ВСУ ликвидировали майора и начальника штаба морской пехоты ВС РФ Павлова. ФОТО

На Запорожском направлении Вооруженные силы ликвидировали начальника штаба 810-й бригады морской пехоты РФ, заместителя командира батальона материального обеспечения Юрия Павлова.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию подтвердил так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. Также о ликвидации Павлова сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Как отмечает Развожаев, Павлов был похоронен 17 августа. Был ранен на Запорожском направлении.

Павлов – уроженец Украины. Родился в Новоивановке в Луганской области. В 2009 году переехал в Севастополь, где служил в 810-й бригаде морской пехоты. Участвовал в спецоперации россиян в Сирии.

Начальником штаба оккупанты назначили Павлова в 2022 году.

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