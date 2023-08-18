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Турция (3231) судоходство (22) зерновой коридор (208)

Первое гражданское судно, вышедшее из Одесского порта, прибыло в Стамбул, - Reuters. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Гражданское судно Joseph Schulte под флагом Гонконга, которое 16 августа впервые воспользовалось временным транспортным коридором, открытым Украиной, пересекло турецкий пролив Босфор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вышедший из заблокированного Россией украинского черноморского порта Одесса 16 августа, находился в порту с 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Местные телерадиокомпании сообщили, что судно станет на якорь в порту Амбарли на юге Стамбула.

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Отметим, что на прошлой неделе Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения грузовых судов, оказавшихся в ловушке в ее портах после выхода России из "зернового соглашения".

В то же время Россия не сообщила, будет ли она уважать судоходный коридор, а судоходные и страховые источники выразили обеспокоенность по поводу безопасности.

Напомним, 16 августа из порта Одесса вышел контейнеровоз "Joseph Schulte". Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся временным транспортным коридором, открытым после выхода РФ из "зернового соглашения". На борту – более 30 тыс. тонн груза, в том числе с продовольствием.

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Добавим, что временный коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения России. Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию.

Первое гражданское судно, вышедшее из Одесского порта, прибыло в Стамбул, - Reuters 01

Первое гражданское судно, вышедшее из Одесского порта, прибыло в Стамбул, - Reuters 02

Первое гражданское судно, вышедшее из Одесского порта, прибыло в Стамбул, - Reuters 03
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Гонконг це Китаи -- рашка навіть не смикнулася
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18.08.2023 09:21 Ответить
Дуже можливо що саме це зіграло свою роль, але є таке поняття як прецедент і воно має велике значення, бо надає іншим судновласникам та операторам суден, їх екіпажам, зростання впевненості у можливості того що їм здавалось неможливим чи вкрай ризикованим. Побачимо як воно буде надалі, бо якщо після цього буде атака на якесь судно під прапором маленької держави що було вигідно судновласнику, то дійсно не тільки ми, а й весь світ пересвідчиться у вибірковості суден і у тому, що Московія (т.з. "роССія") відповідає старому прислів'ю - Молодець серед вівець, а серед молодців сам вівця!!! І саме під цим кутом будуть оцінювати "рішучість" рашистів втілювати у життя погрози які повсякденно звучать з вуст не лише кремлядських пропагандонів, а й від високопосадовців типу Мєдвєдєва та й самого )(уйла (він же путін)!
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18.08.2023 10:08 Ответить
Берхард Шульте - немецкая компания судовладелец. У них этих Шульт десятки. В Одессу Джозеф и Джоана заходили (вечно с ними путаница была). Флаг Гонконга - просто один из удобных, он мог быть и Мальта и Панама и Белиз, какой угодно. Государство под чьим флагом судно - не его владелец, ему наплевать на его судьбу. Важнее то, что судно в лизинге у КОСКО китайской контейнерной линии. Но там могут быть разные условия, в порту точно за все вопросы отвечает линия, на переходе - да ещё и в условиях форс-мажора возможно и судовладелец. Но Гонконг тут точно вообще не при чём.
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18.08.2023 10:45 Ответить
Возникает вопрос... А почему корабль стоял в порту полтора года? Если до этого действовало соглашение с РФ и корабли спокойной могли выйти. А тут когда соглашение нет, есть опасность быть обстрелянным, они решили плыть.
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18.08.2023 09:24 Ответить
Патамушта Адєсса красівий город!!!
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18.08.2023 09:26 Ответить
А з чого це "Vitaliy Mauler" вирішив що було якесь погодження на вихід суден що були заблоковані у українських портах під час дії т.з. "зернової угоди"???!!! Навпаки, кожен раз рашисти погоджували які саме судна мають їх дозвіл йти до ціх портів та повертатися з них, і кожен раз коли до них звертались із проханням не заважати проходу цих застряглих суден вони від повідали відмовою!!! Тож не треба вигадувати те, чого не було!!!
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18.08.2023 09:37 Ответить
Кацапи морські пірати 21 століття. А всі пірати рано чи пізно - знищувалися!
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18.08.2023 09:44 Ответить
а почему одно? Мин штук 10 пусть идут на загрузку
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18.08.2023 10:04 Ответить
Не плутай вхід із виходом, ти наш ******** котячі війни! А на завантажені у Рені та Ізмаїлі і так стоять судна, і не десять, більше, але через їх тип "річка-море" вони малотоннажні!
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18.08.2023 10:12 Ответить
 
 