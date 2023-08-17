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Минобороны (8233) военкомат (444) мобилизация (1614) Маляр Анна (408)

Министерство обороны Украины запустило кампанию "Обновляй данные в ТЦК". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине

міноборони

Министерство обороны Украины в четверг, 17 августа, представило и запустило информационную кампанию "Обновляй данные в ТЦК".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Основная идея состоит в том, что признавать собственные страхи – это уже смело, а войску нужны смелые люди. В рамках кампании будут распространены информационные материалы, в которых наши известные военные честно признаются, что они тоже боятся, но одолевают свои страхи. Так может сделать каждый ради того, чтобы победить", – написала Маляр.

Компания реализована в тесном взаимодействии с ответственным украинским бизнесом - креативным агентством IAMIDEA и Игорем Финашкиным, продакшном NO STARS и Иваном Крутоусом. Договоренности о размещении материалов на волонтерской и благотворительной основе обеспечивает dentsu Ukraine и Александр Гороховский.

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Информационные материалы будут транслироваться в телемарафоне "Единые новости" и на других телеканалах, на радио, в кинотеатрах (Multiplex, Планета Кино, Оскар и других), на плоскостях цифровой наружной рекламы, в поездах "Укрзализныци", в виде баннеров на партнерских сайты в интернете, на страницах в соцсетях Минобороны и ВСУ и других площадках, с которыми проводятся переговоры.

Министерство обороны Украины запустило кампанию Обновляй данные в ТЦК 01

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, комментируя запуск кампании, отметил важность этого мероприятия.

"Если граждане осознают важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, это значительно упростит систему работы", - сказал Горбач на презентации кампании в Military Media Center.

По его словам, это позволит избежать многих проблем, которые, в частности, сейчас возникают при вручении повесток на улицах.

Министерство обороны Украины запустило кампанию Обновляй данные в ТЦК 02

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"Также в дальнейшем это позволит более эффективно использовать граждан, состоящих на учете, по их правильным военно-учетным специальностям", - добавил он.
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Топ комментарии
+47
Сподіваємося, що синки стефанчука, данілова, портнова, шлюхрича, бойко, шуляк оновлять свої дані першими - сидячи у монако, відні і маямі.
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17.08.2023 18:53
+36
а осознание того что пока одни воюют и проливают кровь,теряют здоровье ,жизнь а другие воруют на всем где можно украсть вы чем сгладите???вы удоды даже социальные программы защиты для ветеранов,инвалидов и просто участников войны принять не можете на второй год полноценной войны,потому что не нужны вам ни ветераны,ни инвалиды,ни кто либо еще))вам нужны жертвы идущие на убой!!!!
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17.08.2023 18:54
+35
я тут знаю одного ухилянта, чотири рази від повістки втікав..
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17.08.2023 18:53
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Треба починати з Ради та міністрів, у онлайн режимі.
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17.08.2023 18:48 Ответить
"рада" и подобное - да (потому как там "избранные" люди без мозгов и профильного образования по определению, права во время войны ограничены, конституцию менять нельзя, их действия по-сути бессмысленны, а за траты на их содержание можно было бы там танки делать\покупать или заводы строить или детали). а "министры" все же должны быть с мозгами, опытом, практикой, лучшие из лучших в своем направлении, талантливые руководители, и т.д. и т.п. (то что это у нас не так и все плохо везде и берут хз кого хз зачем, только поговорить о тяжелой жизни по тв и попилить бабло напару с олигархами - это конечно фейл).
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17.08.2023 21:21 Ответить
Сподіваємося, що синки стефанчука, данілова, портнова, шлюхрича, бойко, шуляк оновлять свої дані першими - сидячи у монако, відні і маямі.
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17.08.2023 18:53 Ответить
я тут знаю одного ухилянта, чотири рази від повістки втікав..
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17.08.2023 18:53 Ответить
так в останнє не втік.. щоправда залишили таки на цивільній посаді...
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17.08.2023 19:19 Ответить
Так треба його нагородити як ветерана ухилянського фронту.
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18.08.2023 17:21 Ответить
а осознание того что пока одни воюют и проливают кровь,теряют здоровье ,жизнь а другие воруют на всем где можно украсть вы чем сгладите???вы удоды даже социальные программы защиты для ветеранов,инвалидов и просто участников войны принять не можете на второй год полноценной войны,потому что не нужны вам ни ветераны,ни инвалиды,ни кто либо еще))вам нужны жертвы идущие на убой!!!!
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17.08.2023 18:54 Ответить
А если я боюсь бояться? Я смелый?
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17.08.2023 18:57 Ответить
бачу інститут рекрутства зовсім втрачений - від таких похмурих осіб, плакатів і слоганів у мене вже коліна затремтіли від страху .

Рекрутство має бути веселе, з радісними особами, про страхи взагалі не говорити, а говорити про три дні на розграбування Москви коли туди дійдемо👊

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17.08.2023 18:57 Ответить
в цьому контексті багато вдало роблять журналісти, постійно з гумором з гарячих точок сюжети від військових...
А влада знов не вміє, хоча й уся з PR-бізнесу прийшла...
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17.08.2023 19:22 Ответить
Простєнько і со вкусом, - "Копай заради перемоги". )))

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17.08.2023 19:34 Ответить
"Боже, благослови татка і всіх американських робітників..."

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17.08.2023 19:40 Ответить
Промисловiсть, робiтники i спецiалicти не шануются нашою владою.
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17.08.2023 20:11 Ответить
А цей плакат 1918 року можна надіслати американському Конгресу.
"Нам потрібні мільярди доларів, і потрібні негайно!"

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17.08.2023 19:47 Ответить
Ну оце вже адекватніший підхід, ніж буси незламності. Але не вистачає чогось такого....ммм..., вручення повістки, та подальший призов пану "Воювати не збираюся, у мене навичок немає, снайпер одразу вб'є" орденоносному Кошовому.
Тому що, пані Маляр права, у багатьох є страх. Але ще і для значної кількості людей, перепона, це гнів. Гнів на нерівність, відкрито оголошену Зеленським, коли він вручив орден відказнику Кошовому. Якщо вже Президент нібито демонструє готовність очистити ТЦК, та навести там лад, так нехай зробить це до кінця.
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17.08.2023 18:57 Ответить
Чого можна чекати від бійців комедіантського фронту - ролікі , відосіки і плакатики.

Проблема не в страхах - проблема вбрехні та лицемірстві чиновників.

Потірбна кардинальна реформа : Щоб бути чи стати державним чиновником - обовязково воювати на нулі від 2 місяців ( дрібний клерк ) до 1,5-2 роки ( президент , міністр ,депутат, силовик ,митник) .
Діючі чиновники та депутати мають відслужити по принципу ротації - або нахє р з посади .

І тоді не потрібно ніяких лякатів та телебрєдофону .
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17.08.2023 18:58 Ответить
Та ти що, а вдруг перспективного голову митниці чи податкової вб'ють на фронті. Вони ж скільки грошей вклали у свої посади і кар'єрні зростання
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17.08.2023 19:15 Ответить
Так у нас многие чиновники имеют УБД. Многие даже "были на нуле", селфи делали)
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17.08.2023 19:26 Ответить
ще є що допрацьовувати
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17.08.2023 19:34 Ответить
Вони відкриють "Другий фронт" на Закарпутті
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17.08.2023 22:35 Ответить
Страшно, коли не можу вплинути на ситуацію...
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17.08.2023 19:00 Ответить
А утром я читал, что строится дорога в новий гірськолижний курорт ТОВ "Буковель" . А тут оказывается идет война.
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17.08.2023 19:00 Ответить
А холопам не пристало в панські справи вникати . Справа наша патріотично йти на мясо . А якщо ви раптом захочете запитати за здачу Сходу чи яйця Рєзнікова - ти ви мабуть агєнт Крємля.
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17.08.2023 19:09 Ответить
Цікаво, а не земарафоні про це "пафосно" розказують (я його просто не дивлюся)?
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17.08.2023 19:14 Ответить
Палиці Волині уже мало. Потихенько скуповує додаткові області. Молодий, перспективний. З часом Коломойського замінить, а потім в президенти намилиться.
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17.08.2023 20:24 Ответить
Оновлювати цифрові данні…?

А хто гарантує безпеку та сохнанність ціх персональних данні?!

Держава?

Як вона може гарантувати що всі ці бази данних на завтра вже будуть на базарі?

І кожен бажаючий, включно з ФСБ рф зможе їх купити.

Як держава охороняє данні від несанкціонованого доступу?

Де протоколи доступу? Хто слідкуе за їх виконанням!
Ніхто!

І це не кажучі про хакерів. Любий дядя Вася- приберальник в офісі зможе війти у систему.

Потрібно закінчувати ці ігри з діджеталізаціею!

« Страна в смартфоні» це дуже небезпечна річ.
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17.08.2023 19:00 Ответить
і чого ти кричиш? чого боїшся? Що ФСБ дізнається що в тебе дружина з'явилась(зникла) чи дітей побільшало? Дивні страхи для людини з твоїм ІР
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17.08.2023 19:13 Ответить
І скільки б не було в людей скорботи,

В усіх народів та в усіх віках

Як пошукати - знайдуться істоти,

Яким ховатись мило по кутках.

Ото сидить із поглядом блудливим,

Хапається за серце повсякчас:

- Я у батьків один такий красивий,

Вони мене родили не для вас!

Пощо мені оті шаблі й пістолі,

Іржання коней в мареві пожеж?

І ваша воля… нащо тая воля?

Її собі на хліб не покладеш!
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17.08.2023 19:16 Ответить
Військово-облікові, а не цифрові.
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17.08.2023 23:43 Ответить
Цікаво: борода льотчикові не заважає? Я розумію піхотинців, артилеристів, але усіх, хто одягає маски...
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17.08.2023 19:02 Ответить
Это на лохов рассчитано?
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17.08.2023 19:06 Ответить
Это рассчитано на освоение денег из бюджета. Пока на этом можно пилить бабос - та за милую душу будут выходить любые высеры.
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17.08.2023 20:06 Ответить
....відчуй себе кріпаком: сам приходь, коли скажуть-коли схочуть, постоїшь у коридорах (чи надворі) у черзі, поклонися бухому "воєнкому" чи будь-кому стАршому, вислухаєш багато цікавого про себе, навчися мовчати (особливо коли ти на 100% правий), побудеш скотиною, зтреноженим конем... це ж так "прикольно і так по-новому"
краще вже мовчки розносьте повістки і ставтеся з повагою до людей і ніхто з притОмних Громадян ні бикувати ні тікати не стане... ну, а какаразніцам-уклоністам будь-яка подібна ініціатива ізначально, по-любому - до сраки
нема чого витрачати незайве бабло не зрозуміло на Шо
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17.08.2023 19:14 Ответить
То що, вже на зупинках , перехрестях , в автобусах повісток вручати не будуть?
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17.08.2023 19:18 Ответить
Ага , прикинь сів у автобус , а із-за руля воєнком такий- передаємо білети за проїзд😃
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17.08.2023 22:39 Ответить
Якщо в тебе дійсний військовий квиток на руках, то не будуть. Це і раніше так було (1.5 року, як), на вулиці якраз не бойові повістки, а на уточнення військово-облікових даних і вручають тим, хто без військового квитка шариться. Або якщо не в місті, до військомату якого приписаний.
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17.08.2023 23:49 Ответить
Чергова маячня... Не займайтесь хєрнею ! Було б добре, якби служки з прислугами хоча б не крали в захисників, які вже є. Це вже була б не погана допомога.
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17.08.2023 19:20 Ответить
Це треба було робити в минулому році. Зараз - запізно
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17.08.2023 19:20 Ответить
Найкращою рекламою був би кошовий на передових позиціях. Та і інші з батальйону Монако.
Питань до влади стало б у сто раз менше.
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17.08.2023 19:21 Ответить
А як же Козловський, який у чистій формі томно приліг в окопі)
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17.08.2023 19:43 Ответить
Крім Сенцова і можливо Хливнюка, вся інша тусовка - заради піару.
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17.08.2023 20:37 Ответить
Та які там дані? Одразу на війну відправляють. Мінімальна комісія і все здоровий і готовий штурмовик.
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17.08.2023 19:27 Ответить
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17.08.2023 19:47 Ответить
Щось про навчання з натівськими інструкторами за кордоном на базах НАТО чув?
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17.08.2023 23:51 Ответить
Цих штурмрвиків ніхто на навчання не бере.
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18.08.2023 10:02 Ответить
А НАБУ запустило компанию " Задекларируй взятку"?
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17.08.2023 19:38 Ответить
Дадим совет технологам Офиса Президента, лучшая реклама ВСУ это все 4 сына Данилова, нардепы от Слуги Народа/прокуроры/судьи/95 Квартал на фронте под Бахмутом или в приазовской операции. Все остальное выглядит как издевательством над украинцами.(c)
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17.08.2023 19:43 Ответить
Всем достойным людям на фото! Сколько Шева отмывался от Королевский? И не факт, что отмылся!
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17.08.2023 19:49 Ответить
А нікого ціна питання не цікавить?
Рада доброчесності МО нічого не скаже? Автори і сценаристи - в студію!
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17.08.2023 19:52 Ответить
ждем смелости от мажоров, сыновей министров,депутатов и остального скота
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17.08.2023 20:05 Ответить
А от про скотину не треба, - скотину шкода.
Ось, наприклад, британський плакат 1-ї Світової війни з проханням допомагати коням.

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17.08.2023 20:27 Ответить
яйця по 17 нікому не було страшно купувати в мо?
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17.08.2023 20:07 Ответить
Кампанію реалізовано в тісній взаємодії з відповідальним українським бізнесом - креативною агенцією IAMIDEA та Ігорем Фінашкіним, продакшном NO STARS та Іваном Крутоусо - дальше можна не читати(реалізовано "зеленими грабіжниками" ,в тісній взаємодії з відповідальним українським бізнесом ,плять резніков з єрмаком надали "добрі практичні" навики грабежу української казни
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17.08.2023 20:08 Ответить
Цікаво, скільки можна було б купити дронів на кошти, які витратили на цю безглузду рекламну кампанію? Хтось реально вірить, що люди, які не хочуть іти в військкоомати побіжать туди через якісь вигадані піарщиками фрази? Аякже, очікуйте на кілометрові черги...
До речі про військкомати - багато людей свого часу стаючи на облік чи ходячи за довідками для вступу чи після закінчення універів зустрівшись з зневагою та хамським ставленням, коли молодим людям одразу дають зрозуміти що "я начальнік ти гамно" в житті добровільно не підуть туди знову, як би їх туди не заманювали.
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17.08.2023 20:09 Ответить
Подивився - аж прям так замотивувався, що ноги сами несуть мене в ТЦК!
Ці картиночки працюють, це точно!!!
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17.08.2023 20:19 Ответить
І скільки ж бабла розтягли на цей "проєкт"?
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17.08.2023 20:32 Ответить
А можна запустити кампанію - поверніть декларування - це не страшно?
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17.08.2023 20:33 Ответить
Поганий хід. Ніякого страху не можна озвучувати.

Треба, щоб з картинки дивилася жінка-військовий, та казала: я на фронті, а ти? Або: я на фронті, а ти трусися за своє нікчемне життя...
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17.08.2023 23:29 Ответить
Покажіть лисому з кварталу. Та і пікалову теж
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18.08.2023 00:19 Ответить
А що їх оновлювати? Дані давно повинні були бути оцифровані. Чи Україна як в Африці?
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20.08.2023 09:30 Ответить
У них є усі інструменти і так це зробити. А так, компанія цікава і напевне необхідна.
Утім, одним йти на війну і гинути, а інші відміняють собі декларації і їх через силу і вмовляннями всього заходу вже другий рік повертають.
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20.08.2023 22:08 Ответить
А треті взагалі з*бали з країни, четверті "підтримують економічний фронт" собі в кишеню. Щось тут не клеїться.
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20.08.2023 22:10 Ответить
Згадується хоча б та ж Британія, королева Єлизавета служила в армії під час війни, уся британська аристократія були або на флоті або в армії. Як і німецька, і навіть радянська.
А що у нас? Харі що роками грабували країну і не влазять пикою в телевізор вже, виїхали з сім'ями і тільки закінчиться війна так само повернуться грабувати далі. Або десять броней і глибоко, дуже глибоко в тилу.
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20.08.2023 22:28 Ответить
 
 