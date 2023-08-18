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В Турции построят корвет для Военно-Морских Сил ВСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Турции прошла торжественная церемония закладки корабля типа "ADA" для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах, информирует Цензор.НЕТ.

Торжества прошли на судостроительном предприятии в Стамбуле. В них приняла участие делегация Минобороны Украины.

В ВМС отметили, что это уже второй корвет, который Турция строит для нужд украинских Военно-Морских Сил. Все работы осуществляются в срок - согласно графикам и заключенным договорам.

Читайте: Украина и Дания будут совместно строить корабли - Мининфраструктуры подписало соответствующий меморандум. ФОТО

В Турции построят корвет для Военно-Морских Сил ВСУ 01
В Турции построят корвет для Военно-Морских Сил ВСУ 02
В Турции построят корвет для Военно-Морских Сил ВСУ 03
В Турции построят корвет для Военно-Морских Сил ВСУ 04
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Топ комментарии
+18
ЗЄля хоче мати "корабля з матросами".
Те що знищили або пошкодили до половини рашиського флоту в Чорному морі воно лупоглазе не бачить і не знає.
Одна "Ада" коштує 500 млн. дол. і знищуєиься одним береговим "Оніксом" за 1 млн дол.
Воістину вірна стара поговірка

"Якщо хочете розорити країну - побудуйте лінкор"...
або ж, виберіть ЗЄлєнського👿
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18.08.2023 11:02
+17
А нахолеру он нам нужен?
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18.08.2023 10:53
+11
За це бабло можна було б нормальну кількість артилерії зробити реактивної чи звичайної.
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18.08.2023 11:02
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А нахолеру он нам нужен?
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18.08.2023 10:53 Ответить
ЗЄля хоче мати "корабля з матросами".
Те що знищили або пошкодили до половини рашиського флоту в Чорному морі воно лупоглазе не бачить і не знає.
Одна "Ада" коштує 500 млн. дол. і знищуєиься одним береговим "Оніксом" за 1 млн дол.
Воістину вірна стара поговірка

"Якщо хочете розорити країну - побудуйте лінкор"...
або ж, виберіть ЗЄлєнського👿
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18.08.2023 11:02 Ответить
Плять !!!!!!!

корвет назвуть "Павло Скоропадський"
(малорос-какая разніца) 👿
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18.08.2023 13:05 Ответить
Залишились відкритими питання - які силові установки планують ставити та під яке озброєння?
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18.08.2023 10:56 Ответить
В ответе на запрос «Донбасс.Реалии», в Министерстве обороны Украины отметили, что корвет класса Ada для ВМСУ будет оснащен:
противокорабельным ракетным комплексом Harpoon (CША) (возможна установка Нептун, если будет морской вариант)
зенитно-ракетным комплексом VL MIKA
артиллерийским вооружением: среднего калибра ‒ OTO Melara Super Rapid (76-мм), малого калибра ‒ Millennium (35-мм), дистанционно-управляемыми стабилизированными пулеметами (12,7 мм) Aselsan STAMP
торпедными аппаратами (324-мм) с противолодочными торпедами Murene 90 Impact
РЛС с 3D-обзором Aselsan (Thales)
навигацией Vision Master FT, SCOUT
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18.08.2023 10:58 Ответить
Ну і чим тут можна перехопити протикорабельну ракету? Де "томагавки"? Війна вносить свої корективи.
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18.08.2023 11:45 Ответить
Я не специалист конечно, но наверное ничем не перехватить. Этот корвет, даже несколько их - просто мишени для вражеского флота или авиации.
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18.08.2023 11:51 Ответить
Дєрібан сотень мільйонів, коли за фронті гинуть солдати із-за того, що у держави немає сотень баксів на дрони.
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18.08.2023 10:58 Ответить
Пришвартувати поряд з флагманом "Гетьманом Сагайдачним"?

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18.08.2023 11:01 Ответить
а он там так и лежит до сих пор на боку?
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18.08.2023 11:05 Ответить
Думаю, що якби підняли, то про це розповідали б з кожної праски 24/7. Але ж тиша. Схоже, що таки лежить...
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18.08.2023 11:31 Ответить
Цілішим буде.
Бо в жодному порту України "Сагайдачному" ніде сховатись 😕
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18.08.2023 14:40 Ответить
За це бабло можна було б нормальну кількість артилерії зробити реактивної чи звичайної.
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18.08.2023 11:02 Ответить
и не одну "армию дронов"
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18.08.2023 11:44 Ответить
Зелені виродки і цей корвет втоплять.
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18.08.2023 11:03 Ответить
Україна не морська держава . Хоча яке стратегічне бачення може бути в директорів цирку
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18.08.2023 11:03 Ответить
Стратегічно думати--немає часу Такий вислів чули? Думаю,що такі судна --точно не на часі.
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18.08.2023 11:10 Ответить
З такими темпами це будівництво на десятиліття,якщо не століття,схоже на звичайний розпил .
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18.08.2023 11:14 Ответить
Зеле Наполеоновичу Нестратегическому этот корвет понадобится через несколько лет, как тематическая трибуна-сцена, для принятия капитуляции Московии, когда в Украине будет окончательно выстроена Московия-95 - диктатура дермака, его моськи и их банды аниматоров...
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18.08.2023 11:18 Ответить
Шапіто...
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18.08.2023 11:25 Ответить
Новый корабль - это хорошо, жаль долго, но корвет в ЧМ Украине точно будет нужен.
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18.08.2023 11:27 Ответить
За такі угоди-підарешт зелених підарів..
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18.08.2023 11:28 Ответить
А ще ж Британія, здається, будує нам фрегат... Чи вже ніт?

Фрегат ВМС України: домовленість про будівництво є в угоді з Великою Британією
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18.08.2023 11:36 Ответить
складывается впечатление, что в бюджете Украины столько денег, что власти не знают куда их еще припарковать ....
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18.08.2023 11:42 Ответить
Це повідомлення було ще кілька років тому. Корвет в якому стані був, в такому і залишився.
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18.08.2023 11:45 Ответить
Когда-то, всего 30 лет назад, Украина строила: ракетные Крейсера, Авианосцы, БПК. И, вот в финале Украина заказывает в Турции корветы!!! Наши конструктора с Черномор Судопроекта были спецами высочайшей категории. Американцы восхищались, тем что наши корабли обладали минимальным волновым сопротивлением. Расчёты делались на допотопных компьютерах, господа!
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18.08.2023 11:49 Ответить
Не знаю що таке хвильовий опір в контексті корабля, проте щось не пам'ятаю щоб совєти спроектували і набудували щось подібне до ракетних есмінців типу "арлі бьорк". Нікому не потрібні авіанесучі крейсери без катапульти (недоавіаносці), таке було.
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18.08.2023 12:30 Ответить
Дело не советах. Дело в том что мы могли строить! Кстати флагманский авианосец военно-морских
сил КНР был, почти 90% готовности, построен в Николаеве.
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18.08.2023 12:38 Ответить
Так, мильна опера з Варягом була на моїй пам'яті. Будувати могли, не має питань. Те що будували по факту дивує своїм без системним підходом і незрозумілим призначенням, але це питання більше до замовників, військово-морського начальства. Так чи інакше, кораблебудування вже давно просрано.
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18.08.2023 12:51 Ответить
За судном, за кораблем, когда он в ходу идёт, так называемая спутная волна. Она создаёт, так называемое волновое сопротивление, которое приводит к снижению скорости и затратам мощности. Поэтому конструктора так рассчитывают сопротивление корпуса судна, чтобы это сопротивление было минимальным. И, расчёт этот не из легких.
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18.08.2023 12:52 Ответить
Дякую за роз'яснення, такі явища без ПК складно моделювати, в ті аналогові часи тільки грунтуючись на емпіричних дослідженнях.
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18.08.2023 13:04 Ответить
НАХРІНА?!!
До кінця війни їх використати неможливо.
Краще за ці гроші побудувати 200-300 дронів Малюк та ними знищити УВЕСЬ рашистській флот, керченській міст та перекрити все чорноморське сполучення Рашки.
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18.08.2023 11:59 Ответить
Уже один такой «построили» в Турции - два года назад Неіжпапа со своими сраколизами уже был в Турции на закладке киля первого корвета для Украины - куда делся первый? Китайцам перепродали за шмотки? Вот дебилы - вместо того, чтобы Нептуны штамповать, они хотят заделаться Царицею Морскою!
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18.08.2023 12:24 Ответить
І знову робимо скляну пушку на всі гроші. А можна хоча б цього разу вкластись в зброю ******** війни? Нам треба пкр. Нам треба дрони. Но точно не корвети зараз бо будуть там де є москва.

Звичайно після війни не завадила б авіаносна група на чолі із авіаносцем дронів як в Туреччини. Но точно не зараз, бо це недоцільно витрачені кошти.
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18.08.2023 12:54 Ответить
То добре!
Дяка...
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18.08.2023 12:57 Ответить
... вартість корвета на рівні 136,4 млн доларів є доволі помірною. Наприклад, у 2010 році Індонезія закупила у Нідерландів корвети класу SIGMA 10514, перший з яких був оцінений у 220 млн доларів. А у РФ приблизний за можливостями корвет проекта 20380 оцінено на рівні 230 млн доларів.

Покажить кошторис де прописано як ви стверджуете $500млн !?
Піздабол катигорошко!
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18.08.2023 17:45 Ответить
 
 