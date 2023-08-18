В Турции построят корвет для Военно-Морских Сил ВСУ. ФОТО

В Турции прошла торжественная церемония закладки корабля типа "ADA" для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах, информирует Цензор.НЕТ.

Торжества прошли на судостроительном предприятии в Стамбуле. В них приняла участие делегация Минобороны Украины.

В ВМС отметили, что это уже второй корвет, который Турция строит для нужд украинских Военно-Морских Сил. Все работы осуществляются в срок - согласно графикам и заключенным договорам.

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