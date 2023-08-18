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ВСУ ликвидировали майора и начальника штаба морской пехоты ВС РФ Павлова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
На Запорожском направлении Вооруженные силы ликвидировали начальника штаба 810-й бригады морской пехоты РФ, заместителя командира батальона материального обеспечения Юрия Павлова.
Как передает Цензор.НЕТ, информацию подтвердил так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. Также о ликвидации Павлова сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Как отмечает Развожаев, Павлов был похоронен 17 августа. Был ранен на Запорожском направлении.
Павлов – уроженец Украины. Родился в Новоивановке в Луганской области. В 2009 году переехал в Севастополь, где служил в 810-й бригаде морской пехоты. Участвовал в спецоперации россиян в Сирии.
Начальником штаба оккупанты назначили Павлова в 2022 году.
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надеюсь на его место поставят еще большего жлоба, шоб еще больше крал и у мобиков были только гимнастерка да пелотка
Ну а посада одного з цих..що на фото вірно написана... Він Зам Командира батальона МТЗ....)))
В ЗС РФ - проблема з офіцерами середньої ланки! "Сопляки" з училищ не навчені, а підготовлених ми вибили Тому у них "криза" з людьми, що здатні "організовувать" роботу
Написано дурнувато. Не може бути начштабу бригади...ще й заступником командира батальону МТЗ!!! Бо комбат підпорядковується Нач Штабу бригади...)))
А от нижче написано вірно!!! Його посада.. Заступник командира - Начальник Штабу батальона МТЗ!!!
І не треба нічого придумувати.. Ніякий він не Зам по тилу.. Він ЗВИЧАЙНИЙ НШ батальона МТЗ!!!
управление бригады - в/ч 13140, г. Севастополь, ул. Казачья Бухта:
разведывательно-десантный батальон,
инженерно-десантная рота,
огнемётная рота,
стрелковая рота снайперов,
батарея противотанковых управляемых ракет,
рота связи,
рота технического обеспечения,
рота десантно-высадочных средств;
542-й отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты;
557-й отдельный батальон морской пехоты;
382-й отдельный батальон морской пехоты (Темрюк);
546-й отдельный гаубичный самоходный артиллерийский дивизион;
547-й отдельный зенитно-ракетный артиллерийский дивизион;
538-й отдельный батальон материального обеспечения.
Упорядник новини все переплутав, бригаду з батальйоном та НШ бригади з НШ батальйону.
А цей самий Павлов нічого визначного у своїй кар'єрі не мав. За 14 років від лейтенанта, комвзводу, а до майора, НШ батальйону, ніякого кар'єрного стрибка немає, все тихо і нудно
АЛЕ!!! Українська куля просверлила у макітрі юрасика акуратну дирочку..і юрік так і залишився майором навіки...
Ну то треба стільки часу витратити на якесь лайно?. Краще безмозковим редакторам..які херню пишуть..вказати.. Але нема сенсу. Я три дні у бані був... Вказав дурням на дурість..))))
Порадіймо за них.