Враг за сутки обстрелял 20 населенных пунктов Запорожской области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал начальника Запорожской ОВА Юрия Малашко.

За прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. 64 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Затишье, Каменского, Плавней, Степного и других прифронтовых сел", - говорится в сообщении.

Зафиксировано шесть авиаударов по Камышевасу, Орехову и Малой Токмачке, пять обстрелов из РСЗО по Новодаровке и четыре БПЛА-атаки на Железнодорожное, Чаривне и Пятихатки.



Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных постройках и объектах инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.

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