РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4650 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
9 872 87
покушение (968) прокуратура (4867) Госналогслужба (63)

Покушение на заместителя председателя ГНС Сокура: сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к нападению. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения высокопоставленному чиновнику ГНС Украины Евгению Сокуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Согласно материалам уголовного производства, двое ранее судимых мужчин приехали в столицу для выполнения "заказа" о причинении тяжких телесных повреждений высокопоставленному чиновнику Государственной налоговой службы Украины.

"Готовясь к указанному преступлению, злоумышленники арендовали жилье неподалеку от места жительства потерпевшего, приобрели автомобиль и 2 бейсбольные биты. Также они осуществляли тайное наблюдение за чиновником.

О преступных намерениях мужчин узнали работники ОКР Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Читайте: Замглавы налоговой Сокура пытались убить в центре Киева, - "слуга народа" Гетманцев. ФОТО

Покушение на заместителя председателя ГНС Сокура: сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к нападению 01
Покушение на заместителя председателя ГНС Сокура: сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к нападению 02
Покушение на заместителя председателя ГНС Сокура: сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к нападению 03
Покушение на заместителя председателя ГНС Сокура: сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к нападению 04

Прибыв на заранее выбранные позиции, подозреваемые стали ждать потерпевшего. Увидев последнего, мужчины вытащили из сумок бейсбольные биты и начали приближаться к чиновнику. Довести преступное намерение по причинению ему телесных повреждений помешали правоохранители.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения, а также лиц, заказавших его.

Разоблачение противоправных действий осуществлялось прокурорами совместно со следователями Соломенского УП ГУ ЧП в городе Киеве при оперативном сопровождении ОКР ЧП Украины.

Читайте: Убийство добровольца ГФТГ "Свобода" Щербины: Прокуратура обжаловала смягчение меры пресечения двум подозреваемым

Ранее сообщалось, что правоохранители смогли предотвратить заказное убийство заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Его хотели "убрать" "схемщики", потерявшие преступный "бизнес". Впоследствии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил информацию о предотвращении нападения на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+63
дешевий зелений піар
показать весь комментарий
18.08.2023 13:41
+55
Звільнити, дати стволи і адресу гетьманцева . Нагороди після війни.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:43
+36
Яке жахіття, професійні кілери намагалися вбити (а може і не тільки) святу людину.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дешевий зелений піар
показать весь комментарий
18.08.2023 13:41 Ответить
Чому їм перед з'йомкою не видали замість біт рогатки?? Результат той же, а переглядів було б більше!
показать весь комментарий
18.08.2023 16:42 Ответить
Звільнити, дати стволи і адресу гетьманцева . Нагороди після війни.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:43 Ответить
Цырк уехал , а клоуны остались.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:44 Ответить
Дешевый сценарий и плохая постановка, для 95 квартала подходит
показать весь комментарий
18.08.2023 14:47 Ответить
Їм час вже на Ростов їхати !
показать весь комментарий
18.08.2023 14:57 Ответить
-- У Вас борода отклеилась!
-- Спасибо!
показать весь комментарий
18.08.2023 16:59 Ответить
Яке жахіття, професійні кілери намагалися вбити (а може і не тільки) святу людину.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:44 Ответить
"професійні кілери намагалися вбити" - бейсбольними битами
показать весь комментарий
18.08.2023 14:06 Ответить
Бейсбольними вбитами.
показать весь комментарий
18.08.2023 14:18 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2023 16:43 Ответить
Но то зараз же в нинішніх реаліях, в країні дуже, ну прям дуже важко знайти якогось ствола
показать весь комментарий
18.08.2023 14:29 Ответить
Стаття б була інша, а тут перекваліфікувати і зам'яти - 2 хвилини.
показать весь комментарий
18.08.2023 14:31 Ответить
Якби ці гарні люди, забили того під.ара битами у двох, то це обтяжуюча обставина, бо з особливою жорстокістю та цинізмом і ще групою осіб а якби один вистрілив з вогнепалу, то класична 115, хоча я згоден, що таких придурків потрібно валити повільніше, щоб під кожен удар бити, згадував як мразина обкрадав Український Народ! В часи Аль Ка- Поне, забиття битами насмерть було дієве, і піддавало страху іншим опонентам, а поскільки корупціонери та нечисті на руку службовці це другі опоненти Народу після пі.дарососіян, то було б весело якби план спрацював!
показать весь комментарий
18.08.2023 14:44 Ответить
Я не про це, маємо: затримано 2 особи з 2 битами у рюкзаку (важко щось довести) і теж саме тільки з 2 ПМами - як мінімум вогнестріл. Дуже схоже на шоу з найнятими акторами.
показать весь комментарий
18.08.2023 14:54 Ответить
Цілком можливо, але актори скоріше всього не знали, що вони актори
показать весь комментарий
18.08.2023 16:24 Ответить
Мікімаус,а де це ти прочитав-"професійні кілери"?Додаєш новині важливості?Мені просто не зрозуміло-виймали вони ті біти з сумок,чи ні?І як думаєш-"професійні кілери" ще працюють з кнопочними телефонами?Маячня,ця спроба налякати таку посаду...
показать весь комментарий
18.08.2023 17:20 Ответить
''Прибувши на заздалегідь вибрані позиції, підозрювані почали очікувати потерпілого. Побачивши останнього, чоловіки витягнули з сумок бейсбольні бити та почали наближатися до посадовця. Довезти злочинний намір із заподіяння йому тілесних ушкоджень завадили правоохоронці''---------------усміялася.
.
показать весь комментарий
19.08.2023 06:46 Ответить
Ех, замахнутися б так щоб вся зелена срань з переляку втікла з України..!
показать весь комментарий
18.08.2023 13:46 Ответить
Кандидати в 95-й ? Проходять відбір.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:49 Ответить
Добре що з бітами, а не фалоімітаторами на справу мокру пішли, профісіонали напевно з бригади АП
показать весь комментарий
18.08.2023 13:51 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2023 13:52 Ответить
Сценарист і продюсер, директор «Студії Квартал-95», 2недострелений" Сергій Нахманович Шефір
показать весь комментарий
18.08.2023 13:54 Ответить
Дешеве кіно третього сорту.
показать весь комментарий
18.08.2023 13:53 Ответить
Справжні герої! Б'ються в тилу зі справжніми окупантами України
показать весь комментарий
18.08.2023 13:54 Ответить
А це шушера дешева !
показать весь комментарий
18.08.2023 15:03 Ответить
"Побачивши останнього, чоловіки витягнули з сумок бейсбольні бити та почали наближатися до посадовця."
Цікаво, а чому на фото 2 бити лежать в сумці?
показать весь комментарий
18.08.2023 13:56 Ответить
Помилка в сценрарії.
показать весь комментарий
18.08.2023 14:18 Ответить
Вони забули, що по сценарію мали витягнути біти із сумки
показать весь комментарий
19.08.2023 06:50 Ответить
Оце замах? З бітами? Може вони у бейсбол хотіли пограти?
показать весь комментарий
18.08.2023 13:56 Ответить
І не з ким небудь.. а з тим же Є Сокурою
показать весь комментарий
19.08.2023 01:13 Ответить
з бородою яка відклеїлась
показать весь комментарий
19.08.2023 08:21 Ответить
Прекрасные комментарии власти как вас уже ненавидят и ржут с Вашего цирка только война спасает вас от полного сноса этого балагана и шапито
показать весь комментарий
18.08.2023 13:57 Ответить
Цікаво, як ці тітушкі вісь час від армії ухіляются? За гроши або за допомогою бейсбольних бит?
показать весь комментарий
18.08.2023 13:57 Ответить
У поліціянтів та ДБР броня.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:04 Ответить
Тут не знаєш сміятись чи плакати з таких новин. Це показує наскільки далеко влада відірвалась від народу, вони нас рахують за купу олігофренів. Це треба мати IQ в районі нуля щоб повірити в таку пургу
показать весь комментарий
18.08.2023 14:08 Ответить
цікаво,а якщо поритись у біографії цих "убивць",то може виявитись,що вони з "нацжон" білецького чи "майданівців карлсона",га?
показать весь комментарий
18.08.2023 14:11 Ответить
Так треба «зясувати всі обставини», а саме чим той високопосадовець займався
показать весь комментарий
18.08.2023 14:16 Ответить
Це ключове.
Як завжди був "бізнес", потім хтось, когось кинув, гроші пропали, почались розборки. Але якщо копнути- вийдуть не тільки на Гетьманцева...
показать весь комментарий
18.08.2023 14:21 Ответить
Як аксіома: замах на чиновника- чекай корупційного скандалу)
показать весь комментарий
18.08.2023 14:19 Ответить
злочинний намір із заподіяння йому тілесних ушкоджень завадили правоохоронці. Джерело:
правоохоронці змогли запобігти замовному вбивству заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Джерело: https://censor.net/ua/n3438250
Так "завдати ушкоджень" чи "вбити", ви визначтесь...
Якщо ці двоє не зізнаються, то вийдуть, просто вийдуть.
Його навіть не вдарили ні разу. Скажуть, хотіли полякати, а не заподіяти шкоди чи, не дай Боже, вбивати!
Мамай кляньомся!
показать весь комментарий
18.08.2023 14:20 Ответить
Замаханти замахали Женєчку.
показать весь комментарий
18.08.2023 14:22 Ответить
Интересно, на кого рассчитан этот цирк. В стране, в которой полтора года идёт полномасштабная война, киллеры с битами. Как там у Станиславского? Не верю
показать весь комментарий
18.08.2023 14:27 Ответить
Після оренди квартири і купівлі автамабіля грошей залишилося тільки на дві бейббити !
показать весь комментарий
18.08.2023 14:28 Ответить
Який збіг) Тільки-но оприлюднила Южаніна, як податківці шикарно гульнули у Відні, раптом - "замах". І очкаста потвора гетьманцев тут як тут вписався за свого фаворіта (Завдяки своєму "босу" простий помічник народного депутата Гетманцева Євген Сокур стрімко став заступником голови Державної податкової служби. )
Ось про юнає дарованіє https://www.unian.ua/economics/finance/ubiv-zavod-zhurnalisti-rozpovili-chim-u-podatkoviy-zaymayetsya-marionetka-getmanceva-sokur-video-12303213.html
показать весь комментарий
18.08.2023 14:28 Ответить
Реаліті-шоу у декількох серіях. Сюжетна лінія: група коміков-бєспрєдєльщіков зі страйкбольними автаматамі калашнікова вчиняє "крававає пакушеніє"на Шефіра у вересні 2021, про що сам зе-лідор доповідає у виступі в ООН, натякаючи, що "на єго мєстє должен бить я". Зал ридає, але аплодує. Атарвавшись ат пагоні, комікі-бєспрєдєльщікі і прімкнувший к нім Ахмєтов не полишають спроби зірвати "канєц епохі бєднасті", якого очікує всьо прагрєсівноє чєлавєчєство та вирішують здійснити "гасударствєнний пєрєварот", про що у прямому ефірі заявляє "зе-лідор" 26.11.21. Але лучший друг дєцтва та наілучший рукавадітєль СБУ Ваня Баканов через перевірені кремлівські джерела дізнається про це навіть раніше за Мосійчук і рятує найвеличнішого лідора ... Комікі-бєспрєдєльщікі знов уходять ат пагоні, лягають на дно та вичікують аж до 18.08.23., коли втративши пильність з бітами накидуються на Сокура, але хто ж знав, що під Сокура замаскували орденоносця, ветерана квартальних бітв, Кошового, який власноруч абєзаружил зловмисників та вже майже цілий день мужньо очікує від преЗЕдента на чергову державну нагороду ...
показать весь комментарий
18.08.2023 14:29 Ответить
!!!
А який стиль!!
показать весь комментарий
18.08.2023 16:50 Ответить
прочитав "очкує", тобто скромно не хоче брати нагороду.
показать весь комментарий
19.08.2023 08:24 Ответить
Оці бомжуватого вигляду чуваки-гопники,схемщики? Чи круті кілери з бітами ,найняті схемщиками? Да....Гетьманцева можна вигнати з 95-кварталу але 95 квартал з нього вигнати не можливо
показать весь комментарий
18.08.2023 14:31 Ответить
Квартальци зовсім розішлись.
показать весь комментарий
18.08.2023 14:54 Ответить
Вот так надо таких бандюг задерживать:
youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
t.me/Katimsya/2359?single
показать весь комментарий
18.08.2023 14:33 Ответить
серіальчики не припиняються... цензурування телевізора, тобто контроль і випуск ура-марафонів.. Це ключова парафія саме цих рєбят.
показать весь комментарий
18.08.2023 14:34 Ответить
Огоо. Тепер нести табурет, кришку бачка з унітазу чи праску назустріч якомусь податківцю-мільйонеру небезпечно. Можуть запідозрити. Машину купувати теж не варто це вже трактується як підготовка до замаху на життя. Кажуть витягли битки, а на фото битки в сумці і дуже схоже їх трохи витягли після затримання, щоб зфотографувати. Підозрюю чуваки йшли в бейсбол пограти, але не пощастило - не тією дорогою пішли.
показать весь комментарий
18.08.2023 14:40 Ответить
Та ні, тут все простіше. Зазвичай подібних тітушок, не обтяжених інтелектом, використовують в інтересах будівельної мафії чи на виборах мажоритарщиків (у Пилипишина свого часу була ціла команда подібних). А тут Гєтманцев і Сокур дали їм підзаробити, щоб вони виступили в ролі акторів у виставі з ''нападом'' на Сокура.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:12 Ответить
Не бачу сенсу, хіба що здуру або передозу таке вигадують. А от версія що бабло взяв, а договорняк не виконав, має право на життя. Біти це типу перший попереджувальний в повітря, а другий ...- краще не чекати, а відробити мзду.
показать весь комментарий
18.08.2023 23:33 Ответить
схемщики це були чи ні невідомо, але, боротися з корупцією можливо тільки за допомогою ЗАКОНІВ, а не ловити за руку, по методу- цьoго ловимо а цього ні.Поки ніякого руху в питанні законодавства немає, так що немає надії і на те що біженці повернуться в цей вертеп, тим паче що всі гопники від влади, а це судді ,прокурори, та інші силові структури ,хотять їсти, і великих пенсій, а пенсій небуде кому заробити та ще потрiбно накормити все це шобло, комусь потрібно посіяти, зібрати, переробити, і виготовити їдло. Так що прогнози невтішні не тільки для пересічного бидла а і гопникам з голубою кровю.
показать весь комментарий
18.08.2023 14:41 Ответить
А якщо вони не готувались ? І взагалі не знають того Сокура ?
показать весь комментарий
18.08.2023 14:52 Ответить
Знають вони того Сокура чи не знають - якось байдуже!
А от те: хто в прокуратурі організував провокацію злочину - було б цікаво знати. Бо це вказувало б на нього як на представника організованого злочинного угрупування, яке контролює діяльність відповідної структури прокуратури.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:09 Ответить
Враховуючи досвід із Сенниченком, могли б замість цих шоу оголосити Євгену Сокуру підозру зразу і не чекати коли він втече з непосильно заробленим за кордон.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:00 Ответить
Звичайні бандитські розбірки, причому хлопці з бітами можуть бути більш моральними людьми.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:07 Ответить
🤣🤣🤣 #бане шапіто - 95
показать весь комментарий
18.08.2023 15:24 Ответить
Мутна сторі, кажу вам...
показать весь комментарий
18.08.2023 16:14 Ответить
А ви звернули увагу, що слідство із розстрілом машини шефіра закінчилося нічим? А знаєте чому? Бо це була постанова для відволікання уваги суспільства від зашкварів клоунів.
показать весь комментарий
18.08.2023 16:35 Ответить
Його хотіли "прибрати" "схемщики", які втратили злочинний "бізнес" Джерело: https://censor.net/ua/n3438250

 "Схеми" без влади не можливі, тоді виникає питання кто головний "схемщик"?, а хто шістки? а шістки які ходять під владою ні коли не підуть проти влади тому що будуть або голодні або під слідством що і потрібно було доказати їх просто влада злила як відроблений матеріал та щей пропіарилась що ловить бандитів відводячи від себе увагу , хоча смі є головними бандитами на піраміді і ні які майдани які вони думають що самі організували ні войни їм не поміха.
показать весь комментарий
18.08.2023 16:56 Ответить
та кому треба ото своє ж кончене, котре затерло касу до віддання на верх? Виродки через відповідно на той час витребуваний параграф закону можуть робити все на всі на то доцельово виплачені каси. Ще в когось виникають питання про це на темат заборони виїзду чоловікам за межі України? Горіти вам по перемозі отут, на Майдані. І на всяке встидливодемократичне фе від всієї світової свиноти я я прилад спеціалістичний приготував.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:05 Ответить
Навіть, якщо і так! Уявіть, достатньо великий підприємець, який доречи сумлінно сплачує податки і не має чорної бухгалтерії, замовляє знесення макітри топ-посадовцю ДПСУ, який в свою чергу сумлінно ставиться до виконання своїх службових обов'язків і не вимогає хабаря. Нонсенс! Або все навпаки. Якщо навпаки, то булоб дуже доцільно, щоб посадовцю знесли макітру.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:31 Ответить
поліцаї ще не встигли обізватись, як Данілка шпійон почав гамселити в колокола тривоги. Перед війною Данілка шпійон організовував, якийсь мітінг. Йде сесія, він раз пораз вибігає, і на трибуну..... Діла серйозні, може бути захват власті, в черговий раз вибіг, потім прибіг і почав волати - його вдарілі, але він переконав "мітингарів" розійтися. Але тоді уваги не звернули. Сто відсотків, ця дрібна сволота хоче відволікти увагу від антидержавної діяльності своєї та групи ліц.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:46 Ответить
Согласно сообщению прокуратуры, эти "киллеры" достали биты и стали приближаться к жертве... Но доблестная полиция их во время задержала.

Знатоки, вопрос! А как тогда эти самые биты оказались в сумке если судить по фото? Или "киллеры" испугались полицию и вместо того что бы убегать, стали засовывать биты назад в сумку?
показать весь комментарий
18.08.2023 18:01 Ответить
Внимание, правильный ответ: они достали зачехлённые биты вместе с сумкой.
показать весь комментарий
19.08.2023 08:28 Ответить
Всіх ,хто прийняв участь в цій "ібаній операції" понизити до рядового ,разом з найвищим начальством і відправити на передову ...Мар"їнку,Бахмут! Ці постанови - замахали...а зарплата як в гарячих точках....то жінку,то бомжа помиють... а бити,а бити ...як у мажорів ???
показать весь комментарий
18.08.2023 19:08 Ответить
Дубль #2 , пліз
показать весь комментарий
18.08.2023 19:15 Ответить
А чё они на этого Сокуру попёрли? Эффект совсем не тот. А чё сразу не на великого Янэлоха? Чи на найвелычнишого биты не совсем камильфо? На найвэлычнишого нада как минимум с гранатомётом, шоб как в кино. И дерьмак мужественной грудью останавливает гранату, предназначенную Бубочке. Я аж прослезился, представив эту картину. Рейтинги взлетят
показать весь комментарий
18.08.2023 19:17 Ответить
Отакої Ідеш собі в бейсбол чи бадмінтон трохи пограти, перевір чи не вештаються де чиновники на твоєму шляху!
показать весь комментарий
18.08.2023 19:22 Ответить
Дали, а він не «відпрацював»?
показать весь комментарий
18.08.2023 19:57 Ответить
чуваки з КВН , чи з 95
показать весь комментарий
18.08.2023 20:52 Ответить
Квартал,чи там Дизель-рулить: два мужики, з битами на вулиці,хотіли вбити чиновника з дпс.
Видно,через великий дифіцит вогнепальної,згодились і бити,або,щоб було з чого поржать
показать весь комментарий
18.08.2023 22:33 Ответить
коли там черговий замах на ***********? Щось провтикали цю тему.
показать весь комментарий
18.08.2023 22:57 Ответить
Бл..ть,шоу продовжується! Опа єрмака оманського в співпраці з татаровим -януковським, імітували замах на заступника гетьманцева- деркачовського! Чуваків зараз розкрутять на співпрацю з фсб ,потім пришиють замах на шефіра квартального, а в кінці - планування вбивства регента України - єрмака! І все це з використанням бити, а по шефіру вони поцілили бейсбольним м'ячиком, бо вони такі специ,що зброя їм не потрібна!
показать весь комментарий
18.08.2023 23:39 Ответить
Йшли два бейсболіста на тренування...
показать весь комментарий
18.08.2023 23:44 Ответить
почему не на лыжах в 40" жару?
показать весь комментарий
19.08.2023 03:30 Ответить
Шыфер и Зеленский бухнули и придумаль
новую серию про мусоров
показать весь комментарий
19.08.2023 05:31 Ответить
Шоу для не вдалося!
показать весь комментарий
19.08.2023 07:29 Ответить
Треба дати слово і захисту,чому лише гнівне прокурорське публікується?
показать весь комментарий
19.08.2023 09:49 Ответить
Все просто : все що хоч трошки в нас працює захоплює рейдер єрмак-тімофєєв...правоохоронці в часткі !!!
показать весь комментарий
19.08.2023 17:46 Ответить
 
 