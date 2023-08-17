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Киевская область (3537) наркотики (2107) СБУ (18677)

На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн "товара", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности нейтрализовала на Киевщине преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

У злоумышленников изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления "товара" и почти 150 кг психотропного вещества мефедрон на общую сумму более 30 млн грн.

В ходе многоэтапной спецоперации в марте этого года Служба безопасности задержала организатора преступной группы, пытавшегося переправить за границу 15 кг психотропов. Задержанным оказался экс-чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. К незаконной деятельности он привлек своего бывшего коллегу, который помогал ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ через так называемую "зеленку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наркоторговцы в Запорожье завозили экстази под видом сладостей, - СБУ. ФОТОрепортаж

На завершающем этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали в Киевской области третьего участника группировки, который обеспечивал "коммуникацию" наркодельцов с сообщниками.

По данным следствия, фигуранты получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях, производивших промышленные объемы мефедрона.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Сейчас они под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к разоблаченному наркобизнесу. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте также: СБУ ликвидировала наркогруппировку, которую "крышевали" днепровские правоохранители: Нацполиция проведет аудит деятельности криминального блока райуправления. ФОТОрепортаж

На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 01
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 02
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 03
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 04
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 05
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 06
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 07
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 08
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 09
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Топ комментарии
+41
Затриманим виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю. чомусь я не здивована...
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17.08.2023 14:22
+21
Затриманим виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю. До незаконної діяльності він залучив свого колишнього колегу
Та хтоб сумнівався, що без ментів тут не обійшлося!🤣
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17.08.2023 14:26
+13
Класика жанру, ВБНОНи торгують в промислових масштабах і іноді ловлять для показухи і статистики своїх втемну використаних дрібних розповсюджувачів.
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17.08.2023 14:28
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Зямин кур"єр погорів.
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17.08.2023 14:20 Ответить
не погорить, його кришує сам мальок.
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17.08.2023 14:29 Ответить
швидше конкурент зяминого кур'єра
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17.08.2023 15:28 Ответить
так это бочки! а Товар ГДЕ?
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18.08.2023 01:09 Ответить
Кому война, а кому мать родна.
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20.08.2023 20:05 Ответить
Затриманим виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю. чомусь я не здивована...
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17.08.2023 14:22 Ответить
Що охороняємо, те й маємо. Правило, старе як світ.
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17.08.2023 14:28 Ответить
"Від сторожа" завжди дешевше, чим "від виробника"! (с)
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17.08.2023 14:39 Ответить
"Якщо не можеш подолати - треба очолити" (с)
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17.08.2023 14:38 Ответить
затримали тепер візьмуть під контроль і айда бабло косить
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17.08.2023 14:24 Ответить
В ОП сьогодні буде траур.
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17.08.2023 14:24 Ответить
Думаєте вечірній гундосик буде цікавим?
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17.08.2023 14:57 Ответить
Не дивлюсь їх, тому байдуже.
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17.08.2023 15:00 Ответить
Затриманим виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю. До незаконної діяльності він залучив свого колишнього колегу
Та хтоб сумнівався, що без ментів тут не обійшлося!🤣
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17.08.2023 14:26 Ответить
Мабуть передивився Breaking Bad і вирішив сам спробувати))
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17.08.2023 14:34 Ответить
А уявляєте, який в 95 кварталі траур🤔🧐😁 А тепер уявіть вираженіє морди ліца у пікалова та,особливо, лисого,- там взагалі може пагранічнає састаяніє на грані інсультата виникнути,- все-таки вік дає себе знати, особливо в ці спекотні дні 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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17.08.2023 14:26 Ответить
Саме таким залишається в моїй пам*яті піонер-герой Павлік Морозов.Яке ж ти дурне,до сих пір з розумом піонера.Які такі Пікалов,Кошовий?Ти що ,недорозвинуте,прочитав ці прізвища в новині?Одні мєнти піймали,а чи піймали,інших.Кому по ордену-кому відкупатися.За 95 не хвилюйся,вони таке гівно не вживають,а ось ти ,певне,озлобився...
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18.08.2023 22:28 Ответить
Тьху на тебе, болєзний 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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21.08.2023 20:19 Ответить
Класика жанру, ВБНОНи торгують в промислових масштабах і іноді ловлять для показухи і статистики своїх втемну використаних дрібних розповсюджувачів.
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17.08.2023 14:28 Ответить
цікаво ) чиясь криша прогнулась) це дречі дуже серйозна штука в якої три можливих причини:

війна бариг

не заплатили за кришу

або сталось диво і поліція виконує свої обовязки
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17.08.2023 14:29 Ответить
дива не сталося, просто переділ бізнесу
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17.08.2023 16:43 Ответить
Кварталістів кайфу лишають!!!
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17.08.2023 14:29 Ответить
Вони таке низькопробне зроблене в гаражі не купують...
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17.08.2023 15:10 Ответить
зекоманда
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17.08.2023 14:32 Ответить
залатиє купала душу маю ранілі
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17.08.2023 14:33 Ответить
Один я помітив рекордне зростання використання слова "рекордний" в новинах останнім часом? Вє'ной да'огай ідьом тава'іщі!
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17.08.2023 14:35 Ответить
Почекаємо пару діб і може виявитися, що з'являться вуха ЗЄлього депутата або чинуші.
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17.08.2023 14:36 Ответить
..і це у етіх нєбивших мусоров і зброя, напевне, існує законна і нагороди, а може й пенсії дострокові "за шкідливість"..
"яка краса"!..
а скільки тисяч їх, таких "красав" непомічених, бикує по Україні перед беззбройними-беззахисними Громадянами України ********** ксивами та зв'язками нагорі?
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17.08.2023 14:36 Ответить
Їх багато і ім'я їм - легіон
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17.08.2023 15:16 Ответить
А можна тепер публічно із пресою і експертизою гарантовано знищити це все ?
Ну хто повірить, що такі "активи" лишаться на полицях доказів ?
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17.08.2023 14:46 Ответить
на полицях доказів - да там цілий ангар треба. Де вони все це "добро" зберігати будуть ??
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18.08.2023 19:13 Ответить
може, прийшов час за це ставити до стінки? чи демократія не дозволяє?...
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17.08.2023 14:47 Ответить
Хто ставитиме? Мусарілли,які це кришували? Чи їх начальники, що отримували свій кусочок пиріжка? Походіть по приватних секторах, подивіться, які доміки собі будують мусара, і всі питання у вас відпадуть самі по собі.
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17.08.2023 15:26 Ответить
Поліція така сама як при яникє
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17.08.2023 14:49 Ответить
Бо влада така сама як при яникє. "Новиє" стариє літса.
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17.08.2023 15:23 Ответить
назва як завжди, "вилучено 20 тон товару", потім виявляється що 20 тон це хімічні речовини що використовуються для виготовлення товару, самого ж товару 150кг.
В загальному це мабуть історія про наших правоохоронців, що навіть на заслуженій пенсії продовжили працювати. Бджоли проти меду...
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17.08.2023 14:50 Ответить
Та так,як тільки ще при Кучмі створили цей відділ в МВД,так вони зразу почали кришувати,а не те що їм там понаписували в службові обов*язки.
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17.08.2023 15:51 Ответить
можна уявити, скільки людей перетворено на небоєздатну наркозалежну масу.
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17.08.2023 14:55 Ответить
Тільки у мене в під'їзді два наріка живуть
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17.08.2023 15:40 Ответить
Якщо вони збували ту погань в рашку, то чи варто було їх трогать?
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17.08.2023 16:05 Ответить
Це, мабуть, він ОДИН та ВЛАСНОРУЧ, це завозив на велосипеді, ночами без їжі і води!! Хіба який час, певні правоохоронці, допомагали підвезти товар до сарачика!!
Молодці нацполіція! Скільки ЛЮДСЬКИХ трагедій упередили від цієї гнилі!!
Сашко Білий був правий! Ліхтарні стовпи незадіяні, от і маємо наслідки БЕЗКАРНОСТІ!!
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17.08.2023 17:07 Ответить
... сказав Сашко Білий і зайшов із незареєстрованою зброєю до прокуратури ...
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18.08.2023 19:15 Ответить
20 ТОН через кордон ! Отак би таможня дрони і джипи для ЗСУ пропускала в Україну як наркотики.
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17.08.2023 21:22 Ответить
у зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення "товару" і майже 150 кг психотропної речовини - мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.

Оце місце зазвичай дивує - як вони це вираховують ??
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18.08.2023 19:10 Ответить
Яка тюрьма. Всіх на нуль. Всі тюрьми закрити і всіх на нуль. Америка одна війну не витягне треба щось і українцям робити і причому всім. Зараз тут почнуть скавуліти.
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19.08.2023 11:19 Ответить
Може, речових доказів вже нема? За даними МВС, пожежа в районі Кільцевої дороги виникла на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні. Джерело: https://censor.net/ua/n3438434
Тож, мусора можуть спати спокійно.
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19.08.2023 22:14 Ответить
 
 