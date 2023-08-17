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Зеленский принял верительные грамоты у шести новоназначенных послов. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у начавших работу в Украине послов Германии, Индонезии, Швеции, Чили, Колумбии и Перу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.
"Верные грамоты новых послов, прибывших работать в Украину. Германия, Индонезия, Швеция, Чили, Колумбия и Перу. И отдельный разговор с каждым из послов. Наши отношения. Наши общие возможности. Защита международного права", - отметил Зеленский.
Президент поблагодарил дипломатов и представляемые ими страны за поддержку Украины.
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+6 Rostyslav Komarnytsky
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+6 Mykola Trofimenko 644016fc
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+4 Rostyslav Komarnytsky
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Від перемоги - до перемоги!
- але ми прості свинопаси з мудрого і простого наріду не повинні йти у них на поводі.
Тому ніякі виправдання від вас не приймаються
Але брехунам це не відомо ! Одноосібна влада - це анти-Європа. У нас колосальні проблеми з цим.
73% ви справді обирали дермака президентом