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Последствия вражеской атаки управляемыми авиационными бомбами по Камышевахе: разрушено учебное заведение, повреждены дома. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью враг коварно ударил по Камышевахе Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, два удара управляемыми авиационными бомбами пришлись по жилому кварталу.
"Разрушено местное учебное заведение. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые дома: разбиты фасады, выбиты окна", - говорится в сообщении.
Специалисты фиксируют последствия разрушений и помогают в их ликвидации.
К счастью, местные жители не пострадали.
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показать весь комментарий18.08.2023 12:19 Ответить Мне нравится 1
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