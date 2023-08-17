Министерство обороны Украины запустило кампанию "Обновляй данные в ТЦК". ФОТО

Министерство обороны Украины в четверг, 17 августа, представило и запустило информационную кампанию "Обновляй данные в ТЦК".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Основная идея состоит в том, что признавать собственные страхи – это уже смело, а войску нужны смелые люди. В рамках кампании будут распространены информационные материалы, в которых наши известные военные честно признаются, что они тоже боятся, но одолевают свои страхи. Так может сделать каждый ради того, чтобы победить", – написала Маляр.

Компания реализована в тесном взаимодействии с ответственным украинским бизнесом - креативным агентством IAMIDEA и Игорем Финашкиным, продакшном NO STARS и Иваном Крутоусом. Договоренности о размещении материалов на волонтерской и благотворительной основе обеспечивает dentsu Ukraine и Александр Гороховский.

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Информационные материалы будут транслироваться в телемарафоне "Единые новости" и на других телеканалах, на радио, в кинотеатрах (Multiplex, Планета Кино, Оскар и других), на плоскостях цифровой наружной рекламы, в поездах "Укрзализныци", в виде баннеров на партнерских сайты в интернете, на страницах в соцсетях Минобороны и ВСУ и других площадках, с которыми проводятся переговоры.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, комментируя запуск кампании, отметил важность этого мероприятия.

"Если граждане осознают важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, это значительно упростит систему работы", - сказал Горбач на презентации кампании в Military Media Center.

По его словам, это позволит избежать многих проблем, которые, в частности, сейчас возникают при вручении повесток на улицах.

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"Также в дальнейшем это позволит более эффективно использовать граждан, состоящих на учете, по их правильным военно-учетным специальностям", - добавил он.