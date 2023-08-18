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В Турции построят корвет для Военно-Морских Сил ВСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В Турции прошла торжественная церемония закладки корабля типа "ADA" для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщили в Военно-Морских Силах, информирует Цензор.НЕТ.
Торжества прошли на судостроительном предприятии в Стамбуле. В них приняла участие делегация Минобороны Украины.
В ВМС отметили, что это уже второй корвет, который Турция строит для нужд украинских Военно-Морских Сил. Все работы осуществляются в срок - согласно графикам и заключенным договорам.
Топ комментарии
+18 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий18.08.2023 11:02
+17 Підлога Маккартні
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+11 Олександр САТ РЕМ
показать весь комментарий18.08.2023 11:02
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Пожалуйста, подождите...
Те що знищили або пошкодили до половини рашиського флоту в Чорному морі воно лупоглазе не бачить і не знає.
Одна "Ада" коштує 500 млн. дол. і знищуєиься одним береговим "Оніксом" за 1 млн дол.
Воістину вірна стара поговірка
"Якщо хочете розорити країну - побудуйте лінкор"...
або ж, виберіть ЗЄлєнського👿
корвет назвуть "Павло Скоропадський"
(малорос-какая разніца) 👿
противокорабельным ракетным комплексом Harpoon (CША) (возможна установка Нептун, если будет морской вариант)
зенитно-ракетным комплексом VL MIKA
артиллерийским вооружением: среднего калибра ‒ OTO Melara Super Rapid (76-мм), малого калибра ‒ Millennium (35-мм), дистанционно-управляемыми стабилизированными пулеметами (12,7 мм) Aselsan STAMP
торпедными аппаратами (324-мм) с противолодочными торпедами Murene 90 Impact
РЛС с 3D-обзором Aselsan (Thales)
навигацией Vision Master FT, SCOUT
Бо в жодному порту України "Сагайдачному" ніде сховатись 😕
Фрегат ВМС України: домовленість про будівництво є в угоді з Великою Британією
сил КНР был, почти 90% готовности, построен в Николаеве.
До кінця війни їх використати неможливо.
Краще за ці гроші побудувати 200-300 дронів Малюк та ними знищити УВЕСЬ рашистській флот, керченській міст та перекрити все чорноморське сполучення Рашки.
Звичайно після війни не завадила б авіаносна група на чолі із авіаносцем дронів як в Туреччини. Но точно не зараз, бо це недоцільно витрачені кошти.
Дяка...
Покажить кошторис де прописано як ви стверджуете $500млн !?
Піздабол катигорошко!