16 лет за решеткой проведет рецидивист, из тюрьмы работавший на ФСБ ради обмена, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности новый тюремный срок получил уже заключенный уголовник, находясь в исправительной колонии, начал работать на ФСБ РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.



Как отмечается, таким образом он пытался выслужиться перед вражеской спецслужбой, чтобы за помощь агрессору его внесли в списки на обмен.



Задокументировано, что в течение марта-апреля 2022 года, используя свои связи на свободе, он "сливал" российской спецслужбе места базирования Сил обороны под Бахмутом. Главными информаторами заключенного были его знакомые из криминальных кругов Донецкой области, с которыми он скрыто общался по мобильному телефону.



Всю полученную информацию он дистанционно передавал представителю ФСБ, находившемуся во временно оккупированном Крыму. За такое сотрудничество российская спецслужба "гарантировала" своему приспешнику внести его в список обмена на украинских пленных. Тем самым уголовник рассчитывал уехать в РФ без дальнейшего отбывания наказания на территории страны-агрессора.

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Однако сотрудники СБУ пресекли его преступную деятельность – задокументировали противоправные действия и в апреле этого года сообщили о подозрении в государственной измене.



По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет лишения свободы. С учетом того, что у злоумышленника есть еще один год заключения за предыдущие преступления – всего в тюрьме он проведет 16 лет.



По данным следствия, предателем оказался житель Донетчины, который с 2021 года отбывал наказание в Торецкой исправительной колонии за торговлю наркотиками. После полномасштабного вторжения РФ его перевели в одно из пенитенциарных учреждений в Черновицкой области.



На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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