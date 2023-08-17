На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн "товара", - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности нейтрализовала на Киевщине преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
У злоумышленников изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления "товара" и почти 150 кг психотропного вещества мефедрон на общую сумму более 30 млн грн.
В ходе многоэтапной спецоперации в марте этого года Служба безопасности задержала организатора преступной группы, пытавшегося переправить за границу 15 кг психотропов. Задержанным оказался экс-чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. К незаконной деятельности он привлек своего бывшего коллегу, который помогал ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ через так называемую "зеленку".
На завершающем этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали в Киевской области третьего участника группировки, который обеспечивал "коммуникацию" наркодельцов с сообщниками.
По данным следствия, фигуранты получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях, производивших промышленные объемы мефедрона.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).
Сейчас они под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к разоблаченному наркобизнесу. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
Та хтоб сумнівався, що без ментів тут не обійшлося!🤣
війна бариг
не заплатили за кришу
або сталось диво і поліція виконує свої обовязки
"яка краса"!..
а скільки тисяч їх, таких "красав" непомічених, бикує по Україні перед беззбройними-беззахисними Громадянами України ********** ксивами та зв'язками нагорі?
Ну хто повірить, що такі "активи" лишаться на полицях доказів ?
В загальному це мабуть історія про наших правоохоронців, що навіть на заслуженій пенсії продовжили працювати. Бджоли проти меду...
Молодці нацполіція! Скільки ЛЮДСЬКИХ трагедій упередили від цієї гнилі!!
Сашко Білий був правий! Ліхтарні стовпи незадіяні, от і маємо наслідки БЕЗКАРНОСТІ!!
Оце місце зазвичай дивує - як вони це вираховують ??
Тож, мусора можуть спати спокійно.