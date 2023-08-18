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Запорожье (2340) обстрел (20144) Малашко Юрий (28)

Враг за сутки обстрелял 20 населенных пунктов Запорожской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки россияне нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал начальника Запорожской ОВА Юрия Малашко.

За прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. 64 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Затишье, Каменского, Плавней, Степного и других прифронтовых сел", - говорится в сообщении.

Зафиксировано шесть авиаударов по Камышевасу, Орехову и Малой Токмачке, пять обстрелов из РСЗО по Новодаровке и четыре БПЛА-атаки на Железнодорожное, Чаривне и Пятихатки.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных постройках и объектах инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.

Враг за сутки обстрелял 20 населенных пунктов Запорожской области 01

Враг за сутки обстрелял 20 населенных пунктов Запорожской области 02

Враг за сутки обстрелял 20 населенных пунктов Запорожской области 03

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А Воронеж Курск Ростов Таганрог Белгород…. Спят спокойно и в Х не дуют даже. Для ЗЕбанды хватает двух дронов по самой москве чтобы месяц радовался лохторат. Просто ФАКТ
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18.08.2023 09:51 Ответить
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18.08.2023 09:53 Ответить
 
 