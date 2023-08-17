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45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Петр Порошенко передал 45-й артиллерийской бригаде ВСУ четыре грузовика DAF и четыре банно-прачечных комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса 01

"Эти грузовики принесут нам большую пользу. Грузовик с мультилифтом – это погрузка и разгрузка снарядов, боекомплекта. Это большая работа. Один снаряд весит 50 килограмм и таких снарядов нужно погрузить и разгрузить очень много.

45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса 02

Грузовики используем как для тыла, чтобы подвозить продовольствие, людям завозятся продукты, подвозятся боеприпасы, транспортировка пушек и полностью вся логистика организуется", – говорит представитель бригады.

Также артиллеристы довольны получением бане-стиральных комплексов.

45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса 03

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45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса 04

"Этот комплекс хорошо продуман, укомплектован, практичен. Он позволяет по своей емкости по объему воды, объему стиральных машинок спокойно помыться и постирать одному дивизиону", – рассказали военные.

45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса 05

По словам лидера "ЕС", завтра он везет на восточный фронт новую партию техники более чем на 20 миллионов гривен.

"Три грузовика Foden, шиномонтаж, авторемонтная мастерская, два комплекса управления БПЛА "Посейдон", три грузовика DAF. До встречи на Востоке. Работаем дальше", – рассказал Порошенко.

Также смотрите: Воины ВСУ уничтожили вражеский танк Т-80 в Донетчине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
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17.08.2023 21:08
+14
На квартального ніхто не розраховує.
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17.08.2023 21:35
+13
Порох вчергове ''взув'' зеленого боневтіка. Очікуйте ''чергове гундосіння'' янелоха на всіх каналах Т2
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17.08.2023 21:14
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Та да , **** ті ДаФи порівняно з прекрасним "*****" від Зеленського
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17.08.2023 21:41 Ответить
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17.08.2023 21:08 Ответить
переманює Президентську на свою сторону.
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17.08.2023 21:41 Ответить
Є докази? Можеш багато грошей заробити.Офіційно обіцяних за докази про "Сфотаграфуєшся потым забереш"
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17.08.2023 21:09 Ответить
Красний, може ти зелений?
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17.08.2023 21:10 Ответить
Фууу, таки зелений!
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17.08.2023 21:13 Ответить
Воно як кавун - зверху зелене, а у середині - червоне. Кацапйо!
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17.08.2023 21:13 Ответить
Та это подоляшавка. Его даже интересно опускать. Оно таке тупе, что даже не обижается...
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17.08.2023 21:13 Ответить
Це русьня під ВПН українського прапора ви на її нік подивіться Калина червона Калина Красна
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17.08.2023 21:27 Ответить
Шо це за мова?Чи то язик?🤣
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17.08.2023 21:26 Ответить
Ти вже 1 мільйон гривень отримав,що хизуєшся?
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17.08.2023 21:38 Ответить
Паравознюк, перелогінься
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17.08.2023 21:43 Ответить
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17.08.2023 21:12 Ответить
Треба було кордони зеленим убезпечити після неодноразових попереджень.
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17.08.2023 22:01 Ответить
І як ти убезпечеш, підлітає дрон , робить скид і усе( Попробуй таку територію захисти. Я тобі можу перерахувати десятки варіантів, як це зробити і ніяка охорона не допоможе 🤦
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17.08.2023 22:02 Ответить
Не виключено, що Красна сволоч підривала, бо дуже точно знає все про склади.
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17.08.2023 21:18 Ответить
Чого ти не допоміг, в Пензє прутні кацапські смоктав?
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17.08.2023 21:12 Ответить
иди лучше на кухню и мой ложки ботик херов, а если ты баба кацапская то еще чаво нибудь сделай сваму суженому...
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17.08.2023 21:24 Ответить
Зеленский віддав русні 30% території,поки його і цапів не зупинили!Відправити
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Чому не питаєш навіщо він це зробив? Невже за 2 мільярда $ у офшорах?!
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17.08.2023 21:42 Ответить
Запитай *****, навіщо він свої склади зараз підриває, під час війни
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17.08.2023 21:44 Ответить
Зтулися гнойний кацап із подоляцького кодляка
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17.08.2023 23:13 Ответить
Порох вчергове ''взув'' зеленого боневтіка. Очікуйте ''чергове гундосіння'' янелоха на всіх каналах Т2
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17.08.2023 21:14 Ответить
Зеледрочеры , ваш выход. "Фас"
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17.08.2023 21:16 Ответить
Калина красная уже старается. Наверное в первый раз подоляшавит.
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17.08.2023 21:19 Ответить
ні, це якійсь кацап з чухломи.
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17.08.2023 21:43 Ответить
З травня працює!
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17.08.2023 21:44 Ответить
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17.08.2023 21:20 Ответить
Зе слуги ипать-колотить...вы хоть тазик купите и хозмыло...даже уже не смешно...киздят миллионы. а на войну свою десятитину зась....так чьи вы слуги какого народа или вы сами по себе.
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17.08.2023 21:21 Ответить
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17.08.2023 21:23 Ответить
**** лише по заголовку новини розумієш що конфєтний спонсор
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17.08.2023 21:23 Ответить
На квартального ніхто не розраховує.
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17.08.2023 21:35 Ответить
Більше б таких спонсорів!
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17.08.2023 22:08 Ответить
Дякую пане Президенте!
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17.08.2023 21:27 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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17.08.2023 21:34 Ответить
Дякуємо Петру Олексійовичу і його команді ,
за постійну та дуже
вагому допомогу нашим захисникам на полі бою 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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17.08.2023 23:18 Ответить
Спасибо, Гетьман!!!
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18.08.2023 07:44 Ответить
Так Гетьман,не тільки свою Президенську,а й інші бригади не забуває.А Воно тільки квартальську за кордоном підгодовує.
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18.08.2023 08:18 Ответить
 
 