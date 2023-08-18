Задержана банда "оборотней", которые мобилизовались в ВСУ, но покинули подразделение и занимались рэкетом во Львовской области, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности проводит системную борьбу с организованной преступностью, которая пытается проникнуть в Сил обороны в условиях войны. В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, организованная двумя бывшими уголовниками, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, после зачисления в состав одной из воинских частей региона они самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан.
Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за разрешение "спора".
"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рекетирами 4 тыс. долларов США с демобилизованного бойца ВСУ. В случае отказа уплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой. Во время оперативных действий правоохранители задержали обоих рэкетиров "на горячем" во время передачи части денег потерпевшего", - говорится в сообщении.
Сейчас задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Спецоперацию проводили сотрудники СБУ во Львовской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов военной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Саме завдяки цьому указу вдалося побороти бандитизм. Бо розстрілювали пачками.
І не секрет, що "кістяки" переважної більшості банд складали вчорашні військовослужбовці.
Якщо не задавити цю шелупонь зараз жорстко і безжально, рекет після війни розквітне буйним цвітом.
До того ж, не сумніваюсь, що мусора візьмуть його під свій дах.
А якже славетна "справка а нєсудімості?"
"... після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ..." Джерело: https://censor.net/ua/p3438233
Отакої! "На раз" залишили підрозділ, зайнялися рекетом, і ніхто їх не розшукував...
коли герой роману Мирного повернувся після служби на Полтавщину, він зайнявся тим же. Більше ста років пройшло, а порядки царської армії подекуди збереглися.
У мене теж питання як можна приховати своє кримінальне минуле? Є база даних про судимості. При прийомі на роботу багато роботодавців вимагають цю довідку, а тут доступ до зброї і "приховали "
Он у нього і текст його підписом закінчується, - АРХ М.
Печально все это
звичайно, це ж не Портнов, якому Зєля виділила збройну охорону від Українців чи аразити на тілі України дермаки-гнидьманцеви-стефанчуки-вересксучки-безумні...
"треба, передусім, звільнити з посад керівників територіальних управлінь Державного бюро розслідувань - насправді, після мобілізації ухилитись від військової служби набагато простіше, ніж до мобілізації, оскільки в Україні відсутня військова юстиція і дезертиру ніяка реальна кара не загрожує, його навіть шукати ніхто не стане."
Ну то дійсно, набрали дебілів по аб'явлєнію, який з них спрос?
А воєнкомам як завжди по барабану кого засунути в частини, у них план.