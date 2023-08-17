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ВТО (458) Ирпень (359) Маркушин Александр (30)

Гендиректор Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала посетила Ирпень. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине

Мэр Ирпеня Александр Маркушин показал генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала результаты военных преступлений российских захватчиков на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил в Телеграм-канале.

"В последний раз Нгози Оконджо-Ивеала была в Украине 15 лет назад, поэтому сегодня одновременно была поражена и нашим развитием за это время, и ужасными разрушениями, которые нанесли нам россияне. Она сообщила, что Всемирная торговая организация присоединится к восстановлению нашей страны. Финансовую помощь будут оказывать. на государственном уровне", - отметил Маркушин.

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Он сообщил о еще одной приятной новости от главы ВТО: "Всемирная торговая организация запускает в Украине программы по поддержке малого и среднего бизнеса в сотрудничестве с Минсоцполитики".

Также Маркушин "рассказал, что до полномасштабного вторжения в Ирпене было 12 тысяч предпринимателей на 100 тысяч населения, на что Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула, что мы в первую очередь должны воспользоваться этой программой".

"Поэтому будем готовить необходимые запросы и обращаться за помощью в министерство соцполитики, чтобы вернуть и улучшить эти показатели в Ирпенском обществе", - отметил мэр Ирпеня.

Также смотрите: В Ирпене восстановили почти тысячу объектов, поврежденных из-за российских обстрелов. ФОТО

Также он сообщил, что Оконджо-Ивеала очень интересовалась гендерным распределением среди владельцев бизнеса в Ирпене.

"Рассказал, что даже сейчас, когда многие женщины с детьми временно покинули Украину, у нас этот показатель сохраняется на высоком уровне. В целом, в Киевской области сейчас 50% среди владельцев вновь созданных предприятий - женщины", - подчеркнул мэр.

Гендиректор Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала посетила Ирпень 01

Гендиректор Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала посетила Ирпень 02

Гендиректор Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала посетила Ирпень 03

Гендиректор Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала посетила Ирпень 04

Гендиректор Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала посетила Ирпень 05

Гендиректор Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала посетила Ирпень 06
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Топ комментарии
+6
нафіга ви їх туди возите?

Там ще досі валяються трупи цивільних і спалена кацапська техніка?
І чим ви намагаєтеся здивувати жіночку, яка народилася в Нігерії?
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17.08.2023 17:06
+3
ух красуня..з Акеллою поруч
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17.08.2023 17:05
+3
Згоден. Все одно вони краще кацапів
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17.08.2023 17:16
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ух красуня..з Акеллою поруч
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17.08.2023 17:05 Ответить
как куколка, просто красотка, согласен))
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17.08.2023 17:26 Ответить
нафіга ви їх туди возите?

Там ще досі валяються трупи цивільних і спалена кацапська техніка?
І чим ви намагаєтеся здивувати жіночку, яка народилася в Нігерії?
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17.08.2023 17:06 Ответить
у них був..
Бука (Букар) **** Димка (йоруба Buka (Bukar) **** Dimka; 1940, Колониальная Нигерия - 15 мая 1976, Лагос) - подполковник армии Нигерии, организатор государственного переворота 13 февраля 1976 года против генерала Мурталы Мухаммеда.
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17.08.2023 17:14 Ответить
**** Дімка - це епічно
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17.08.2023 17:18 Ответить
Я аж перелякався коли заголовок прочитав і фото побачив, подумав що СОТ то якись африканській вірус
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17.08.2023 17:11 Ответить
Мене теж ця джума на фото спантеличила, але треба бути політкоректним.
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17.08.2023 17:14 Ответить
Згоден. Все одно вони краще кацапів
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17.08.2023 17:16 Ответить
Ой, та шо ви пишете? Ця жіночка зуміла звалити з Нігерії і добратися до таких висот, шо "Найвеличніший" її в сраку цьомати буде. Це ми з вами срані нігери в порівнянні з нею.
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17.08.2023 17:21 Ответить
Нігерія - то не Нігер, Нігерія - велика і багатообіцяюча країна.
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17.08.2023 18:11 Ответить
Не така велика, як Сполучені Штати, куди та пані звалила. І, доречі, це ж в Нігерії зараз революція і вагнера? Чи я знову все сплутав?
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17.08.2023 18:15 Ответить
в Нігері переворот, а Нігерія збирається наваляти їм люлів.
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17.08.2023 18:16 Ответить
Блін як там все заплутано....
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17.08.2023 18:17 Ответить
І що далі, Ірпень стане як і вона після її візиту?! Зелена показуха!
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17.08.2023 19:35 Ответить
ну вы и дикари на пару с Галей... вы б хоть поинтересовались, кто это. Она до работы в ВТО 25 лет работала во Всемирном банке, сотнями миллиардов ворочала.
какая там нам Европа, мы ДИКАРИ.
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17.08.2023 17:21 Ответить
Ти, кацапський педро, таки дикун точно. Кацапи іншими не бувають.
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17.08.2023 17:32 Ответить
рашизмом засмерділо, не суди про народ по окремим людям.
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17.08.2023 18:13 Ответить
Що мені з того, чим вона "ворочала", довбойоб кацапський? Швейцарія теж багато чим ворочає, але дивиться нас очами риби! Яка мета візиту цієї пані до Ірпеню. Нехай краще рашку з китаєм викинуть із СОТ.
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17.08.2023 19:34 Ответить
тобі точно нічого бо ти мішок із гівном, якомі ніхто і копійчини не займе. і який маже своїм лайном все навкруги, особливо те що незрівнянно краще за тебе, мішка з гівном.
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18.08.2023 20:18 Ответить
новые лица пшеницу хотят
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17.08.2023 17:13 Ответить
Эта дама - глава ВТО, она сама кому хочешь пшеницы отсыпет. она миллиардами ворочает и в прошлом - министр финансов Нигерии - одной из самых развитых стран Африки, у них ВВП в ДВА РАЗА больше чему Украины до войны.
ох вы и дикари...
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17.08.2023 17:19 Ответить
Ти, педро кацапський, знаєш, в скільки разів населення Нігерії більше населення України?
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17.08.2023 17:28 Ответить
По даним ООН число жителів Нігерії перевищує 212 млн осіб.
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17.08.2023 17:31 Ответить
Україна збудувала в Нігерії чимало нафто- і газопроводів - ми для них давно відомі.
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17.08.2023 18:03 Ответить
чого Педро "кацапський"? До чого тут чисельність? Про чисельність нічого не казали... Яким чином чисельність заперечую надану Беояковим інформацію?
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17.08.2023 18:00 Ответить
О, ще одне вилізло. Мабуть з табору ЗЕлуплених, бо арифметики не знає. Що толку, йолопе, з ВВП Нігерії, що він в два рази більший нашого, якщо населення у них більше нашого в чотири рази? А якщо відкинути виручку від нафти, то й взагалі ...
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17.08.2023 18:06 Ответить
ну, зрозуміло))) Академік диванних військ))) До речі, у йолопа дві вищі освіти в сфері економіки та фінансів і "кандидатська"
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17.08.2023 18:16 Ответить
до речі, вибач що я зі своїми тупими порівняннями, але, як буде змога, порівняй населенні і ВВП Швейцарії з українськими, товарисч Академік
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17.08.2023 18:19 Ответить
И при чем тут Швейцария? Може сразу Люксимбург? Этот беляков конкретно обозвал украинцев дикарями по сравнению с нигерийцами, т.к. у них ВВП в два раза выше, но забыл при этом, что у них население в 4 раза больше. Следовательно ВВП на душу в два раза ниже.
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17.08.2023 20:09 Ответить
украинцы - дикари, судя по комментам под это новостью. и вовсе не потому что ВВП Нигерии в разы больше нашего. а потому что расизм, ксенофобия и нереальные комплексы неполноценности -да, признак дикости всего общества, особенно когда оно в таких количествах. почитай комменты - не расистских - единицы.
что до структуры ВВП, напомню, что Украине и тут гордиться нечем, тк треть ВВП нам давало зерно, еще треть - сталь, остальное - транзит нефти и газа от Раши в Европу.
вот теперь стоим на коленях перед Западом, тк вся наша сырьевая экономика РУХНУЛА. в отличие от нигерийской.
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18.08.2023 20:22 Ответить
а принципі так, тільки зі структорою ВВП не погоджуюсь))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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18.08.2023 23:10 Ответить
заметьте, это написал человек, который ниже высрался на эту даму следующим образом: " Wlad West

А ведь в детстве наверное челевеченкой не брезговала..."
и еще не считает себя дикарем.
жесть..
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18.08.2023 20:23 Ответить
меня так же восхищает его грамматика...ЛюксИмбург...челЕвечЕнкой...
сразу видно "проФФесор"
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18.08.2023 23:13 Ответить
еффектна жіночка))
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17.08.2023 17:57 Ответить
А ведь в детстве наверное челевеченкой не брезговала...
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17.08.2023 20:11 Ответить
 
 