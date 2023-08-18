Предатель, который "сливал" врагову данные о личном составе и технике украинских защитников на Харьковщине, получил 5,5 лет тюрьмы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
При публичном обвинении Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным мужчину в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, ему назначено наказание в размере 5 лет 6 месяцев лишения свободы.
"Прокуроры доказали, что осужденный систематически собирал и передавал российским спецслужбам через разные мессенджеры информацию о расположении военнослужащих ВСУ, перемещении и движении военной техники на территории г. Красноград Харьковской области", - говорится в сообщении.
Также он направил представителям страны-агрессора информацию о том, что в г. Краснограде мимо железнодорожной станции следует поезд с военной техникой, а именно с гаубицами.
Кроме того, он "сливал" оккупантам месторасположение складов ВСУ, в том числе ангаров, в которых хранится и обслуживается техника, с возможностью их идентификации на местности.
"Мужчину задержали в начале октября прошлого года во время того, как он по заданию российских кураторов фотографировал местный военкомат. Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили в его ноутбуке переписку с представителем государства-агрессорки, который благодарил за помощь и предоставлял указания по мониторингу обстановки", - добавляют в Офисе генпрокурора.
В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину лишь частично. Он заявил, что имеет проукраинские взгляды и неоднократно помогал украинской армии донатами.
Мужчина сообщил, что сочинял данные о расположении ВСУ и общался с представителем государства-агрессорки "для обмена информацией".
Досудебное расследование – Управление СБУ в Харьковской области.
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госизмена это должно быть-
15 лет, пожизненное или расстрел!
ВР має внести зміни у Закон, мінімум 15 років за зраду мінімум, щоб унеможливити суддям- зрадникам давати такі терміни іньшим зрадникам!
ну, а люди вже самі зро ***** висновки
Недавний случай с судьей Князевым это подтверждает. Все что найдено в телефоне - не доказательство для суда. Увы
Это как? Всё чаще и чаще ловлю себя на мысли, что я стал меньше понимать происходящее.