На Киевщине ликвидирован канал вывоза женщин в израильские бордели. ФОТО

В Киевской области полицейские ликвидировали международный канал торговли людьми. Женщин вывозили в бордели в Израиле.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"41-летний организатор размещал объявления в Telegram-каналах о работе для украинок в возрасте от 18 до 35 лет для занятия проституцией в Израиле. Пользуясь уязвимым состоянием и потребностью в деньгах, мужчина вербовал девушек. Ежедневный заработок составил более 1,5 тыс. долларов. Также злоумышленник помогал с оформлением документов для выезда за границу", - говорится в сообщении.

На одном из пограничных пунктов пропуска Львовской области работники управления миграционной полиции помешали вывозу гражданки Украины для предоставления услуг сексуального характера.

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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