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женщины (813) проституция (322) торговля людьми (258) Небытов (142)

На Киевщине ликвидирован канал вывоза женщин в израильские бордели. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киевской области полицейские ликвидировали международный канал торговли людьми. Женщин вывозили в бордели в Израиле.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"41-летний организатор размещал объявления в Telegram-каналах о работе для украинок в возрасте от 18 до 35 лет для занятия проституцией в Израиле. Пользуясь уязвимым состоянием и потребностью в деньгах, мужчина вербовал девушек. Ежедневный заработок составил более 1,5 тыс. долларов. Также злоумышленник помогал с оформлением документов для выезда за границу", - говорится в сообщении.

На одном из пограничных пунктов пропуска Львовской области работники управления миграционной полиции помешали вывозу гражданки Украины для предоставления услуг сексуального характера.
Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Смотрите также: Сеть борделей для иностранцев, созданную полицейским, разоблачили в Одессе, - ГБР. ФОТОрепортаж

На Киевщине ликвидирован канал вывоза женщин в израильские бордели 01

На Киевщине ликвидирован канал вывоза женщин в израильские бордели 02
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Топ комментарии
+16
О черговий вігітний мальчік в трусіках...
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17.08.2023 18:27
+16
жінок відпустити в пункт призначення. то їхнє право і вибір. То перше. Друге. Негайно легалізувати проституцію в Україні. Тоді буде в рази менше в змі отих дворічносвинячориломєнтовських морд., котрі просто щось довгенько не завозили каси кому слід
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17.08.2023 18:45
+9
якийсь розфарбований зек
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17.08.2023 18:27
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Правила форума Совет форумчан
куди долари сховав?, одні гривні засвітили...
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17.08.2023 18:24 Ответить
кагточки...
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17.08.2023 18:28 Ответить
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17.08.2023 18:40 Ответить
Cavity check?
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17.08.2023 18:46 Ответить
з'їв
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17.08.2023 19:06 Ответить
терміново пузо вскривати... щоб по-тяжкому не сходив...
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17.08.2023 19:08 Ответить
якийсь розфарбований зек
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17.08.2023 18:27 Ответить
так і є, мабуть
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17.08.2023 18:39 Ответить
О черговий вігітний мальчік в трусіках...
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17.08.2023 18:27 Ответить
...тобто вагітний...
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17.08.2023 18:31 Ответить
Брюшный фартух видишь?
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17.08.2023 19:14 Ответить
Яка гидотна прастітутка з ізраїльського борделю...Ще й в наколках ...А морду навіщо їй замалювали?
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17.08.2023 23:06 Ответить
Правильно, правильно, зброї не дають, х...р вам, а не кохання)
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17.08.2023 18:30 Ответить
це не всi знають!!!!
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17.08.2023 18:53 Ответить
хай тут , за 1500 грн працюють
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17.08.2023 18:30 Ответить
Який упир! До того ж призовного віку...
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17.08.2023 18:31 Ответить
Мабуть неприкасаємий... якийсь помічник депутата
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17.08.2023 20:34 Ответить
охоспаді, херой-любовнік. А правильно: всіх повій повивозять, то з ким вітчизняне порно знімати? на кому заробляти? падлєц-конкурент
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17.08.2023 18:32 Ответить
"Щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів. "(С)
Це він обіцяв чи реально півтори штуки баксів за день? Може я чимось не тим займаюся? Доречі, я можу по суботах пряцювати. Плюс півтори штуки на тиждень!
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17.08.2023 18:32 Ответить
1,5/300=5 клієнтів на день

цікаво, у Ізраілі приституція легальна ??
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17.08.2023 18:37 Ответить
В Ізраілі заборонена проституція. До тогож клієнти отримують штрафи або могуть засудити
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17.08.2023 19:02 Ответить
Який жах... Знищення народу йде усіма шляхами
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17.08.2023 18:33 Ответить
На першій фотці - вагітна жінка для ізраїльського борделю?
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17.08.2023 18:33 Ответить
нє-то хряк каторий скора апарасіцца...
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17.08.2023 18:36 Ответить
то вагітний бордель, чи боррель..
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17.08.2023 18:41 Ответить
От так маланці в усих сферах життя такі нам "друзі".Продовжуйте й надалі приводити їх до влади
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17.08.2023 18:39 Ответить
а зачем мужика трахнули что он беременный
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17.08.2023 18:42 Ответить
12 лет лишения свободы. , там он и родит
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17.08.2023 18:44 Ответить
12 раз
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17.08.2023 18:48 Ответить
так то він всі доларові купюри ковтнув
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17.08.2023 20:36 Ответить
жінок відпустити в пункт призначення. то їхнє право і вибір. То перше. Друге. Негайно легалізувати проституцію в Україні. Тоді буде в рази менше в змі отих дворічносвинячориломєнтовських морд., котрі просто щось довгенько не завозили каси кому слід
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17.08.2023 18:45 Ответить
Кричать тут всі про ексцелент демократії в Україні. ФАРИСЕЇ недороблені
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17.08.2023 18:50 Ответить
А ще у когось є бажання посперечатися отут про те, що у нас внаслідок нехтування законами вже довгі роки присутня работоргівля тільки через отой Berufs Verbot. Але ж заперечення реальності тягне за собою містера Очевидність.
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17.08.2023 19:33 Ответить
Відпускати? Ні я проти. Ось за легалізацією я так, но із цілою горою обмежень щоб воно не розкладало цим гедонізмом наше суспільство. І буде тоді у нас все ок. І буду тоді вже до нас жінок з інших країн вивозити та їхатимуть вони самі.
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18.08.2023 12:10 Ответить
Знову зелений цирк на дротi!!!!!!
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17.08.2023 18:54 Ответить
Борделі??? В ізраїлі??? А їм віра таке дозволяє??? Вони ж себе святіше святих виставляють. Весь світ з ними панькається. А вони виявляється борделями користуються
.
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17.08.2023 18:57 Ответить
Так это же не кошерные изгаильтянки. А гои.
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17.08.2023 19:16 Ответить
Ти знаєш, скільки там москалів?
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17.08.2023 19:19 Ответить
Їх віра їм навіть гареми дозволяла (не більше 18 дружин) не те що проституток, наложниць, рабинь, педофілію чи будь-що інше над гоями. Ось причина чому їх всі гонили та не любили. Голокост був далеко не першим. Навіть в часи Риму у євреїв було безліч проблем із владою так як в Римської імперії сенат насаджував римське право що було заточене на моногамію тобто існувала заборона на багатоженство хоча й існував конкубінат но він не давав ніякого статусу як є в офіційних жінок. А там далі ще й християнство популяризувалось і єврейські лідери вирішили що традиції традиціями, але ризик бути вбитим заздрісними людьми, якимись фанатиками і т.п. за порушення місцевих законів і норм не вартий того щоб заводити декілька дружин. Взагалі їх Талмуд крім знань як стати багатим дає дуже багато обмежень в плані того щоб не викликати заздрість в оточуючих, но це формальні обмеження написані предками євреїв для своїх нащадків, все ж це не Тора. І не дивуйтесь що ви насправді то мало що знаєте про юдаїзм бо їх віра вчить що за спробу не єврею розібратись у їх вірі то він має бути умертвлений, якщо інші віри агітують приєднатись до себе, ті ж єговісти/баптисти/мусульмани і т.п. то у євреїв навпаки, і не зважаючи на це нам би ще багато всього треба було б перейняти від євреїв. І повторюсь не думайте що умертвляти це щось таке страшне, бо це нормально, у мусульман в цьому плані не краще тому є так багато ісламських терористів що хочуть всіх нас вбити або вмерти у війні проти кафірів, все ж книжечки ті написані в древні часи коли норми були зовсім не ті що зараз.
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18.08.2023 12:08 Ответить
1500 в день - полный бред.
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17.08.2023 19:03 Ответить
Это просто какой-то антисемитизм !
Куда смотрит ООН ?
Грета Тумберг, ты где ?
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17.08.2023 19:19 Ответить
Що, Жеку Лісого пов'язали? Який жах!!!!
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17.08.2023 19:38 Ответить
а мо вони самі хотіли
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17.08.2023 19:59 Ответить
41-річний?
а кендюх як у старпьора
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17.08.2023 20:05 Ответить
Як вже набридла ця показуха на публіку. Борделі легалізувати - це відбирання заробітку у поліцаїв і бандитів як і легалізація маріхуани. Сюди ж і легалізація зброї. Україна вперто не хоче в цивілізацію.
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17.08.2023 20:06 Ответить
Та яка там торгівля людьми? Це на дурнів розраховано? Вони ж самі у той Ізраїль лізли аж пищали.
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17.08.2023 20:24 Ответить
а як це було організовано? по обміну з хасідами?

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17.08.2023 20:44 Ответить
Ну хоч чимось Ізраїль допомагає, жінок наших спасають з під обстрілів, праведнікі...
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17.08.2023 21:12 Ответить
Та хай собі їдуть, Ізраїль не африка якась...
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17.08.2023 21:23 Ответить
На фото одна з цих жінок?
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18.08.2023 02:22 Ответить
Так ви ж дуже хочете легалізувати проституцію. Тоді нащо крутити руки HR-менеджеру?
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18.08.2023 11:00 Ответить
Мда. А можна було б щоб жінок із інших країн вивозили в українські борделі для українців і проукраїнських іноземців.

Ах точно вони ж у нас "заборонені", хоча як показує практика все що нібито заборонене всеодно існує але йде поза бюджет та доїться поліцією і місцевими бандами.

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18.08.2023 11:22 Ответить
 
 