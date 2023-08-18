Задержана банда "оборотней", которые мобилизовались в ВСУ, но покинули подразделение и занимались рэкетом во Львовской области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности проводит системную борьбу с организованной преступностью, которая пытается проникнуть в Сил обороны в условиях войны. В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, организованная двумя бывшими уголовниками, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, после зачисления в состав одной из воинских частей региона они самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан.

Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за разрешение "спора".

"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рекетирами 4 тыс. долларов США с демобилизованного бойца ВСУ. В случае отказа уплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой. Во время оперативных действий правоохранители задержали обоих рэкетиров "на горячем" во время передачи части денег потерпевшего", - говорится в сообщении.

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Сейчас задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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Спецоперацию проводили сотрудники СБУ во Львовской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов военной прокуратуры.