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Германия (6012) танк (1913) обучение (465)

Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1 в Германии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1A5 под Берлином.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1 в Германии 01
Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1 в Германии 02
Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1 в Германии 03

Читайте: В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине танков Leopard-1


Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1 в Германии 04
Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1 в Германии 05
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Топ комментарии
+20
Буде виконувати функції не БМ прориву, а БМ вогньової підтримки.
Краще з ним бій вести, ніж з пікапом з ПК.
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18.08.2023 02:04
+15
це звичайно круто, але москалі переводять економіку на військові рейки, а фсбешна гниджа єрмак з подільниками розкрадають ресурси в промислових мсштабах. На кожен такий танк москалі виставлять 5 весільних дронів ланцетів, це без звичайних дешевих FPV дронів які їм Китай дає в в неймовірній кількості. Отаке нас чекає.
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18.08.2023 01:49
+9
Обличчя німців не падобаються??,,а що не так??,,,скажу так--Кожен баче те,що хоче бачити,!,Я бачу--Розуміння!,та Підтримку,!,і доречі,як би ні підримка,як ви кажете отої "німчури",Нам було б,набагато б важче!,(,
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18.08.2023 02:27
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це звичайно круто, але москалі переводять економіку на військові рейки, а фсбешна гниджа єрмак з подільниками розкрадають ресурси в промислових мсштабах. На кожен такий танк москалі виставлять 5 весільних дронів ланцетів, це без звичайних дешевих FPV дронів які їм Китай дає в в неймовірній кількості. Отаке нас чекає.
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18.08.2023 01:49 Ответить
Волонтери групи Oryx підрахували, що на поширених відео, станом на початок травня 2023 року, було показано 113 уражених цілей та 41 випадок промаху. Мішенями стали причіпні гаубиці, самохідні артилерійські установки, зенітні ракетні комплекси, РЛС, тощо. При цьому, як виявилось, бойової частини цього ********** часто буває недостатньо для знищення чи навіть виведення з ладу військової техніки.
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18.08.2023 02:40 Ответить
навчаться, вдосконаляться, не радує чомусь така статистика, і це тільки це що показали журналістам. На крайній випадок візьмуть кількістю
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18.08.2023 17:20 Ответить
у нас поки що "рейки" будуються до села Чорна Тиса. Як побудують, то зразу за дрони візьмуться.
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18.08.2023 03:15 Ответить
Ну так це означає,що тобі ******* скоро прийде,а ти за цим усім просто спостерігаєш
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19.08.2023 17:59 Ответить
дивиться німчура і думає як ви будете воювати на цьому металобрухті...
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18.08.2023 01:57 Ответить
Буде виконувати функції не БМ прориву, а БМ вогньової підтримки.
Краще з ним бій вести, ніж з пікапом з ПК.
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18.08.2023 02:04 Ответить
та я згоден що краще пікапа . тільки подивиться на обличчя німців !
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18.08.2023 02:10 Ответить
Вони вміють робити обличчя так, щоб ніхто нічого не прочитав.
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18.08.2023 02:14 Ответить
я 2 роки працював на німців .
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18.08.2023 02:29 Ответить
може ти на себе працював у німців ?? Чи вони тобі не платили ??
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19.08.2023 12:09 Ответить
Обличчя німців не падобаються??,,а що не так??,,,скажу так--Кожен баче те,що хоче бачити,!,Я бачу--Розуміння!,та Підтримку,!,і доречі,як би ні підримка,як ви кажете отої "німчури",Нам було б,набагато б важче!,(,
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18.08.2023 02:27 Ответить
я бачу смуток і жалобу .
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18.08.2023 02:31 Ответить
Заплач...
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18.08.2023 11:33 Ответить
Це краще, ніж бмп 1 чи пікап, це танк, який може штурмувати 🤔
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18.08.2023 06:47 Ответить
Конечно лучше чем пикап, но штурмовать этот танк не сможет, скорее развивать наступление в прорыве. А5 хорошая модификация, где кроме оснащения немецкие конструкторы поняли, что танк это броня (несмотря на развитие противотанковых боеприпасов).
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18.08.2023 07:38 Ответить
В ******** війні Танк не може штурмувати. Забудьте такі ідеї як танк в штурмі. Його дрони спалять задовго до того як він зможе доїхати на штурм.

Штурм роблять дрони та снаряди високоточної артилерії які всіх вбивають. А потім пішки чи на важких бмп, мрап заходить піхота та займає пусті чи майже пусті окопи закидуючи гранатами гоблінів що поховались в нори.
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18.08.2023 12:21 Ответить
а дрони РЕБ-анути? мона?
йди, шолі, розкажи штурмовикам які вони лохи шо за танком йдуть як "тупиє нємци", захищаючись від осколків.
я от не розумію - якщо з дивану говориш, так ЙДИ і доведи ділом. чомусь орків які закопались, то не особливо весело штурмувати без танків? вон, Зеля вже думав шо зараз будемо жерти креветок в краватках на криму, але Буданов знов збрехав.
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26.08.2023 10:36 Ответить
Знову діалог з початку? Так не цікаво. Мені лінь пояснювати в сотий раз елементарні істини.
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27.08.2023 01:50 Ответить
Цей металобрухт в ******** війні ніяк не відрізняється від всіх інших танків тому що всі вони в час дронів є гівном, металоломом та братською могилою. І тим не менш їх можна використовувати як САУ.
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18.08.2023 12:18 Ответить
турки 7 років тому завели в Сирію Лео-2 а5\6, так солдати ІДІЛ-у їх неслабо попалили з РПГ, так шо неважливо який танк, а важливо хто на ньому воює.
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19.08.2023 21:01 Ответить
Це було 7 років назад - зараз війна зовсім інша. І всі проблеми танків усугубились в сотню раз. Проблема зараз в самій концепції танків, а не в їх моделі чи екіпажі.
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20.08.2023 01:02 Ответить
аааааа, ну понятно. якшо ти підставляєш любИй танк в міську забудову і його з РПГ дістануть, то ясно шо винна "концепція", а не "муд.рий" ко.мандир
те саме з дронами - ну якщо ти не захистив танк від дронів, то ..... - списуємо на "концепцію"

херовий танцюрист теж завжди на "дещо" списує.
ясно шо зараз в сто раз простіше вразити танк, ну так але не всюди і не у всіх є дрони.
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25.08.2023 13:36 Ответить
"танк в міську забудову і його з РПГ" - проблема в тому що зараз танки дістають та палять не в міській забудові, а по серед полів, степів, посадок за десяток км від укріпрайонів по яких він має працювати прямою наводкою. В містах все буде для танків ще гірше.

"якщо ти не захистив танк від дронів" - запропонуй як.

"ну так але не всюди і не у всіх є дрони" - це питання часу. Пару місяців. В гіршому випадку рік якщо тупо всі будуть тормозити. І дрони будуть в усіх. Зараз роти убпак стають батальйонами, а там на горизонті вони будуть бригадами, та навіть можливо дивізіями. Класичної піхоти не залишиться. Дрони будуть в кожної вогневої групи як зараз є вогнепальна зброя. Наслідком цього буде те що танк із його смішною дальністю роботи та гігантською ціною, кількістю бк, небезпекою буде вибиватись зразу як тільки його за км 20 засіче противник.
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25.08.2023 17:40 Ответить
ну тоді дешевше тунелі будувати і там мочитись з танками чиє дуло товще
ну ясно шо може як ви сказав.
правда..... дуже вже дивно чому все виходить прямо як якесь "жертвоприношення", на рахунок заперечень - пошукай фото Зелі з Трампом.... там по рожі видно шо ..... ну не знаю, але штани Зелі поважчали від чогось такого про що він не знав.
Ну і потом шашликами дураків як то ....... "накумив"(ну, вроді жаргон - "навафлив" вроді)
так шо не тупо є чорне і біле, тут точно якась не така тема
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25.08.2023 17:47 Ответить
Все не так страшно. Треба просто усвідомити що у всрф танків більше чим у ЗСУ. А тому всі проблеми з танками для них будуть на порядок гіршими чим для ЗСУ. А далі хімарси рішають і всрф лишиться без артилерії, в той час як в ЗСУ артилерія залишається при чому навіть з касетними снарядами. А буде ще авіація. І не забуваємо про дрони. Як наслідок виходить що ціна справді дуже велика, но дрони зробили паритет, а тактичні ракети хімарсів все схилили на бік ЗСУ, і тепер ще авіація.
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25.08.2023 17:56 Ответить
та яка авіяція.
Грипени мона було би мати вже пів-року.
вони були би і ПРО і ППО проти літаків орків.
але...... заголосували.
як на мене, то.... та ну, але, багато хто вірить в духів і воскресаючих тіпочків? Ну от - я кажу шо "Хтось" має планету як шашл..., ой, як акваріум. то же саме - а чо, докажи.
хоча, можливо, впевнений шо це в 20 раз більше ймовірність ніж в тому шо Всесвіту 7000 років, нє?
а чо? тоді я правий то побільше ніж вірунозаді печерні дебіли.(я то і нічо не сказав, типо за версію)
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25.08.2023 18:24 Ответить
Мінуси? Краще бути формікаріумом і потім досягнувши сингулярності влитись в Співдружність ЦС чим виявитись просто "по серед темного лісу" як в Лю Цисіня.
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25.08.2023 18:43 Ответить
а. ок
вон шо може бути від ненависті до Єрмака.
я теж так кажу - фумілтворч, формікаблнісь.. еееее, ну так - те ж саме кажу, Пешіть більше!
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25.08.2023 18:52 Ответить
🤭 Зате весело. 😉

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25.08.2023 19:01 Ответить
це тіпа з фільму якогось?
бачив обзор ляпів - реально після обзору ляпів, фільм дивитись, ну, як і всі кац., тобто як всі совкові люди, задурно навіть - неохота, бо таку туфту ж клеють там .... хоча.... подивитись на "братьєв", то совкові люди ще те гівно. так шо логіка - нахер, і все шо проти фільму - теж туди ж. ну і йди дивись, я - не буду . чото зненавидів фантастику. ну як, люблю, але дивлюсь оці "кіногріхи" і от... всі фільми обісрали, навіть Тнрмінатор, правда вкінці - 100=0(типу ляпи мінусуємо бо "фільм дєтства" ахаха, ну так, норм)
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25.08.2023 19:14 Ответить
З Біблії. Мем зумерів який виник коли вони її прочитали. Так що B̶̢̃ͫ͑́̑̅̓ͨ̌͆̊̍͆́́͠͏̜̖͕̜̝̬̠̤̬̖̘̳͔̦͓̙̺̭E̛̛͖͉̼̙̓̋ͤ͆̈́̓́̀͝ ̶̵̬̯̥̮̞̰̲̙̲̬̖͙͔͖̦̻ͫ͛̑͒͌͂́ͩ̚͟͟N̶̨̘̯̼̣͈͙̭͇̠̄̑ͮ̈́̓̾ͯ̆̂̇͘͠Ơ̲͖̯̩̹̟̘̩̰̞̦̣͓͇̻̪̯͚̥ͪͤ̎ͩ̂̐̊̆̽͢͝͝͝Tͤ́̒̾ͪ͛̃͋̊ͫ͛̿ͩ͂ͯ̚̚҉͉͔̜̗̰͟ ̯̦͓̖̦͖̈ͨ̄ͦͯ̽́͘͘A̿̌ͩͥ͌̈́̉͛̏ͤ̀͡͏͕̟̖͖̣͎̰F̆ͣ̈́̀ͭͮ̐̄́̈́̽̓ͪ͌͏̷̵̷̞̰̲͚̖̞̜̮̩̥̦̪̱́R̨̟̪͚͕̙ͣͩͦ̂ͤ̓͡͡A̴̴̷̦̦̗̰͎͚͖͈̪̬͇̲̣̜̋͛ͯ̅̓ͬͦ͆ͪI̷̩̪̣̦̭̰̣͚͈̬̖̼͇̱̓ͩ̓̀ͮ͌͒̂͌̒͋͘D̢̫͉̹̪̤̬͉̮͇̭̰͚̯͚̝̜͍ͫͭ̐̒́̇͡ немає що поки що дивитись. Но ще вечір, може буде в якомусь фільмі. 🤣
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25.08.2023 19:28 Ответить
ну так.
просто дивись, "віра" це те шо тупо вбили в башку.
і ні туди ні туди = єретизм.
так от я наприклад трошки думаю - може наука в чомусь правА? = єретик.
ну, просто я в курсі шо ти тут прікалуєшся, бо з інтернетом чудака та віручого в цю ..... ну, таке ж саме шо там ці парні в Судані... чи де - їх там Аллах примушує шоб "невірних" в селі такому то - понавернути вна віру в Олаха, угу....
сам то Олах - слабачочок.
смішні. бідні("душею")
правда..... хто б казав
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25.08.2023 19:48 Ответить
а ти, совчура візьми і купи не металобрухт і дай в армію.
як же гидко - тобі дають задурно шоб не йшов(не ти, тобі під спідницею непогано) з голим задом на орків, але воно скавулить шо мало, не те, не так, не тоді, без вазеліну........
я би реально нас послав на місці Шольца.
Тоді коли півроку клоунам кричали шоб готувались, вони весело ржали і кривлялись, а коли напали - репетують і обзиваються. ТЬХУ!!!!!!!!!
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19.08.2023 20:59 Ответить
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18.08.2023 02:34 Ответить
А де Резнік? Чи це вже конвой?
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18.08.2023 02:35 Ответить
Як де? Яйця пересчитывает по 17.
Самое смешное, ЗЕсрань вроде-бы на его место предлагает бабу, Верисучку. Она блеяла, что закончила военный вуз и служила в армии. Так что на ее фоне Резник выглядит военный маршалом и величайшим теоретиком военного исскуства.
Конечно, на фоне тупого ЗЕбыдла Верищучка выглядит самой грамотной из этого стада дебилов, она хоть училась и умеет читать и писать.
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18.08.2023 06:04 Ответить
опять подгонит 8 леопардов страна -которая входит в пятерку главных экспортеров оружия в мире -первая экономика в Европе -которая просто так отвалила 40 миллиардов евро на борьбу с инфляцией в Греции
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18.08.2023 03:47 Ответить
8 Леопардов они и в Африке 8 Леопардов. А чем ты помог ВСУ? Хоть пол-леопарда предоставил? Немцы для Украины вторая страна после штатов по военной и финансовой помощи.
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18.08.2023 06:15 Ответить
разговор о том -что Запад -обладая самым мощным ВПК на планете совсем не горит желанием вооружать по полной - маленькую бедную страну с очень храбрым -но нищим народом -
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18.08.2023 07:13 Ответить
Ne sovsem bednoj strani.Jesli takoj Kolomojski i ego druzja otdali vsio sto oni vziali s privatbanka to mozet i 15 Patriot bi kupili za nix.Vot togda uze byla nadioznaja zacyta ot vsex raket i bolsinstva gorodov.
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18.08.2023 07:22 Ответить
Це краще ніж *****.
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18.08.2023 08:13 Ответить
Пояснювали вже 1000500 разів - НАТО так не планувало воювати. Тому танків у всіх було мінімум - по 300-600 штук.
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19.08.2023 12:11 Ответить
Нам уже вкраїни Заходу - 200 млрд долларів дали на військову справу і підтримку гражданських. І ще не вечір. Широ дякуємо нашим союзникам!
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18.08.2023 06:23 Ответить
Нашим друзям- щира подяка.
Нашим хлопчикам- з Богом
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18.08.2023 09:05 Ответить
На фото танк з гарно модифікованою баштою, що радує, дивлячись на розмови про "картонний танк".
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19.08.2023 12:13 Ответить
Пока екіпажі готують, мін оборони повинні готувати додатковий захист і зварювати голубятні від Ланцетів! І це не смішки !
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19.08.2023 14:49 Ответить
 
 