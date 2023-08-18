Последствия вражеской атаки управляемыми авиационными бомбами по Камышевахе: разрушено учебное заведение, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Ночью враг коварно ударил по Камышевахе Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, два удара управляемыми авиационными бомбами пришлись по жилому кварталу.

"Разрушено местное учебное заведение. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые дома: разбиты фасады, выбиты окна", - говорится в сообщении.

Специалисты фиксируют последствия разрушений и помогают в их ликвидации.

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К счастью, местные жители не пострадали.