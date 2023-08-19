РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4650 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
5 423 22
Одесская область (3105) строительство (1948) военнослужащие (5636) ГБР (2547)

Солдатам платили "боевые", когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесщины, почти год заставлявшего подчиненных строить ему частный дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Так, с августа 2022 заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить для него имение под Одессой.

Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн.

Смотрите: Полицейский дважды переехал женщину в Белогород-Днестровском на Одесщине и скрылся. Женщина скончалась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Заместителю командира сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Солдатам платили боевые, когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР 01
Солдатам платили боевые, когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР 02
Солдатам платили боевые, когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР 03
Солдатам платили боевые, когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР 04
Солдатам платили боевые, когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР 05

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
А скільки таких пунктів "зламності" по всій Україні.
показать весь комментарий
18.08.2023 11:51
+11
думаю, таких не одна й не дві..., а що, всім зручно, хлопці якби воюють та отримують за це гроші..., а чувак отримав беоплатну рабсилу..., знайшовся, мабуть, один, кому це не дуже сподобалось...
показать весь комментарий
18.08.2023 11:56
+7
Sowok 2.0
показать весь комментарий
18.08.2023 11:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кріпацтво в окремо взятій частині. ??? не думаю
показать весь комментарий
18.08.2023 11:44 Ответить
думаю, таких не одна й не дві..., а що, всім зручно, хлопці якби воюють та отримують за це гроші..., а чувак отримав беоплатну рабсилу..., знайшовся, мабуть, один, кому це не дуже сподобалось...
показать весь комментарий
18.08.2023 11:56 Ответить
Це кріпацтво останні 60 років в армії.
Хоч краще будувати в тилу, а ніж сидіти під фосфором на передку
показать весь комментарий
18.08.2023 11:59 Ответить
А скільки таких пунктів "зламності" по всій Україні.
показать весь комментарий
18.08.2023 11:51 Ответить
Sowok 2.0
показать весь комментарий
18.08.2023 11:56 Ответить
Потрібно таких посадовців на начальників тцк садити
показать весь комментарий
18.08.2023 11:59 Ответить
У час коли іде війна їх треба розстрілювати.
показать весь комментарий
18.08.2023 12:04 Ответить
Знову будівництво, і знову військовий посадовець. Савпаденіє наверное.
показать весь комментарий
18.08.2023 12:01 Ответить
А якби у нього була ще й ферма то були б і свинопаси з частини, а не тільки будівельники.
показать весь комментарий
18.08.2023 12:03 Ответить
Гадаю, він вже виявив бажання захищати батьківщину, в якості солдата, на нулі.
показать весь комментарий
18.08.2023 12:06 Ответить
Мабудь всіх все влаштовувало - і кріпаків і пана...
показать весь комментарий
18.08.2023 12:09 Ответить
в ЗСУ корупция цветет и пахнет, начиная с яиц по 17
мафия 👎👎👎
показать весь комментарий
18.08.2023 13:00 Ответить
Треба ще й конфіскацію майна присудити!
показать весь комментарий
18.08.2023 13:01 Ответить
А вони могли б будувати укріпрайони...

Ось до речі для чого насправді використовувалась строкова служба. Як бачите під час війни всякі совки стверджують що достатньо місяця щоб відправити на фронт того хто не служив, но в мирний час чомусь рік треба. Чому? Та щоб мати халявних рабів. Тому сторокова служба це зло. Має бути система як в Швейцарії із щорічними вишколами щоб всі тримали форму, освоювали нову техніку-тактики та не забували до 35-40 взагалі все що вчили на строковій службі. Перший призов на 3 місяці щоб КМБ та ВОС і отримати нормальний досвід. А далі що року майже як "їздити як в табір чи на рибалку з друзями" но в армію на декілька тижнів щоб поновлювати-доповнювати знання, чи до освоювати ВОС, рости в званнях, брати участь у військових навчаннях і т.п.. Тобто все як в Швейцарії.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:32 Ответить
Ви бачили дачі швейцарських генералів?
показать весь комментарий
18.08.2023 22:21 Ответить
Так, може, якщо всіх комбатів добряче перевірити, то і мобілізацію не треба буде проводити.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:43 Ответить
Такие "профессиональные" тыловые военные есть в каждой части
показать весь комментарий
18.08.2023 15:02 Ответить
Да ладно вам.
Под мобилизацию же не с УКСа попадают. А берут простых людей.
Выйдите на улицу, и предложите любому прохожему сделать у вас в квартире "веницианку"
А вчерашнего школьника заставьте в своём загородном доме собрать электрический щит.
Копать лопатой котлован под фундамент - тоже не выход.
Они через 2 часа мозоли натрут, а при наличии комитетов солдатских матерей и Ютубов прибыли мало, а визгу много.
Проще на тендере наварить и заплатить экскаватору.
показать весь комментарий
18.08.2023 23:30 Ответить
 
 