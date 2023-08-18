Замглавы налоговой Сокура пытались убить в центре Киева, - "слуга народа" Гетманцев. ФОТО

Правоохранители смогли предупредить заказное убийство заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Его хотели "убрать" "схемщики", потерявшие преступный "бизнес".

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики - потерявшие "бизнес" схемщики, что перешли границу. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", - написал он в телеграмме.

Исполнители задержаны и дают показания на заказчиков.

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"Если вы вдруг хотели узнать чему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно – с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами – кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И хребет которым мы ломаем. Каждый день", – добавил Гетманцев.







