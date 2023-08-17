РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4660 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
5 372 6
Словакия (759) Таврия (114)

Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Словацкой Республики генерал Даниэл Змеко посетил оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

"Во время встречи с защитниками и защитницами из состава Сил обороны Украины, украинская сторона поблагодарила Словакию за предоставленную материально-техническую помощь Вооруженным Силам Украины", - говорится в сообщении.

В частности, была отмечена эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой.

"Вооруженные Силы Украины благодарны словацким коллегам за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - добавили в пресс-центре.

Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление 01

Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление 02

Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление 03

Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление 04

Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление 05
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапи НАТО у воріт
показать весь комментарий
17.08.2023 14:34 Ответить
ну красунчик! З яйцями!
показать весь комментарий
17.08.2023 14:39 Ответить
Генерал Змеко приїхав вивчити, чи потрібно відправляти в Україні підрозділи словацької армії.... кацапів нищити.
показать весь комментарий
17.08.2023 14:45 Ответить
Та щей зварщика з собою привіз.
показать весь комментарий
17.08.2023 14:47 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2023 14:54 Ответить
Єврогенерали з НАТО ,можливо,вперше в житті відвідають в Україні де йде справжня,серйозна війна,відчують атмосферу великої війни....
показать весь комментарий
18.08.2023 17:56 Ответить
 
 