид зброї . ми ж не збираємося кошмарити цивільних орків. а військові цілі таким шахід-літаком не вражаються. інакше захід з його промисловою потугою наклепав би нам їх тищі.

друге - захід категорично проти давати нам зброю яку ми зможемо використати по цілям в Мордорі.

вихід один. як є потреба кошмарити Мордор то потрібно клепати ці шахід-літаки самим
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17.08.2023 14:57 Ответить
З першого ж дня думав, що від іранських дронів віддає китайщиною і ось бачу китайський клон. А часом китайський дрон не є батьком іранського? Ну не можуть ці одноклітинні іранці, мізки яких застрягли у середньовіччі щоб винайти та масово випустити навіть мопед. Тому не дивно, якщо іран просто виявиться країною прокладкою, через яку китайські технології потрапляють до росії. Та і вузькоокі теж можуть тільки красти чи купувати інтелектуальну власність - тому не дивно що після десятків західних комплектуючих виявиться що західні компанії спроектували цю балалайку, продали китайцям обладннання для її виголовлення, яке потім потрапло через іран до росії подалі від очей американців.
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17.08.2023 15:18 Ответить
Dik Shmir Це потужна зброя коли не має F -16 в достатній кількості , ******** винищувачу 100 таких дронів на один зуб . Ще і запускачам дістанеться
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17.08.2023 15:27 Ответить
В Україні покладуть покращену копію асфальту.
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17.08.2023 15:38 Ответить
Рашисти пишуть про виставку дронів на форумі "Армія-2023, що підходиш, роздивляєшся - гарний дрон російського виробництва. А трохи далі, поруч-точнісінько такий за параметрами, але китайській і значно дешевший...
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17.08.2023 16:43 Ответить
Ось вчится недоумки з міністерства крадівнитства і оборони як треба робити.
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17.08.2023 17:21 Ответить
дрони з китаю
це буде тіпа дрони «власного» виробництва параші
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17.08.2023 20:22 Ответить
 
 