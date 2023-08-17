РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4578 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины
2 622 35
Зеленский (16534) посол (1727)

Зеленский принял верительные грамоты у шести новоназначенных послов. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у начавших работу в Украине послов Германии, Индонезии, Швеции, Чили, Колумбии и Перу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Верные грамоты новых послов, прибывших работать в Украину. Германия, Индонезия, Швеция, Чили, Колумбия и Перу. И отдельный разговор с каждым из послов. Наши отношения. Наши общие возможности. Защита международного права", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил дипломатов и представляемые ими страны за поддержку Украины.

Зеленский принял верительные грамоты у шести новоназначенных послов 01

Зеленский принял верительные грамоты у шести новоназначенных послов 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
На Цензорі нема цензури і це вас засмучує? 🤔 Вибачте, але єдиний тєлємарафєт не всім зпходить, як і цукерки на паличці, які в народі називпють "лизаки".
показать весь комментарий
17.08.2023 20:51
+6

показать весь комментарий
17.08.2023 21:07
+4
Не зрозумів!? А що, Єрмак лінувався встати і зробити це сам? 🤔
показать весь комментарий
17.08.2023 20:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Цензорі нема цензури і це вас засмучує? 🤔 Вибачте, але єдиний тєлємарафєт не всім зпходить, як і цукерки на паличці, які в народі називпють "лизаки".
показать весь комментарий
17.08.2023 20:51 Ответить
Оце вшторило людину шмарафоном - рік минув, а не відпускає
показать весь комментарий
17.08.2023 20:57 Ответить
Не нервуйтесь так, а то памперсів не напасетесь. Чи фанатам зелені їх роздають задурно? )
показать весь комментарий
17.08.2023 21:07 Ответить
Вони без памперсів.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:16 Ответить
Чому не дивітися? Маєте щось проти інформаційної політики нашого народного президента?

Від перемоги - до перемоги!
показать весь комментарий
17.08.2023 21:01 Ответить
Єдиний марофон, Єдиної Зе-правди нашого улюбленого президента не дивляться тільки кляті порохоботи та інші хитромудрі очкарики☝

- але ми прості свинопаси з мудрого і простого наріду не повинні йти у них на поводі.

Тому ніякі виправдання від вас не приймаються
показать весь комментарий
17.08.2023 21:09 Ответить
Дятел, з яких пір він став народним, а якщо народним то якого народу, зедолбодятел?
показать весь комментарий
17.08.2023 21:04 Ответить
Це не наш, а зеленої влади. Як і відключення від цифрового ефіру каналів, які хоч і патріотичні, але до зеленої влади до війни лояльними не були. Тобто все, як вам подобається. Тому Цензор, тому Ютуб.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:04 Ответить
Ніякого відношення до шоколадних немаю, але на цензорі є ПРАВДА ! Бо королівство кривих-марахвоних дзеркал усе спотворює ! Не може бути лише один канал, одна партія, одна правда.
Але брехунам це не відомо ! Одноосібна влада - це анти-Європа. У нас колосальні проблеми з цим.
показать весь комментарий
17.08.2023 20:59 Ответить
А ві-те тут чого сюди заблукали? Сюдячи з дописів із ЗЄботви.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:04 Ответить
А я вважаю, що ти повна дурепа і, що далі?
показать весь комментарий
17.08.2023 21:06 Ответить
шашлики смажила у травні 2022 року?
показать весь комментарий
17.08.2023 21:17 Ответить
не можна так глибоко ковтати на людях
показать весь комментарий
17.08.2023 21:15 Ответить
а що тут ти робиш? Починаєш вакансію послиці? Так це ти помилилася, смоктати та заглатувати тобі на FREEDOM потрібно. Усі йолупи там.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:31 Ответить
Боневтік під наглядом Дєрьмака. Бєня Бородатий не довіряє хлопчику в коротких штанцях Боневтіку , щоб не поламав що-небудь, і тому біля Боневтіка завжди нянька в вигляді Дєрьмака.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:22 Ответить
Не зрозумів!? А що, Єрмак лінувався встати і зробити це сам? 🤔
показать весь комментарий
17.08.2023 20:49 Ответить
Для цього у єрмака є шостка.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:32 Ответить
Чи думали колись ці поважні люди , що будуть ручкатися з блазнем...
показать весь комментарий
17.08.2023 20:52 Ответить
За те, як компенсація, змогли побачити зблизька самого Єрмака!
показать весь комментарий
17.08.2023 20:53 Ответить
походу, дермак Зєлю навіть до туалету водить і сраку підтирає (чи вилизує)...
73% ви справді обирали дермака президентом
показать весь комментарий
17.08.2023 21:03 Ответить
Вы не правы. ЗЯелю дЕрьмак действительно водит с собой в клозет, но это Зеля вылизывает жопу дЕрьмаку, а не дЕрьмак Зеле
показать весь комментарий
18.08.2023 06:52 Ответить

показать весь комментарий
17.08.2023 21:07 Ответить
У 2-й справа дипломатический опыт 5-го размера.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:15 Ответить
удвоенний
показать весь комментарий
17.08.2023 21:34 Ответить
В удительнон вреия мв живем, шановне панство та панянки, время когда, во время Войны, тупое быдло выбирает воровитого обрезаного фигляра-корчмаря, а тот, вместо смачного харчька в свое паскудное трусливое и лживое рыло от послов, принемает от них вверительные грамоты.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:50 Ответить
Наша сторона виглядає як якесь різношерстне шапіто. Щеб хто небудь проийшов в шортах та пляжних капцях щоб доповнити картину. Був би повний *******.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:58 Ответить
 
 