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Последствия вражеской атаки управляемыми авиационными бомбами по Камышевахе: разрушено учебное заведение, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью враг коварно ударил по Камышевахе Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, два удара управляемыми авиационными бомбами пришлись по жилому кварталу.

"Разрушено местное учебное заведение. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые дома: разбиты фасады, выбиты окна", - говорится в сообщении.

Специалисты фиксируют последствия разрушений и помогают в их ликвидации.

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Последствия вражеской атаки управляемыми авиационными бомбами по Камышевахе: разрушено учебное заведение, повреждены дома 01
Последствия вражеской атаки управляемыми авиационными бомбами по Камышевахе: разрушено учебное заведение, повреждены дома 02
Последствия вражеской атаки управляемыми авиационными бомбами по Камышевахе: разрушено учебное заведение, повреждены дома 03
Последствия вражеской атаки управляемыми авиационными бомбами по Камышевахе: разрушено учебное заведение, повреждены дома 04
Последствия вражеской атаки управляемыми авиационными бомбами по Камышевахе: разрушено учебное заведение, повреждены дома 05
Последствия вражеской атаки управляемыми авиационными бомбами по Камышевахе: разрушено учебное заведение, повреждены дома 06
Последствия вражеской атаки управляемыми авиационными бомбами по Камышевахе: разрушено учебное заведение, повреждены дома 07

К счастью, местные жители не пострадали.
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В Мелітополі бавовна.
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18.08.2023 12:19 Ответить
 
 