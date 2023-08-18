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Замглавы налоговой Сокура пытались убить в центре Киева, - "слуга народа" Гетманцев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители смогли предупредить заказное убийство заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Его хотели "убрать" "схемщики", потерявшие преступный "бизнес".

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики - потерявшие "бизнес" схемщики, что перешли границу. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", - написал он в телеграмме.

Исполнители задержаны и дают показания на заказчиков.

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"Если вы вдруг хотели узнать чему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно – с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами – кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И хребет которым мы ломаем. Каждый день", – добавил Гетманцев.

Замглавы налоговой Сокура пытались убить в центре Киева, - слуга народа Гетманцев 01
Замглавы налоговой Сокура пытались убить в центре Киева, - слуга народа Гетманцев 02
Замглавы налоговой Сокура пытались убить в центре Киева, - слуга народа Гетманцев 03
Замглавы налоговой Сокура пытались убить в центре Киева, - слуга народа Гетманцев 04
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Топ комментарии
+61
Вот было бы очень неплохо, если бы этого подонка Гетманцева кто-то прикончил !
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18.08.2023 08:53
+61
Гетманцеву-а коли схемщиків з Міноборони які грабують буде затримано та покарано?
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18.08.2023 08:55
+54
Мабуть не знайдеться жодної людини яка поспівчуває.
Гуси почали кусатись.
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18.08.2023 08:55
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Страница 2 из 2
Гетманцев ломает хребет не только схемщикам , но и легальному бизнесу. Делает абсолютно осознанно. Масса изменений в порядок блокирования налоговых накладных в течение года - тому подтверждение. Большего вреда экономике Украине вкупе с исполнителями из налоговой (Чего изволите? Бузделано!) - мало кто в стране допустил.
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18.08.2023 09:43 Ответить
Здається мені, що прибрати цього поца хотіли прості підприємці, які позбулись своєї справи через отаких, як гетьманцев і отой. Нехай тепер і гетьманцев озирається, бо вже за@бав середній бізнес вкрай.
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18.08.2023 09:46 Ответить
битами???
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18.08.2023 09:46 Ответить
Таких πιταροβ τιльки фалоімітаторами б'ють !
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18.08.2023 11:13 Ответить
Бандитські розбірки.
Монополізація сфер впливу зЕ-ригами гетамнцевими.
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18.08.2023 09:49 Ответить
Якби той Сокур вже лежав в реанімації з перебитими кістками і харкав й ходив під себе кровицею, то народ повірив би в картинку затримання зловмисників з битками.
А зараз це виглядатиме для слідчого судді, не кажучи про любого адвоката, наступним чином: якийсь опер з кримінальної поліції в темну за вказівкою начальства змусив двох кримінальних елементів прибути у певний час у певне місце, а далі - за сценарієм.
Кому ця підстава-вистава вигідна - як вбачається, насамперед мафіозі й завербованому сивковичем агенту пітьми гетьманцеву.
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18.08.2023 09:51 Ответить
ага, кримінальників.
ви щось чув про того "терориста" шо змусив Зелю висрати - Дивіться фільм Земляни.
??
так і тут - просто на підвищення підуть "затримані". он, вище навіть написали шо чувак тупоржот. на фото. певно шашлички приготував.
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18.08.2023 10:05 Ответить
Якщо це правда , то жаль, що замах не вдався. Але краще би цю с...у гетьманцева забили битами!!!!!
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18.08.2023 09:53 Ответить
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18.08.2023 09:58 Ответить
Нажаль....
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18.08.2023 10:02 Ответить
яНелох- шефір номер два....вже мусорів ідключили до 95 кварталу...нова сценка
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18.08.2023 10:05 Ответить
Поздоровляю усіх - тепер створять батальйон захисту гетьманцевих. Уря, таваріщі!
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18.08.2023 10:05 Ответить
Чергова частина серіалу слуга Народу.
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18.08.2023 10:06 Ответить
та яке там "вбити", таваріщ Гетьманцев, так і скажіть - заступник у когось взяв шалений хабар, а обіцяного не виконав, до нього підіслали пацаноту з битами полякати. Бо якби хотіли реально вбити, то замість бит була б зброя чи вибухівка. З чергового хабарника схоже ліплять "борцуна" з корупцією. Благо є кому виправдовувальні сценарії на ходу вигадувати ...
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18.08.2023 10:15 Ответить
Черговий піар
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18.08.2023 10:16 Ответить
Театр, ЗЕ-команда прикрывает свои преступления
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18.08.2023 10:19 Ответить
https://www.unian.ua/economics/finance/ubiv-zavod-zhurnalisti-rozpovili-chim-u-podatkoviy-zaymayetsya-marionetka-getmanceva-sokur-video-12303213.html
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18.08.2023 10:22 Ответить
Ну, в принципі, бейсбольною битою можна вбити.
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18.08.2023 10:24 Ответить
Але не вдень і не в людному місті.
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18.08.2023 11:34 Ответить
Певно, розраховували, що від охочих допомогти не буде відбою.
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19.08.2023 12:55 Ответить
Може згвалтувати...)))зараз вбивають інакше. Інфошум від того "замаху" натякає на черговий зашквар. За день-два вилізе...
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18.08.2023 10:28 Ответить
Це в дусі замаху на Шефіря. То що Сокур хабарник усі знають, а ті що "намагалися вбити" може пристойні люди.
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18.08.2023 10:37 Ответить
Це тільки початок. Гетьманцев не виживе.
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18.08.2023 10:37 Ответить
Ванную, заказчики как всегда пропетляют.
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18.08.2023 10:42 Ответить
я ридаю...
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18.08.2023 10:44 Ответить
Обратите внимание на какой крутой тачке приехали пацаны!
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18.08.2023 10:57 Ответить
У ДБР найкрутіші тачки !
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18.08.2023 11:07 Ответить
засланці гнидьманцеви дочекаються, що паразитів-щурів від зелених будуть тупо добивати молотками та дрючками у кожному переході чи темному провулку, вже не з'ясовуючи у печерних судах чи вичитуючи у журналістів та інтернетах, чи той мусор-суддя-податківець-чиновник хАроший чи поганий
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18.08.2023 10:59 Ответить
Піар ганебної влади !
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18.08.2023 11:05 Ответить
Його хотіли "прибрати" "схемщики", які втратили злочинний "бізнес". Джерело: https://censor.net/ua/n3438169

Тобто , розбірки внутрі самої податкової.
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18.08.2023 11:06 Ответить
Цянічна потвора, мародер та зрадник Гетьманцев хоче постати благодійником та реформатором, марні справи.
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18.08.2023 11:08 Ответить
Пацаны в бейсбол играли, какое нападение ?
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18.08.2023 11:09 Ответить
Його хотіли "прибрати" "схемщики", які втратили злочинний "бізнес". Джерело: https://censor.net/ua/n3438169

Нагородити його орденом за мужність?
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18.08.2023 11:19 Ответить
я, як людина наївна і довірлива, міг би іще повірити, що якісь там погані "схемщики" щось втратили й вирішили помститися, а от коли про це повідомив уйобок ґєтманцев, то швидше повірю, що тим "схемщикам" просто вчергове підняли таксу...
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18.08.2023 11:21 Ответить
А ви подивітся на рожи цих затримщикив,то вони самі сміются з цього цирка,а на щет цього подонка гетьманцева і його спільників,то їх давно треба кінчити.
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18.08.2023 11:35 Ответить
Вистава нікудишня,з Гетьманцева що режисер,що сценарист слабенький.
А от по схематозам йому рівних не має.
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18.08.2023 11:39 Ответить
то ***** -- шифер на прострелених колесах 10 км від кіллера тікав --- і шо ви собі думаєте , таки втік і врятував свою шкуру --- вова навіть з високої трибуни про цей епізод згадав
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18.08.2023 11:45 Ответить
Невдала постановка в стилі 95-кварталу...Така ж як і колись з "замахом" на Шефіра...До речі,про результати розслідування "замаху" на Шефіра хтось чув?
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18.08.2023 11:48 Ответить
слабо хлопці ,, в плен не брать податківців
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18.08.2023 11:49 Ответить
Хочется сказать гетьманцеву что в это тухлое шапито которое ты организовал правда не знаю зачем могут поверить разве что в дурке.Если бы ты знало как тебя ненавидят за то что ты в открытую разрушаешь во время войны страну изнутри но тебя не убирают значит кому то это нужно.
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18.08.2023 11:56 Ответить
Я так понял, они его собирались из бейсбольных бит застрелить ?
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18.08.2023 12:05 Ответить
Не смешите людей. Героя нашли. Все налоговики, начиная от начальника районной налоговой - взяточники и схематозники. Что-то с кем-то парнишка не поделил.
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18.08.2023 12:06 Ответить
жаль, не удалось
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18.08.2023 12:10 Ответить
постановка аматорського театру "гоп-ца-ца"
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18.08.2023 12:19 Ответить
Марення зє-банатів для зє-білів.
З битами?
Вбити на Хрещатику?
Серед біла дня?
Ага, повірили геть усі!
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18.08.2023 12:20 Ответить
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18.08.2023 12:27 Ответить
Хотіли б вбити- вже вбили б, це все розмови "на користь бідних". Таких "гетманцевих" просто вбити це замало для цих покидьків
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18.08.2023 12:28 Ответить
Нічого дивного, бандитські розборки! Податкова - це перші бандити і злодії! Постійно в мене гроші крадуть - мушу відбиватися!
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18.08.2023 12:48 Ответить
Бляха, от навіщо цей цирк? Хотіли би вбити "схемщики", зробили б це професійно! Ще й бити положили. Та ще й купа ментів, а "злочинців" на асфальт. Цирк!
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18.08.2023 12:58 Ответить
******** цирк
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18.08.2023 13:10 Ответить
Там на фото автомобіль "зловмисників" припарковано на дитячому майданчику.
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18.08.2023 13:20 Ответить
Цирк на дроті.
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18.08.2023 13:17 Ответить
Це за те мабуть що відпочивав у Відні.
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18.08.2023 13:32 Ответить
Податкова - це найбільш корумпована і злочинна організація в Україні. Їх мало вбити, їх треба повісити на майдані і щоб кожен йшов і плював їм в їхні смердючі морди.
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18.08.2023 13:45 Ответить
Розіп'яти разів по п'ять!
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18.08.2023 16:05 Ответить
Нікчемні клоуни, авакяна вже нема ат діло " терористів в маршрутках " і досі живе. Якби ще й цю шістку сівковича грохнули, ніхто б і не засмутився.
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18.08.2023 15:30 Ответить
Приватна контора - податкова, разом з ворогом народу - "Г" (з самої великої букви) щодня ламають мозок над проблемою невбиваємості народу.
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18.08.2023 16:04 Ответить
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