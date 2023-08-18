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ВСУ ликвидировали майора и начальника штаба морской пехоты ВС РФ Павлова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

На Запорожском направлении Вооруженные силы ликвидировали начальника штаба 810-й бригады морской пехоты РФ, заместителя командира батальона материального обеспечения Юрия Павлова.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию подтвердил так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. Также о ликвидации Павлова сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Как отмечает Развожаев, Павлов был похоронен 17 августа. Был ранен на Запорожском направлении.

ВСУ ликвидировали майора и начальника штаба морской пехоты ВС РФ Павлова 01

Павлов – уроженец Украины. Родился в Новоивановке в Луганской области. В 2009 году переехал в Севастополь, где служил в 810-й бригаде морской пехоты. Участвовал в спецоперации россиян в Сирии.

Начальником штаба оккупанты назначили Павлова в 2022 году.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 256 510 человек (+460 за сутки), 316 вертолетов, 4332 танка, 5193 артсистемы, 8410 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ВСУ ликвидировали майора и начальника штаба морской пехоты ВС РФ Павлова 02
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Топ комментарии
+34
Красивого гроба ! И хорошего настроения родне.
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18.08.2023 10:38
+24
Гарний кaцan ---- мертвий кaцan.
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18.08.2023 10:38
+19
Судячи з кацапцької фаміліі це нація кацапів яких сюди напихав урод сталін
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18.08.2023 10:54
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Красивого гроба ! И хорошего настроения родне.
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18.08.2023 10:38 Ответить
Да і х#й з ним
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18.08.2023 11:07 Ответить
Гарний кaцan ---- мертвий кaцan.
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18.08.2023 10:38 Ответить
матеріального забезпечення

надеюсь на его место поставят еще большего жлоба, шоб еще больше крал и у мобиков были только гимнастерка да пелотка
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18.08.2023 10:40 Ответить
Тільки начальника штаба батальону, а не бригади. І тим більше не "начальника штабу морської піхоти Росії" (?!).
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18.08.2023 10:41 Ответить
І що? Головне що дохлий. Ваш рівень ніхто не напише неправильно. Просто бот подоляка
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18.08.2023 10:46 Ответить
Фрау, ви там зловживати почали?
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18.08.2023 11:05 Ответить
Нація зрадників, скільки таких ходить по українській землі, а скільки ще в ВР сидять , мають бізнес, експлуатують українців. Поки ми не зрозуміємо, що всю нечесть потрібно нейтралізувати, доти будемо мучатись!
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18.08.2023 10:42 Ответить
Судячи з кацапцької фаміліі це нація кацапів яких сюди напихав урод сталін
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18.08.2023 10:54 Ответить
Масква порт пяті марєй...
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18.08.2023 10:43 Ответить
"Интересно девки пляшут - по четыре штуки в ряд!" З який це пір посаду "зампотилу" почали суміщать з посадою "НШ"? Це тільки в Кацапії можливо!
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18.08.2023 10:43 Ответить
ну значит не простой кацап был, блатной, из своих
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18.08.2023 10:49 Ответить
Там все "простіше" - нема ким "дірки затикать" !
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18.08.2023 10:54 Ответить
..а назва сторінки ну зовсім класна.... **Ліквідували майора ТА начальника штабу..** Виходить двох?.. От я на фото дивлюсь ..і не знаю...хто з них майор..а хто начальник штабу?

Ну а посада одного з цих..що на фото вірно написана... Він Зам Командира батальона МТЗ....)))
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18.08.2023 10:54 Ответить
Та я "с трудом", але у це діло "вкурив"! Одна з версій: "Пацан" "вкурив", що ризикувать життям на передньому краї не хочеться і "проскочив" з комвзвода на "зампотилу" (заодно бажаючи "поживиться") Однак , в зв"язку з "прорідженням кадрів", згадали про його "командну" посаду" І поклали на нього обов"язки НШ Згоден - ці посади "співставимі" (бо НШ планує роботу з урахуванням можливостей ЗПТ) Але ж "нельзя об"ять необ"ятное"!
В ЗС РФ - проблема з офіцерами середньої ланки! "Сопляки" з училищ не навчені, а підготовлених ми вибили Тому у них "криза" з людьми, що здатні "організовувать" роботу
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18.08.2023 11:19 Ответить
Можливо, якби голова не налапках була повернута, то ти б прочитав би правильно. Він начальник штабу в батальйоні мат. забезпечення. Просто ж і без лапок. Дивуєш діду. Такий вже вояка весь із себе, а заблукав в 3 соснах.
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18.08.2023 11:52 Ответить
Ідіот! Ти хоч-би заліз в штат батальйону МТО! Чим дурніше тим агресивніше!! Точно що "на нуль ділений"
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18.08.2023 12:19 Ответить
А причім тут агресія? Ти штатку їхнього бату бачів? Але просвіти мене діду, тіки попереджаю, що якщо твої лапки мені очі будуть видирати, то читати не буду.
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18.08.2023 13:31 Ответить
Добре! А ти "бачів"? Виклади Заодно - виклади обов"язки ЗПТ Ой я посміюся з тебе! (бо я в подібних речах - "пвідкований" )
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18.08.2023 13:36 Ответить
Діду, це ж не я тут верещу, що в баті мтз немає НШ. Ти може взвод чи роту мтз з батом переплутав? Посадові обов'язки зпт у внутрішньому статі є, що ти там смішного знайшов?
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18.08.2023 13:43 Ответить
Дурню! Я просто тебе пошлю "нах"Бо ти баран!
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18.08.2023 13:52 Ответить
Не плач діду. Рівень аргументації на рівні розумових здібностей - це свого роду заслуга при твоєму то старечому маразмі.
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18.08.2023 13:56 Ответить
!
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18.08.2023 14:26 Ответить
На Запорізькому напрямку Збройні сили ліквідували начальника штабу 810-ї бригади морської піхоти РФ, заступника командира батальйону матеріального забезпечення Юрія Павлова.

Написано дурнувато. Не може бути начштабу бригади...ще й заступником командира батальону МТЗ!!! Бо комбат підпорядковується Нач Штабу бригади...)))

А от нижче написано вірно!!! Його посада.. Заступник командира - Начальник Штабу батальона МТЗ!!!

І не треба нічого придумувати.. Ніякий він не Зам по тилу.. Він ЗВИЧАЙНИЙ НШ батальона МТЗ!!!
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18.08.2023 23:49 Ответить
Заголовок писал "искусственный интеллект"...
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18.08.2023 12:21 Ответить
На современном историческом этапе соединение имеет в своём составе следующие воинские части и подразделения при управлении бригады[10][29]:

управление бригады - в/ч 13140, г. Севастополь, ул. Казачья Бухта:
разведывательно-десантный батальон,
инженерно-десантная рота,
огнемётная рота,
стрелковая рота снайперов,
батарея противотанковых управляемых ракет,
рота связи,
рота технического обеспечения,
рота десантно-высадочных средств;
542-й отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты;
557-й отдельный батальон морской пехоты;
382-й отдельный батальон морской пехоты (Темрюк);
546-й отдельный гаубичный самоходный артиллерийский дивизион;
547-й отдельный зенитно-ракетный артиллерийский дивизион;
538-й отдельный батальон материального обеспечения.
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18.08.2023 11:08 Ответить
І що воно мені дає в ракурсі загибелі цього майора? Коли вони командирів взводів призначають на "замкомбата" - це вже ПРОБЛЕМА! Коли вони вчорашнього "комвзвода" призначають ще й "НШ батальйона" - - це "суперпроблема!" І це - в "еліті" - ВДВ!!! А що твориться в лінійних в/ч?
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18.08.2023 11:37 Ответить
Я не про це.
Упорядник новини все переплутав, бригаду з батальйоном та НШ бригади з НШ батальйону.
А цей самий Павлов нічого визначного у своїй кар'єрі не мав. За 14 років від лейтенанта, комвзводу, а до майора, НШ батальйону, ніякого кар'єрного стрибка немає, все тихо і нудно
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18.08.2023 11:48 Ответить
Ти мабуть не служив "кадрову" Ти сам намалював "картину" - людина ВЗВОДОМ" командувала більше 10 років! ТОбто - "зачухмарік" А потім "скачок" на "ЗПТ " Та це ж одна з серйозніших посад! Це робиться лише з одної причини - командирів рот і "спіцілістів" просто ВИБИЛИ А коли "зачухмара" призначають на посаду ЗПТ - "чистий піздец" І ще більший "піздец" - коли ЗПТ ще й виконує обов"язки НШ!
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18.08.2023 12:11 Ответить
У него скачек на НШ батальона МТО, а не на ЗПТ.
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18.08.2023 16:56 Ответить
Та це те саме фактично Просто назви різні!
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18.08.2023 17:03 Ответить
.. Пане Яре!! Ви просто не захотіли поміркувати..а написане дурноголовим автором прийняли за базу. Був він командиром взводу... Посада ст. лейтенанта! А чому Ви не подумали... капітаном то він був вже явно не ком.взвода... а мінімум командира роти. Все вірно і спокійно. Став НШ батальона МТЗ... отримав майора... Потім би став командиром цього батальона... отримав би підполковника...
АЛЕ!!! Українська куля просверлила у макітрі юрасика акуратну дирочку..і юрік так і залишився майором навіки...

Ну то треба стільки часу витратити на якесь лайно?. Краще безмозковим редакторам..які херню пишуть..вказати.. Але нема сенсу. Я три дні у бані був... Вказав дурням на дурість..))))
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18.08.2023 23:58 Ответить
.. і на додаток!!! Звідки Ви взяли...що він Зам по тилу? Він Зам. командира - Начальник штабу батальону МТЗ!!))) І це зовсім РІЗНІ ПОСАДИ!!!)))
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19.08.2023 00:00 Ответить
Спишемо на головний біль - учора крутонуло так голову на переміну погоди що мусив дві таблетки підряд ковтнуть Та ще й алергія додалася - амброзія цвіте А після антигістамінних - як п"яний ходиш Добре що не на автомобілі
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19.08.2023 08:51 Ответить
Подохли чергові елітні кацапські свині...
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18.08.2023 10:44 Ответить
Собака павлова
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18.08.2023 10:44 Ответить
Справа или слева?
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20.08.2023 17:41 Ответить
Сдох манкурт !
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18.08.2023 10:45 Ответить
Ну чому ж манкурт?..він був кацапом з першої до останньої хвилини свого нікчемного життя. А тепер він просто хороший кацап. Здох - та й куй х ним!
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18.08.2023 11:33 Ответить
На фото поруч з песиком якась продажна ****,ффу.
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18.08.2023 10:46 Ответить
Передавайте им всем привет!
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18.08.2023 10:48 Ответить
А чего фотка черно-белая? На старый советский фотик фотографировали, еще и на пизженный небойсь
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18.08.2023 10:50 Ответить
На телефонах є і чб і сепія))) головне, що нагорода знайшла свого героя.
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18.08.2023 10:59 Ответить
на кокарду ленту повязать надо было...
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18.08.2023 10:56 Ответить
Родилось в Україні і здохло на цій землі. Хто тебе породив той тебе і похоронив!
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18.08.2023 10:59 Ответить
на українській землі спокію їм не буде
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18.08.2023 11:01 Ответить
Хорошего здоровья!
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18.08.2023 11:04 Ответить
Три портсигара импортных, три магнитофона...
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18.08.2023 11:05 Ответить
як же ж багато у нас яничар...
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18.08.2023 11:06 Ответить
Відсотків 15-20.
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18.08.2023 11:35 Ответить
Хто з них майор, а хто начальник на фото?
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18.08.2023 11:13 Ответить
Можу лише сказати, що в собаки очі розумніші...
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18.08.2023 11:22 Ответить
Туди й дорога покидьку!
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18.08.2023 11:17 Ответить
А з собачкою що? З тою, що справа
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18.08.2023 11:39 Ответить
Вона від горя посцяла на його могилу.)
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18.08.2023 11:42 Ответить
С чєстью і мужєством воровал тушонку і портянкі. Зємля бєтоном.
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18.08.2023 11:41 Ответить
саме стійко відстоюють інтереси росіїі зрадники переверні родом з України ;російські військові здаються неохоче воюють а ця мерзота нездаеться але всіх їх жде одна участь смерть
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18.08.2023 11:53 Ответить
крепкава здаровья, и долгих лед жызни жмуру!
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18.08.2023 12:14 Ответить
Смерть манкуртам.
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18.08.2023 12:28 Ответить
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18.08.2023 13:44 Ответить
Лихі парфуми у пеклі отримали нову іграшку для своїх непристойних втіх.
Порадіймо за них.
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18.08.2023 13:49 Ответить
зрадив Українській Землі- посіпака кацапський....
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04.11.2023 20:57 Ответить
 
 