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Прикрывался волонтерским фондом и искал места расположения Сил обороны: СБУ задержала в Днепре российского агента. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российский агент в Днепре прикрывался статусом соучредителя местной ОО, занимавшейся волонтерством, и пытался установить места базирования сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщников злоумышленника задержали в январе 2023 года. После этого он "залег ко дну", но недавно перешел на резервный канал общения с российской спецслужбой и продолжил выполнение вражеских задач.

По данным СБУ, это уже восьмой агент по агентурной сети ГРУ в Днепре, разоблаченный Службой.

"Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством. Действуя "под прикрытием", российский агент пытался установить места базирования штабов сил обороны, которые дислоцируются на территории региона.

Также злоумышленник передавал агрессору информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую. Для сбора разведданных он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, который находился вблизи железнодорожной развязки", - говорится в сообщении.

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Также он "втемную" использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках. Вместе с этим, российский агент отслеживал сведения о последствиях вражеских "прилетов" по Днепру, а затем "сливал" агрессору локации пострадавших объектов и масштабы разрушений.

Развединформацию оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на областной центр.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружен мобильный телефон с поличным с представителем российского ГРУ.

Следователи ему сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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Прикрывался волонтерским фондом и искал места расположения Сил обороны: СБУ задержала в Днепре российского агента 01
Прикрывался волонтерским фондом и искал места расположения Сил обороны: СБУ задержала в Днепре российского агента 02
Прикрывался волонтерским фондом и искал места расположения Сил обороны: СБУ задержала в Днепре российского агента 03
Прикрывался волонтерским фондом и искал места расположения Сил обороны: СБУ задержала в Днепре российского агента 04
Прикрывался волонтерским фондом и искал места расположения Сил обороны: СБУ задержала в Днепре российского агента 05
Прикрывался волонтерским фондом и искал места расположения Сил обороны: СБУ задержала в Днепре российского агента 06
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Топ комментарии
+13
Черговий ублюдський ублюдок...
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18.08.2023 10:15
+9
На гиляку !
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18.08.2023 10:14
+8
Вместо довчного лучше на наших пацанов поменять, что в плену. Шоб эту мразь не кормить на шару до конца жизни. Если оно конечно комуто нужно. А если не нужно, то к стенке или на органы пустить.

Кстати инициатива для охфису президента изымать внутренние органны у предателей и коллаборантов в пользу тяжело больных людей!!!
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18.08.2023 10:18
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На гиляку !
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18.08.2023 10:14 Ответить
Черговий ублюдський ублюдок...
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18.08.2023 10:15 Ответить
Вместо довчного лучше на наших пацанов поменять, что в плену. Шоб эту мразь не кормить на шару до конца жизни. Если оно конечно комуто нужно. А если не нужно, то к стенке или на органы пустить.

Кстати инициатива для охфису президента изымать внутренние органны у предателей и коллаборантов в пользу тяжело больных людей!!!
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18.08.2023 10:18 Ответить
Краще, але, на жаль, рашисти не надто поспішають забирати своїх, навіть без обміну, що стосується, наприклад, важкопоранених, бо ТАКІ їм не потрібні, та й зовсім не усі полонені рашистські військові та найманці бажають обміну віддаючи перевагу українському полону замість можливості знов опинитись на полі бою! А ця людина потрібна роССійським нацистам виключно у якості агента в Україні, бо після обміну вона втрачає для них будь яку цінність бо не є кадровим робітником розвідки, а навчати її цьому в них не має бажання, бо своїх кандидатів на це достатньо!
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18.08.2023 10:25 Ответить
Те що цю людину випустили після першого затримання каже обо про злочинну безпорадність, або про те що не змогли отримати беззаперечні підтвердження його злочину. Сподіваюсь що на цей раз рибка вже не зірветься з гачка!
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18.08.2023 10:18 Ответить
Він ще не висить?
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18.08.2023 10:19 Ответить
Бронивик...
Идийот
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18.08.2023 10:19 Ответить
Просто тупорилий підкацапник.Малограмотний бидлюк
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18.08.2023 10:25 Ответить
"...справа плавни, там глуш..."

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18.08.2023 12:44 Ответить
Ще один агент є, прикидається керівником одного неконституційного органу на Банковій
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18.08.2023 10:20 Ответить
Він під захистом "боневтіка", і цьому повинно бути якесь пояснення, а перше що напрошується - це наявність у Єрмака ТАКОГО компромату, котрим він може тримати "найвеличнішого" за "дзвіночки" надміцно!
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18.08.2023 10:29 Ответить
Допоки цих колоборанських чортів не почнуть розстрілювати за допомогу ворогу вони і далі будуть плодитись,адже через них гинуть десятки людей ,руйнуєтся інфраструктура ,знищуєтся житло.
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18.08.2023 10:20 Ответить
зачем расстреливать? На органы пускать
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18.08.2023 10:29 Ответить
Принаймні поки існують моральні та законодавчі обмеження для Вашої пропозиції, та і надто відповідає рашистським наративам про "чорних трансплантологів" в Україні! На Московії (т.з. "роССії") ну дуже багато про це зняли фейкових роликів й без умолку розповідають про це як у пропагандистських шоу, так і вустами деяких дебільних політиків та посадовців!!!
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18.08.2023 10:39 Ответить
Ну знаете. Когда технику трофеят, то не брезгуют запасными частями менять туды сюды. Так само с кацлами: взял анализы - здоров - на органы. Тем более всегда можна сказать что это фейк
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18.08.2023 10:42 Ответить
Чомусь смертна кара у США, та у СРСР не зупиняла злочинців - це по перше. А по друге - потенційних зрадників достатньо у будь якій країні світу, навіть серед заможних, бо така вже природа людини, мати тяжіння або до збагачення, або до супротиву існуючому порядку, або мати якусь ціну (навіть нематеріальну) при сплаті йому котрої він згоден на багато чого, що і сам вважає злочинним!!!
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18.08.2023 10:34 Ответить
Таких п*дарасів треба живими у бруствер хлопцям "на нулі" вкопувати...
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18.08.2023 10:52 Ответить
Паяльник-жопа-разминирование...
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18.08.2023 12:27 Ответить
 
 