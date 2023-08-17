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16 лет за решеткой проведет рецидивист, из тюрьмы работавший на ФСБ ради обмена, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Благодаря доказательной базе Службы безопасности новый тюремный срок получил уже заключенный уголовник, находясь в исправительной колонии, начал работать на ФСБ РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, таким образом он пытался выслужиться перед вражеской спецслужбой, чтобы за помощь агрессору его внесли в списки на обмен.

Задокументировано, что в течение марта-апреля 2022 года, используя свои связи на свободе, он "сливал" российской спецслужбе места базирования Сил обороны под Бахмутом. Главными информаторами заключенного были его знакомые из криминальных кругов Донецкой области, с которыми он скрыто общался по мобильному телефону.

Всю полученную информацию он дистанционно передавал представителю ФСБ, находившемуся во временно оккупированном Крыму. За такое сотрудничество российская спецслужба "гарантировала" своему приспешнику внести его в список обмена на украинских пленных. Тем самым уголовник рассчитывал уехать в РФ без дальнейшего отбывания наказания на территории страны-агрессора.

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Однако сотрудники СБУ пресекли его преступную деятельность – задокументировали противоправные действия и в апреле этого года сообщили о подозрении в государственной измене.

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет лишения свободы. С учетом того, что у злоумышленника есть еще один год заключения за предыдущие преступления – всего в тюрьме он проведет 16 лет.

По данным следствия, предателем оказался житель Донетчины, который с 2021 года отбывал наказание в Торецкой исправительной колонии за торговлю наркотиками. После полномасштабного вторжения РФ его перевели в одно из пенитенциарных учреждений в Черновицкой области.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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16 лет за решеткой проведет рецидивист, из тюрьмы работавший на ФСБ ради обмена, - СБУ 01
16 лет за решеткой проведет рецидивист, из тюрьмы работавший на ФСБ ради обмена, - СБУ 02
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Топ комментарии
+13
ku*wa, отакої.

Тобто: відбуваючи покарання, можна спокійнісінько спілкуватися не лише з поплічниками на свободі, але і кацапією? Я правильно зрозумів? Для чого тоді буцегарня? А також купа високооплачуваних працівників?
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17.08.2023 17:05
+10
шкода що за держзраду нема вищої міри. А так він як сидів з телефоном, так і продовжить сидіти. Хібащо замість зливати інфу буде людей по телефону на бабло розводити...
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17.08.2023 16:58
+9
а нашимі ЗЕ(піпіпі)расним мародерам на посадах міністрів - скільки світить? Звісно не Єрмаку - він проста секретарка!
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17.08.2023 16:56
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а нашимі ЗЕ(піпіпі)расним мародерам на посадах міністрів - скільки світить? Звісно не Єрмаку - він проста секретарка!
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17.08.2023 16:56 Ответить
шкода що за держзраду нема вищої міри. А так він як сидів з телефоном, так і продовжить сидіти. Хібащо замість зливати інфу буде людей по телефону на бабло розводити...
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17.08.2023 16:58 Ответить
Даунбас він і у Африці даунбас
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17.08.2023 17:02 Ответить
Скільки харчів протягом 16 років доведеться витрачати на недолюдину, щоб вона харчувалася, сподіваюся доля подбає, щоб нелюд перестав дихати раніше
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17.08.2023 17:02 Ответить
ku*wa, отакої.

Тобто: відбуваючи покарання, можна спокійнісінько спілкуватися не лише з поплічниками на свободі, але і кацапією? Я правильно зрозумів? Для чого тоді буцегарня? А також купа високооплачуваних працівників?
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17.08.2023 17:05 Ответить
Посадити його на довічне, нєхєр там мєлочитися!
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17.08.2023 17:07 Ответить
А сауна з джакузі та хвойдами там є?
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17.08.2023 17:09 Ответить
Отаке буває, коли дали мобілу розводити лохів на бабки,а воно почало зливати кацапам все,що знає,аби вийти на волю скоріше.
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17.08.2023 17:49 Ответить
Треба ж таке, я думав в Україні тільки ЛЮДИ користуються благами ХЛІБА ЗНАНЬ, але в наявності в мабілу хрюкають свині та інша скотина, а ще рикає та виє звір. Чи не ОБСИРАЄТЕ ВИ ТАКИМИ ДІЯМИ НЕБО ШАНОВНІ? Чи не паплюжите ви цим ІМЯ БОГА? Як тільки звідси відійдуть ЛЮДИ *** будете сосать, а не хрюкать чи рикать в тіж такі мобіли, бо як нема ЛЮДИНИ, то ліс й саж ніхто цьому вчити не буде. В природі все, як в природі. АРХ М
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17.08.2023 18:03 Ответить
Що це за тюрма, е ув'язнені творять такі чудасії? Що там за керівництво, де оперчастина, за що вони отримують зарплату? Це вони там собі якийсь бордель влаштували за наші гроші! Не здивуюся якщо виявиться, що за послаблення режиму утримування керівництво зшибало гроші з контингенту.
Тут треба їх брати за зябра і вивішувати на сонечко - криміналом явно запахло.
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17.08.2023 18:13 Ответить
А чому на зонах та тюрмах є мобільний зв'язок? Це покарання чи курорт?
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17.08.2023 18:14 Ответить
 
 