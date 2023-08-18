Харлан получила награду "Знак пошани" от Национальной академии СБУ. ФОТО

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан 17 августа встретилась с курсантами Национальной академии СБУ, где она работает уже долгое время, и получила от ректора Академии высшую награду – "Знак пошани"

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан поблагодарила всех украинских защитников, и в частности, коллектив Службы безопасности Украины и Национальной академии СБУ, которые вдохновляют ее на борьбу на спортивной арене", - говорится в сообщении.

"Мы не можем пожимать руку нашему врагу. А должны показывать всему миру, что война продолжается, и эти "нейтральные" спортсмены не должны быть на международной арене. И мы будем все делать, чтобы их не было ни на олимпиаде, ни на каких-либо мировых соревнованиях. Я горжусь быть сотрудницей Службы безопасности Украины, в частности, Национальной академии СБУ. И горжусь тем, что россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!" – заявила чемпионка.

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В ответ ректор Национальной академии СБУ Андрей Черняк вручил спортсменке высшую награду заведения – "Знак пошани".

"Ольга Харлан продемонстрировала на мировой спортивной арене главный украинский месседж – никаких рукопожатий с россиянами, только оружие! И только победа! Это достойный и сильный поступок представительницы СБУ! За который вам, госпожа Ольга, благодарна вся Украина!" – заметил ректор Академии.

Напомним, что 27 июля Ольга Харлан на старте личного турнира на Чемпионате мира по фехтованию победила фехтовальщицу из России под нейтральным статусом. Харлан отказалась пожать сопернице руку после поединка, выставив вперед саблю.

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Федерация фехтования Украины обжаловала решение о дисквалификации Харлан на чемпионате мира.

Позже министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Международный олимпийский комитет квалифицировал Харлан к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году.

В конце концов, FIE инициировала смену правил после инцидента с Харлан и Смирновой и отменила обязательное рукопожатие после окончания поединков.