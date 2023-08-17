Гендиректор Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала посетила Ирпень. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине
Мэр Ирпеня Александр Маркушин показал генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала результаты военных преступлений российских захватчиков на территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил в Телеграм-канале.
"В последний раз Нгози Оконджо-Ивеала была в Украине 15 лет назад, поэтому сегодня одновременно была поражена и нашим развитием за это время, и ужасными разрушениями, которые нанесли нам россияне. Она сообщила, что Всемирная торговая организация присоединится к восстановлению нашей страны. Финансовую помощь будут оказывать. на государственном уровне", - отметил Маркушин.
Он сообщил о еще одной приятной новости от главы ВТО: "Всемирная торговая организация запускает в Украине программы по поддержке малого и среднего бизнеса в сотрудничестве с Минсоцполитики".
Также Маркушин "рассказал, что до полномасштабного вторжения в Ирпене было 12 тысяч предпринимателей на 100 тысяч населения, на что Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула, что мы в первую очередь должны воспользоваться этой программой".
"Поэтому будем готовить необходимые запросы и обращаться за помощью в министерство соцполитики, чтобы вернуть и улучшить эти показатели в Ирпенском обществе", - отметил мэр Ирпеня.
Также он сообщил, что Оконджо-Ивеала очень интересовалась гендерным распределением среди владельцев бизнеса в Ирпене.
"Рассказал, что даже сейчас, когда многие женщины с детьми временно покинули Украину, у нас этот показатель сохраняется на высоком уровне. В целом, в Киевской области сейчас 50% среди владельцев вновь созданных предприятий - женщины", - подчеркнул мэр.
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Там ще досі валяються трупи цивільних і спалена кацапська техніка?
І чим ви намагаєтеся здивувати жіночку, яка народилася в Нігерії?
Бука (Букар) **** Димка (йоруба Buka (Bukar) **** Dimka; 1940, Колониальная Нигерия - 15 мая 1976, Лагос) - подполковник армии Нигерии, организатор государственного переворота 13 февраля 1976 года против генерала Мурталы Мухаммеда.
какая там нам Европа, мы ДИКАРИ.
ох вы и дикари...
что до структуры ВВП, напомню, что Украине и тут гордиться нечем, тк треть ВВП нам давало зерно, еще треть - сталь, остальное - транзит нефти и газа от Раши в Европу.
вот теперь стоим на коленях перед Западом, тк вся наша сырьевая экономика РУХНУЛА. в отличие от нигерийской.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
А ведь в детстве наверное челевеченкой не брезговала..."
и еще не считает себя дикарем.
жесть..
сразу видно "проФФесор"