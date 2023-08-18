Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1 в Германии. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1A5 под Берлином.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
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+20 Харьков Сумской
показать весь комментарий18.08.2023 02:04
+15 Ігор Данилко
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+9 Frenk Rex
показать весь комментарий18.08.2023 02:27
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Пожалуйста, подождите...
Краще з ним бій вести, ніж з пікапом з ПК.
Штурм роблять дрони та снаряди високоточної артилерії які всіх вбивають. А потім пішки чи на важких бмп, мрап заходить піхота та займає пусті чи майже пусті окопи закидуючи гранатами гоблінів що поховались в нори.
йди, шолі, розкажи штурмовикам які вони лохи шо за танком йдуть як "тупиє нємци", захищаючись від осколків.
я от не розумію - якщо з дивану говориш, так ЙДИ і доведи ділом. чомусь орків які закопались, то не особливо весело штурмувати без танків? вон, Зеля вже думав шо зараз будемо жерти креветок в краватках на криму, але Буданов знов збрехав.
те саме з дронами - ну якщо ти не захистив танк від дронів, то ..... - списуємо на "концепцію"
херовий танцюрист теж завжди на "дещо" списує.
ясно шо зараз в сто раз простіше вразити танк, ну так але не всюди і не у всіх є дрони.
"якщо ти не захистив танк від дронів" - запропонуй як.
"ну так але не всюди і не у всіх є дрони" - це питання часу. Пару місяців. В гіршому випадку рік якщо тупо всі будуть тормозити. І дрони будуть в усіх. Зараз роти убпак стають батальйонами, а там на горизонті вони будуть бригадами, та навіть можливо дивізіями. Класичної піхоти не залишиться. Дрони будуть в кожної вогневої групи як зараз є вогнепальна зброя. Наслідком цього буде те що танк із його смішною дальністю роботи та гігантською ціною, кількістю бк, небезпекою буде вибиватись зразу як тільки його за км 20 засіче противник.
ну ясно шо може як ви сказав.
правда..... дуже вже дивно чому все виходить прямо як якесь "жертвоприношення", на рахунок заперечень - пошукай фото Зелі з Трампом.... там по рожі видно шо ..... ну не знаю, але штани Зелі поважчали від чогось такого про що він не знав.
Ну і потом шашликами дураків як то ....... "накумив"(ну, вроді жаргон - "навафлив" вроді)
так шо не тупо є чорне і біле, тут точно якась не така тема
Грипени мона було би мати вже пів-року.
вони були би і ПРО і ППО проти літаків орків.
але...... заголосували.
як на мене, то.... та ну, але, багато хто вірить в духів і воскресаючих тіпочків? Ну от - я кажу шо "Хтось" має планету як шашл..., ой, як акваріум. то же саме - а чо, докажи.
хоча, можливо, впевнений шо це в 20 раз більше ймовірність ніж в тому шо Всесвіту 7000 років, нє?
а чо? тоді я правий то побільше ніж вірунозаді печерні дебіли.(я то і нічо не сказав, типо за версію)
вон шо може бути від ненависті до Єрмака.
я теж так кажу - фумілтворч, формікаблнісь.. еееее, ну так - те ж саме кажу, Пешіть більше!
бачив обзор ляпів - реально після обзору ляпів, фільм дивитись, ну, як і всі кац., тобто як всі совкові люди, задурно навіть - неохота, бо таку туфту ж клеють там .... хоча.... подивитись на "братьєв", то совкові люди ще те гівно. так шо логіка - нахер, і все шо проти фільму - теж туди ж. ну і йди дивись, я - не буду . чото зненавидів фантастику. ну як, люблю, але дивлюсь оці "кіногріхи" і от... всі фільми обісрали, навіть Тнрмінатор, правда вкінці - 100=0(типу ляпи мінусуємо бо "фільм дєтства" ахаха, ну так, норм)
просто дивись, "віра" це те шо тупо вбили в башку.
і ні туди ні туди = єретизм.
так от я наприклад трошки думаю - може наука в чомусь правА? = єретик.
ну, просто я в курсі шо ти тут прікалуєшся, бо з інтернетом чудака та віручого в цю ..... ну, таке ж саме шо там ці парні в Судані... чи де - їх там Аллах примушує шоб "невірних" в селі такому то - понавернути вна віру в Олаха, угу....
сам то Олах - слабачочок.
смішні. бідні("душею")
правда..... хто б казав
як же гидко - тобі дають задурно шоб не йшов(не ти, тобі під спідницею непогано) з голим задом на орків, але воно скавулить шо мало, не те, не так, не тоді, без вазеліну........
я би реально нас послав на місці Шольца.
Тоді коли півроку клоунам кричали шоб готувались, вони весело ржали і кривлялись, а коли напали - репетують і обзиваються. ТЬХУ!!!!!!!!!
Самое смешное, ЗЕсрань вроде-бы на его место предлагает бабу, Верисучку. Она блеяла, что закончила военный вуз и служила в армии. Так что на ее фоне Резник выглядит военный маршалом и величайшим теоретиком военного исскуства.
Конечно, на фоне тупого ЗЕбыдла Верищучка выглядит самой грамотной из этого стада дебилов, она хоть училась и умеет читать и писать.
Нашим хлопчикам- з Богом