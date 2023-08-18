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Новости Фото Происшествия
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Львовщина (2682) рэкет (126) СБУ (18677)

Задержана банда "оборотней", которые мобилизовались в ВСУ, но покинули подразделение и занимались рэкетом во Львовской области, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности проводит системную борьбу с организованной преступностью, которая пытается проникнуть в Сил обороны в условиях войны. В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, организованная двумя бывшими уголовниками, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, после зачисления в состав одной из воинских частей региона они самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан.

Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за разрешение "спора".

"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рекетирами 4 тыс. долларов США с демобилизованного бойца ВСУ. В случае отказа уплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой. Во время оперативных действий правоохранители задержали обоих рэкетиров "на горячем" во время передачи части денег потерпевшего", - говорится в сообщении.

Читайте: Предатель, который "сливал" врагову данные о личном составе и технике украинских защитников на Харьковщине, получил 5,5 лет тюрьмы. ФОТО

Задержана банда оборотней, которые мобилизовались в ВСУ, но покинули подразделение и занимались рэкетом во Львовской области, - СБУ 01
Задержана банда оборотней, которые мобилизовались в ВСУ, но покинули подразделение и занимались рэкетом во Львовской области, - СБУ 02
Задержана банда оборотней, которые мобилизовались в ВСУ, но покинули подразделение и занимались рэкетом во Львовской области, - СБУ 03

Сейчас задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте: Задержан депутат из Кропивницкого, который занимался рэкетом: Требовал $92 тыс. несуществующего долга, - СБУ. ФОТОрепортаж

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ во Львовской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов военной прокуратуры.
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Топ комментарии
+23
Треба було їх на місці пристрілити. Війна йде погань повилазила.
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18.08.2023 12:40
+18
Після війни у нас з*явиться масса мільйонерів серед військових та сімей загиблих, що отримають компенсацію.
Якщо не задавити цю шелупонь зараз жорстко і безжально, рекет після війни розквітне буйним цвітом.
До того ж, не сумніваюсь, що мусора візьмуть його під свій дах.
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18.08.2023 12:44
+15
Чому вони не вбиті при спробі вчинити опір при затриманні? Хоч один.
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18.08.2023 12:41
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Зельц,де військові трибунали?
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18.08.2023 12:40 Ответить
Треба було їх на місці пристрілити. Війна йде погань повилазила.
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18.08.2023 12:40 Ответить
це називається бандитизм. Жеглов і Шарапов свого часу з такими самими боролися.
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18.08.2023 12:40 Ответить
Жеглов і Шарапов- лутературні герої, а Вася Голобородько не зовсім літературний .
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18.08.2023 12:51 Ответить
Годі вже совку поклонятися.
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18.08.2023 13:06 Ответить
Так, боролися. Але у них була зброя - Указ про боротьбу з бандитизмом.
Саме завдяки цьому указу вдалося побороти бандитизм. Бо розстрілювали пачками.
І не секрет, що "кістяки" переважної більшості банд складали вчорашні військовослужбовці.
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18.08.2023 13:11 Ответить
Чому вони не вбиті при спробі вчинити опір при затриманні? Хоч один.
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18.08.2023 12:41 Ответить
просто паперів багато оформляти
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18.08.2023 12:44 Ответить
Після війни у нас з*явиться масса мільйонерів серед військових та сімей загиблих, що отримають компенсацію.
Якщо не задавити цю шелупонь зараз жорстко і безжально, рекет після війни розквітне буйним цвітом.
До того ж, не сумніваюсь, що мусора візьмуть його під свій дах.
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18.08.2023 12:44 Ответить
А також суттєво збільшать свої статки ті, від кого будуть залежати виплати.
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20.09.2023 13:56 Ответить
О стара забута свіжа тєма. Доп пайок для комітету і мусорів.
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18.08.2023 12:48 Ответить
покидьки були є і будуть, нажаль
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18.08.2023 12:55 Ответить
"..приховали своє "минуле" і призвались на військову службу"

А якже славетна "справка а нєсудімості?"

"... після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ..." Джерело: https://censor.net/ua/p3438233

Отакої! "На раз" залишили підрозділ, зайнялися рекетом, і ніхто їх не розшукував...
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18.08.2023 12:57 Ответить
Колись мій земляк і далекий родич Панас Мирний описав московське військо за царя так: годували таким, що щоб прожити двадцять років служби треба мати залізне здоров'я. А тому платили федфебелю за тимчасову відсутність і йшли грабувати навколишнє населення.
коли герой роману Мирного повернувся після служби на Полтавщину, він зайнявся тим же. Більше ста років пройшло, а порядки царської армії подекуди збереглися.
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18.08.2023 13:16 Ответить
яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє "минуле" і призвались на військову службу. (с)

У мене теж питання як можна приховати своє кримінальне минуле? Є база даних про судимості. При прийомі на роботу багато роботодавців вимагають цю довідку, а тут доступ до зброї і "приховали "
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18.08.2023 13:37 Ответить
Який підрозділ, понастворювали всяких дфтг, всі місцеві мордовороти там, а на фронті некомплект. Нічого вони не служать, блат серед місцевих чиновників і військової адміністрації за невеликий відкат - роблять що заманеться. Може пора ті дфтг мобілізувати а не ловити хлопів роботяг по автобусах і на вулицях.
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18.08.2023 13:45 Ответить
Гуманність вирізняє ЛЮДЕЙ в цивілізованому суспільстві від нелюдів, що маєть в собі тварність, тобто подібні звіру, або скотині. Останні у БОГА відбуваєть покарання відповідно кольору шкіри в різних племенах світу так званого "печерного воскресіння", тобто диких, або напівдиких. ЗАКОН КАЖЕ, ЩО ЗВІР ТА СКОТИНА Є ЖЕРТВЕННИМИ, й можуть бути як КАННІБАЛАМИ(ВБИВЦЯМИ) - ЗВІР, так і ЖЕРТВАМИ. ЗАКОН НЕ ВКАЗУЄ ВІД СОБІ ПОДІБНИХ, ЧИ ВІД ЛЮДИНИ ВОНИ СТАЛИ ЖЕРТВОЮ. Так від Египту, де знаходяться ЖИТНИЦІ ПРАЦІ РУК ТА РОЗУМУ, а також УРНА ЗГАНЬБЛЕНОГО(ВТРАЧЕНОГО) ХЛІБА. ЗАКОН НЕ ВИРІЗНЯЯЄ СВІТ ЗА ВІРОСПОВІДАННЯМ ТА РЕЛІГІЄЮ, оскільки ХЛІБ незалежно від останніх видається згідно ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ=СКРИЖАЛІ БОГА, як і проводиться відбір РАЮ. Що ж до Путіна, в минулому ЛЖЕАПОСТОЛ ЛУКА, або АПОСТОЛ ЗБОРИЩА САТАНИНСЬКОГО, що мав на той час поганяло БИК(в Египті є зображення) то ЗАКОН КАЖЕ, що буйного бика потрібно скинути в яму та забити камінням, й це не є гріхом. АРХ М
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18.08.2023 13:00 Ответить
Вам можно позаздрити. Коли в голові такий вінегрет, реальність для вас в недосяжності
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18.08.2023 13:21 Ответить
Я його розшифрував, - це Арахамія балується на сайті.
Он у нього і текст його підписом закінчується, - АРХ М.
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18.08.2023 14:50 Ответить
Ти коли останній раз був з жінкою?!!
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18.08.2023 14:35 Ответить
Только вчера одному "умнику" отвечал что после победы нас может ожидать новый виток 90х, и именно поэтому мвс и все сопуствующие структуры не гонят на фронт, берегут для гашения подобного огня,а сегодня уже новость.
Печально все это
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18.08.2023 13:05 Ответить
Якої "пабєди"? ЗабудьТЕ?
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18.08.2023 13:09 Ответить
в'*** стакан бояри як ти любишь - заглушити сум
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18.08.2023 14:25 Ответить
А воєнкомат який їх призвав,мабуть був радий таким добровольцям,для чого там якась база МВД.
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18.08.2023 13:06 Ответить
..а скільки років тюрми та гемору у печерному суді отримав би той військовий, якби на своїй землі вбив би цих рекетитів, обороняючися, тепер вже не на фронті, а вдома?..
звичайно, це ж не Портнов, якому Зєля виділила збройну охорону від Українців чи аразити на тілі України дермаки-гнидьманцеви-стефанчуки-вересксучки-безумні...
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18.08.2023 13:10 Ответить
То есть, они дезертировали и их никто не искал? Или там командиры в доле были?
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18.08.2023 13:21 Ответить
Від юриста пояснення
"треба, передусім, звільнити з посад керівників територіальних управлінь Державного бюро розслідувань - насправді, після мобілізації ухилитись від військової служби набагато простіше, ніж до мобілізації, оскільки в Україні відсутня військова юстиція і дезертиру ніяка реальна кара не загрожує, його навіть шукати ніхто не стане."
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18.08.2023 13:24 Ответить
А як це так - приховали своє минуле? А що, так можна? Невже ніхто не перевіряв при зарахуванні на військову службу. Що за недбалість посадових осіб?
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18.08.2023 14:02 Ответить
Як я зрозумів, ТЦК це така немічна контора, від менегерів якої навіть судимість можна легко приховати?
Ну то дійсно, набрали дебілів по аб'явлєнію, який з них спрос?
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18.08.2023 14:26 Ответить
Приховали своє минуле? Альо, ТЦК та СБУ ви там нормальні?
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18.08.2023 14:49 Ответить
Так а де стаття за самовільне залишення частини?
А воєнкомам як завжди по барабану кого засунути в частини, у них план.
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07.01.2024 17:18 Ответить
 
 