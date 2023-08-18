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Предатель, который "сливал" врагову данные о личном составе и технике украинских защитников на Харьковщине, получил 5,5 лет тюрьмы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

При публичном обвинении Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным мужчину в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, ему назначено наказание в размере 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

"Прокуроры доказали, что осужденный систематически собирал и передавал российским спецслужбам через разные мессенджеры информацию о расположении военнослужащих ВСУ, перемещении и движении военной техники на территории г. Красноград Харьковской области", - говорится в сообщении.

Предатель, который сливал врагову данные о личном составе и технике украинских защитников на Харьковщине, получил 5,5 лет тюрьмы 01

Также он направил представителям страны-агрессора информацию о том, что в г. Краснограде мимо железнодорожной станции следует поезд с военной техникой, а именно с гаубицами.

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Кроме того, он "сливал" оккупантам месторасположение складов ВСУ, в том числе ангаров, в которых хранится и обслуживается техника, с возможностью их идентификации на местности.

"Мужчину задержали в начале октября прошлого года во время того, как он по заданию российских кураторов фотографировал местный военкомат. Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили в его ноутбуке переписку с представителем государства-агрессорки, который благодарил за помощь и предоставлял указания по мониторингу обстановки", - добавляют в Офисе генпрокурора.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину лишь частично. Он заявил, что имеет проукраинские взгляды и неоднократно помогал украинской армии донатами.

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Мужчина сообщил, что сочинял данные о расположении ВСУ и общался с представителем государства-агрессорки "для обмена информацией".

Досудебное расследование – Управление СБУ в Харьковской области.
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Топ комментарии
+25
Твою Мать! За зраду 5.5 років?? Це насмішка над жителями України!!
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18.08.2023 11:14
+15
А хто його у Харкові судив? Такі самі рускомірці. Нормальні люди кернеса своїм пером не обирали б. У Харкові сєпар на сєпарі
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18.08.2023 11:18
+13
за які "заслуги" такий смішний термін зраднику?
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18.08.2023 11:15
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Твою Мать! За зраду 5.5 років?? Це насмішка над жителями України!!
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18.08.2023 11:14 Ответить
А хто його у Харкові судив? Такі самі рускомірці. Нормальні люди кернеса своїм пером не обирали б. У Харкові сєпар на сєпарі
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18.08.2023 11:18 Ответить
Хорошо но мало!

госизмена это должно быть-
15 лет, пожизненное или расстрел!
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18.08.2023 13:15 Ответить
за які "заслуги" такий смішний термін зраднику?
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18.08.2023 11:15 Ответить
Свою провину визнав частково, тому і термін частковий, а міг би зовсім відмовитись то і відпустили!
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18.08.2023 11:20 Ответить
Підвісити за яйця чи за ногу на дереві і нехай висить поки не здохне!
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18.08.2023 11:16 Ответить
бред надо пожизненно
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18.08.2023 11:16 Ответить
Коли вже розгонять ці корупційну суди вони працюють точно не на Україну ? і за що такі зарплати і пенсії суддям під час війни? і це за кошти платників податків і міжнародної допомоги.
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18.08.2023 11:19 Ответить
Є такий вислів: "За ОУС" (хто служив у дійсно бойових частинах, той повивен знати - "за особливі умови служби"). Серед багатьох інших "плюшок", там є - застосування коефіцієнту "2" або "3" при зарахуванні терміну служби, якщо частина або підрозділ знаходяться на бойовому чергуванні (завданні), або в бойових умовах, відповідно. ІМХО: я вважаю, що наразі, такий коефіцієнт "3" слід застосовувати при нарахуванні термінів ув'язнення в умовах Військового Стану відносно зрадників, колаборантів, корупціонерів (особливо), а, можливо, і ввести його стосовно і інших правопорушень (може, хоч це хоч якось приборкає мажорів, гопоту та іншу нечість).
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18.08.2023 11:23 Ответить
Судді сталіністи своіх нє брасают..... 5.5 років зраднику це плівок на всіх Захисників України!
ВР має внести зміни у Закон, мінімум 15 років за зраду мінімум, щоб унеможливити суддям- зрадникам давати такі терміни іньшим зрадникам!
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18.08.2023 11:25 Ответить
Опять якись дітячи строки, геть сепарських суддів!
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18.08.2023 11:28 Ответить
добре було б, коли б був єдиний сайт, "Дошка Пошани", з усима зрадниками, їхніми "прєступлєніямі і наказаніями" і хтО судив, все з особистими данними і фотографіями... ("Миротворець" - то трохи не те)
ну, а люди вже самі зро ***** висновки
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18.08.2023 11:28 Ответить
Геніально. Не хочешь мобілізуватись - 5 років. Допомагаєш ворогові - 5.5 років.
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18.08.2023 11:36 Ответить
Если они в качестве доказательств используют скрины с телефона, то все развалится в суде.

Недавний случай с судьей Князевым это подтверждает. Все что найдено в телефоне - не доказательство для суда. Увы
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18.08.2023 11:38 Ответить
З якого переляку такі откровення?
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18.08.2023 11:45 Ответить
таке можливо, 5.5р, тому, що в Україні в 2019р повернулася постколоніальна московсько-єврейська "еліта". Яка отримала поразку в 2013-14рр.
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18.08.2023 11:41 Ответить
Нашим полоненим по 25 років дають. На совісті цього виродка десятки загиблих. Тільки довічне позбавлення волі. Прокурор хай оскаржує
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18.08.2023 11:48 Ответить
Все как в бородатом анекдоте. - За что тебе 8 вкатили?- да ячеловека убил…. а тебе за что чирик…-а я человека сделать хотел.
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18.08.2023 11:55 Ответить
Мужчина сообщил, что сочинял данные о расположении ВСУ и общался с представителем государства-агрессорки "для обмена информацией". Источник: https://censor.net/ru/p3438209
Это как? Всё чаще и чаще ловлю себя на мысли, что я стал меньше понимать происходящее.
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18.08.2023 12:01 Ответить
Если он только сочинял, то за что же дали 5,5лет. Где подевался орден, которым его должны наградить?
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18.08.2023 12:05 Ответить
Таких судей надо самих садить с конфискацией
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18.08.2023 12:37 Ответить
***** - хоч не позорились-би!!!
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18.08.2023 12:54 Ответить
А воїн ЗСУ, який не повернувся вчасно у свою частину, отримав 5 років.
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18.08.2023 17:40 Ответить
 
 