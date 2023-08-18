Замглавы налоговой Сокура пытались убить в центре Киева, - "слуга народа" Гетманцев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители смогли предупредить заказное убийство заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Его хотели "убрать" "схемщики", потерявшие преступный "бизнес".
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики - потерявшие "бизнес" схемщики, что перешли границу. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", - написал он в телеграмме.
Исполнители задержаны и дают показания на заказчиков.
"Если вы вдруг хотели узнать чему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно – с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами – кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И хребет которым мы ломаем. Каждый день", – добавил Гетманцев.
Пожалуйста, подождите...
Монополізація сфер впливу зЕ-ригами гетамнцевими.
А зараз це виглядатиме для слідчого судді, не кажучи про любого адвоката, наступним чином: якийсь опер з кримінальної поліції в темну за вказівкою начальства змусив двох кримінальних елементів прибути у певний час у певне місце, а далі - за сценарієм.
Кому ця підстава-вистава вигідна - як вбачається, насамперед мафіозі й завербованому сивковичем агенту пітьми гетьманцеву.
ви щось чув про того "терориста" шо змусив Зелю висрати - Дивіться фільм Земляни.
??
так і тут - просто на підвищення підуть "затримані". он, вище навіть написали шо чувак тупоржот. на фото. певно шашлички приготував.
Тобто , розбірки внутрі самої податкової.
Нагородити його орденом за мужність?
А от по схематозам йому рівних не має.
З битами?
Вбити на Хрещатику?
Серед біла дня?
Ага, повірили геть усі!