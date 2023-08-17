Улучшенная копия "Шахеда": Китай представил на форуме в РФ свой дрон-камикадзе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Китай представил на российском форуме "Армия-2023" улучшенную копию иранского Shahed-136 – дрон-камикадзе Sunflower 200.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Defense Express.
Китайский дрон, как и его иранский аналог, может пролететь 1500-2000 км со скоростью 160-220 км/ч и способен нести 40 кг взрывчатки. Но он гораздо легче Shahed – 175 кг вместо 240. Это позволяет ему опцию вертикального взлета – без использования твердотопливного ускорителя, как на оригинальных "Шахедах".
Сколько таких дронов планирует производить Китай и собирается ли поставлять их в РФ, пока неизвестно. Впрочем, само наличие такой разработки свидетельствует, что у России может быть несколько параллельных источников комплектующих, чтобы и дальше изготавливать дроны-камикадзе для ударов по Украине.
Пожалуйста, подождите...
Та вже би на ті гроші якогось дрона купили.
Не всіх звісно. Розраховані на ідіотів.
Думаю всім хотілось. Натомість щодня пишуть про втрати. Можливо вони перетворились у цифри. І ніхто не вдумується у зміст.
А це ж люди, які були і яких уже більше ніколи не буде.
"Даже если я страшно ошибусь и это поставит крест на мне как на человеке, который умел прогнозировать, я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ... Человек не знает, на что он идет", - заявил он.
"Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением" ...
ПС. Не надо спать!!)))
И тупить.
А про нові безпілотники ще минулого року говорили, їх так і немає.
40 ярд/40 =1ярд зелени, даже если закупить по 1к дронов одноразок это 1млн шт, даже если 30% собьют это 700т попаданий, если даже по 1фрагу - это минус армия рф.
Дивлячись на фото, ніяк не можу зрозуміти, як такий маленький пропелер може підняти в повітря увесь апарат з землі (навіть якщо задом вперед, як пише коментатор нижче).
"Це дозволяє йому опцію вертикального зльоту - без використання твердопаливного прискорювача, як на оригінальних "Шахедах"".
За рахунок меншої ваги двигуну достатньо для цього потужності.
Де саме Ви побачили, як "на макеті" апарат стартує з вертикального положення?
> Це дозволяє йому опцію вертикального зльоту - без використання твердопаливного прискорювача, як на оригінальних "Шахедах".
Яким чином Ви уявляєте вертикальний старт апарата з отого курятника, за допомогою одного лише пропелера?
160 літрів пального - ну хай буде 118,5 кг.
Бойова частина - 40 кг
Авіоніка - 10 кг
Система керування - 1 кг
Разом 169,5 кг тобто при заявленій массі в 175 кг на сам корпус і двигун залишається лише 5,5 кг
Sunflower-200 існує лише на картинках і у вигляді макетів.
@_dopeless
Ви коли донатите в фонд Притули - не забувайте робити помітку, на чию зарплату ви донатите - керівнику цифрового відділу, дизайнеру, копірайтеру, артдиректору, відеографам, прессекретарю, чи ще комусь. Бо ще щось наплутають, і ваші донати не в той відділ підуть
Виходить , рашка як держава більш дієздатна, бо вони забезпечують армію.
А в нас який піар і непонятна структура яка має в обороті мільярди коштів без контролю.
Що це таке
.
Ні, держава яку представляє влада набиває кишені баблом. А ви здавайте у фонд Притули.
Я хочу платити податки і щоб вони йшли на розвиток певних галузей. Які ще фонди ?
Де держава ???
Сьогодні ти дискредитуєш волонтерський рух, вчора ти закликала відмовитись від окупованих територій, ще раніще таскала сюди кацапські відео загибелі наших військових. Те, що ти законспірована під порохобота москальська продажна шмара, мені зрозуміло давно. Не зрозуміло тільки чому тут на це досі закривають очі.
Тепер на московії така армія є
друге - захід категорично проти давати нам зброю яку ми зможемо використати по цілям в Мордорі.
вихід один. як є потреба кошмарити Мордор то потрібно клепати ці шахід-літаки самим
це буде тіпа дрони «власного» виробництва параші