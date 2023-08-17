На Киевщине ликвидирован канал вывоза женщин в израильские бордели. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Киевской области полицейские ликвидировали международный канал торговли людьми. Женщин вывозили в бордели в Израиле.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"41-летний организатор размещал объявления в Telegram-каналах о работе для украинок в возрасте от 18 до 35 лет для занятия проституцией в Израиле. Пользуясь уязвимым состоянием и потребностью в деньгах, мужчина вербовал девушек. Ежедневный заработок составил более 1,5 тыс. долларов. Также злоумышленник помогал с оформлением документов для выезда за границу", - говорится в сообщении.
На одном из пограничных пунктов пропуска Львовской области работники управления миграционной полиции помешали вывозу гражданки Украины для предоставления услуг сексуального характера.
Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Це він обіцяв чи реально півтори штуки баксів за день? Може я чимось не тим займаюся? Доречі, я можу по суботах пряцювати. Плюс півтори штуки на тиждень!
цікаво, у Ізраілі приституція легальна ??
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Куда смотрит ООН ?
Грета Тумберг, ты где ?
а кендюх як у старпьора
Ах точно вони ж у нас "заборонені", хоча як показує практика все що нібито заборонене всеодно існує але йде поза бюджет та доїться поліцією і місцевими бандами.