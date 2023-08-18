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Последствия обстрелов Донетчины: 1 человек погиб, 2 получили ранения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики обстреливают территорию Донетчины, в результате чего погиб 1 гражданский, еще 2 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

Так, на Волновахском направлении россияне 24 раза обстреляли Угледар, обошлось без жертв.

"На Донецком направлении 2 человека ранены в Екатериновке Марьинской громады. Вечером враг обстрелял две улицы Авдеевки. Из артиллерии обстреляно Острое Кураховская громада.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Богдановке Часовоярской громады. В Торецкой громаде повреждены 14 домов и админздание в Северном, 1 дом в Дружбе. В Константиновке повреждены 3 дома, хозяйственная постройка и линия электропередач", - говорится в сообщении.

В то же время на Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Северске, также зафиксированы 3 обстрела Лиманской громады.

Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донетчины, ранения получили 2 человека.

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Последствия обстрелов Донетчины: 1 человек погиб, 2 получили ранения 01
Последствия обстрелов Донетчины: 1 человек погиб, 2 получили ранения 02
Последствия обстрелов Донетчины: 1 человек погиб, 2 получили ранения 03
Последствия обстрелов Донетчины: 1 человек погиб, 2 получили ранения 04
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18.08.2023 09:54 Ответить
 
 