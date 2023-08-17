Министерство обороны Украины запустило кампанию "Обновляй данные в ТЦК". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине
Министерство обороны Украины в четверг, 17 августа, представило и запустило информационную кампанию "Обновляй данные в ТЦК".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Основная идея состоит в том, что признавать собственные страхи – это уже смело, а войску нужны смелые люди. В рамках кампании будут распространены информационные материалы, в которых наши известные военные честно признаются, что они тоже боятся, но одолевают свои страхи. Так может сделать каждый ради того, чтобы победить", – написала Маляр.
Компания реализована в тесном взаимодействии с ответственным украинским бизнесом - креативным агентством IAMIDEA и Игорем Финашкиным, продакшном NO STARS и Иваном Крутоусом. Договоренности о размещении материалов на волонтерской и благотворительной основе обеспечивает dentsu Ukraine и Александр Гороховский.
Информационные материалы будут транслироваться в телемарафоне "Единые новости" и на других телеканалах, на радио, в кинотеатрах (Multiplex, Планета Кино, Оскар и других), на плоскостях цифровой наружной рекламы, в поездах "Укрзализныци", в виде баннеров на партнерских сайты в интернете, на страницах в соцсетях Минобороны и ВСУ и других площадках, с которыми проводятся переговоры.
Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, комментируя запуск кампании, отметил важность этого мероприятия.
"Если граждане осознают важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, это значительно упростит систему работы", - сказал Горбач на презентации кампании в Military Media Center.
По его словам, это позволит избежать многих проблем, которые, в частности, сейчас возникают при вручении повесток на улицах.
"Также в дальнейшем это позволит более эффективно использовать граждан, состоящих на учете, по их правильным военно-учетным специальностям", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
мозгов ипрофильного образования по определению, права во время войны ограничены, конституцию менять нельзя, их действия по-сути бессмысленны, а за траты на их содержание можно было бы там танки делать\покупать или заводы строить или детали). а "министры" все же должны быть с мозгами, опытом, практикой, лучшие из лучших в своем направлении, талантливые руководители, и т.д. и т.п. (то что это у нас не так и все плохо везде и берут хз кого хз зачем, только поговорить о тяжелой жизни по тв и попилить бабло напару с олигархами - это конечно фейл).
Рекрутство має бути веселе, з радісними особами, про страхи взагалі не говорити, а говорити про три дні на розграбування Москви коли туди дійдемо👊
А влада знов не вміє, хоча й уся з PR-бізнесу прийшла...
"Нам потрібні мільярди доларів, і потрібні негайно!"
Тому що, пані Маляр права, у багатьох є страх. Але ще і для значної кількості людей, перепона, це гнів. Гнів на нерівність, відкрито оголошену Зеленським, коли він вручив орден відказнику Кошовому. Якщо вже Президент нібито демонструє готовність очистити ТЦК, та навести там лад, так нехай зробить це до кінця.
Проблема не в страхах - проблема вбрехні та лицемірстві чиновників.
Потірбна кардинальна реформа : Щоб бути чи стати державним чиновником - обовязково воювати на нулі від 2 місяців ( дрібний клерк ) до 1,5-2 роки ( президент , міністр ,депутат, силовик ,митник) .
Діючі чиновники та депутати мають відслужити по принципу ротації - або нахє р з посади .
І тоді не потрібно ніяких лякатів та телебрєдофону .
А хто гарантує безпеку та сохнанність ціх персональних данні?!
Держава?
Як вона може гарантувати що всі ці бази данних на завтра вже будуть на базарі?
І кожен бажаючий, включно з ФСБ рф зможе їх купити.
Як держава охороняє данні від несанкціонованого доступу?
Де протоколи доступу? Хто слідкуе за їх виконанням!
Ніхто!
І це не кажучі про хакерів. Любий дядя Вася- приберальник в офісі зможе війти у систему.
Потрібно закінчувати ці ігри з діджеталізаціею!
« Страна в смартфоні» це дуже небезпечна річ.
В усіх народів та в усіх віках
Як пошукати - знайдуться істоти,
Яким ховатись мило по кутках.
Ото сидить із поглядом блудливим,
Хапається за серце повсякчас:
- Я у батьків один такий красивий,
Вони мене родили не для вас!
Пощо мені оті шаблі й пістолі,
Іржання коней в мареві пожеж?
І ваша воля… нащо тая воля?
Її собі на хліб не покладеш!
краще вже мовчки розносьте повістки і ставтеся з повагою до людей і ніхто з притОмних Громадян ні бикувати ні тікати не стане... ну, а какаразніцам-уклоністам будь-яка подібна ініціатива ізначально, по-любому - до сраки
нема чого витрачати незайве бабло не зрозуміло на Шо
Питань до влади стало б у сто раз менше.
Рада доброчесності МО нічого не скаже? Автори і сценаристи - в студію!
Ось, наприклад, британський плакат 1-ї Світової війни з проханням допомагати коням.
До речі про військкомати - багато людей свого часу стаючи на облік чи ходячи за довідками для вступу чи після закінчення універів зустрівшись з зневагою та хамським ставленням, коли молодим людям одразу дають зрозуміти що "я начальнік ти гамно" в житті добровільно не підуть туди знову, як би їх туди не заманювали.
Ці картиночки працюють, це точно!!!
Треба, щоб з картинки дивилася жінка-військовий, та казала: я на фронті, а ти? Або: я на фронті, а ти трусися за своє нікчемне життя...
Утім, одним йти на війну і гинути, а інші відміняють собі декларації і їх через силу і вмовляннями всього заходу вже другий рік повертають.
А що у нас? Харі що роками грабували країну і не влазять пикою в телевізор вже, виїхали з сім'ями і тільки закінчиться війна так само повернуться грабувати далі. Або десять броней і глибоко, дуже глибоко в тилу.