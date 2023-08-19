Солдатам платили "боевые", когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесщины, почти год заставлявшего подчиненных строить ему частный дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Так, с августа 2022 заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить для него имение под Одессой.
Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн.
Заместителю командира сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.
Пожалуйста, подождите...
Хоч краще будувати в тилу, а ніж сидіти під фосфором на передку
мафия 👎👎👎
Ось до речі для чого насправді використовувалась строкова служба. Як бачите під час війни всякі совки стверджують що достатньо місяця щоб відправити на фронт того хто не служив, но в мирний час чомусь рік треба. Чому? Та щоб мати халявних рабів. Тому сторокова служба це зло. Має бути система як в Швейцарії із щорічними вишколами щоб всі тримали форму, освоювали нову техніку-тактики та не забували до 35-40 взагалі все що вчили на строковій службі. Перший призов на 3 місяці щоб КМБ та ВОС і отримати нормальний досвід. А далі що року майже як "їздити як в табір чи на рибалку з друзями" но в армію на декілька тижнів щоб поновлювати-доповнювати знання, чи до освоювати ВОС, рости в званнях, брати участь у військових навчаннях і т.п.. Тобто все як в Швейцарії.
Под мобилизацию же не с УКСа попадают. А берут простых людей.
Выйдите на улицу, и предложите любому прохожему сделать у вас в квартире "веницианку"
А вчерашнего школьника заставьте в своём загородном доме собрать электрический щит.
Копать лопатой котлован под фундамент - тоже не выход.
Они через 2 часа мозоли натрут, а при наличии комитетов солдатских матерей и Ютубов прибыли мало, а визгу много.
Проще на тендере наварить и заплатить экскаватору.