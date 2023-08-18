Покушение на заместителя председателя ГНС Сокура: сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к нападению. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения высокопоставленному чиновнику ГНС Украины Евгению Сокуру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Согласно материалам уголовного производства, двое ранее судимых мужчин приехали в столицу для выполнения "заказа" о причинении тяжких телесных повреждений высокопоставленному чиновнику Государственной налоговой службы Украины.
"Готовясь к указанному преступлению, злоумышленники арендовали жилье неподалеку от места жительства потерпевшего, приобрели автомобиль и 2 бейсбольные биты. Также они осуществляли тайное наблюдение за чиновником.
О преступных намерениях мужчин узнали работники ОКР Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
Прибыв на заранее выбранные позиции, подозреваемые стали ждать потерпевшего. Увидев последнего, мужчины вытащили из сумок бейсбольные биты и начали приближаться к чиновнику. Довести преступное намерение по причинению ему телесных повреждений помешали правоохранители.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения, а также лиц, заказавших его.
Разоблачение противоправных действий осуществлялось прокурорами совместно со следователями Соломенского УП ГУ ЧП в городе Киеве при оперативном сопровождении ОКР ЧП Украины.
Ранее сообщалось, что правоохранители смогли предотвратить заказное убийство заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Его хотели "убрать" "схемщики", потерявшие преступный "бизнес". Впоследствии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил информацию о предотвращении нападения на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура.
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Цікаво, а чому на фото 2 бити лежать в сумці?
Як завжди був "бізнес", потім хтось, когось кинув, гроші пропали, почались розборки. Але якщо копнути- вийдуть не тільки на Гетьманцева...
правоохоронці змогли запобігти замовному вбивству заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Джерело: https://censor.net/ua/n3438250
Так "завдати ушкоджень" чи "вбити", ви визначтесь...
Якщо ці двоє не зізнаються, то вийдуть, просто вийдуть.
Його навіть не вдарили ні разу. Скажуть, хотіли полякати, а не заподіяти шкоди чи, не дай Боже, вбивати!
Мамай кляньомся!
Ось про юнає дарованіє https://www.unian.ua/economics/finance/ubiv-zavod-zhurnalisti-rozpovili-chim-u-podatkoviy-zaymayetsya-marionetka-getmanceva-sokur-video-12303213.html
А який стиль!!
youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
t.me/Katimsya/2359?single
А от те: хто в прокуратурі організував провокацію злочину - було б цікаво знати. Бо це вказувало б на нього як на представника організованого злочинного угрупування, яке контролює діяльність відповідної структури прокуратури.
"Схеми" без влади не можливі, тоді виникає питання кто головний "схемщик"?, а хто шістки? а шістки які ходять під владою ні коли не підуть проти влади тому що будуть або голодні або під слідством що і потрібно було доказати їх просто влада злила як відроблений матеріал та щей пропіарилась що ловить бандитів відводячи від себе увагу , хоча смі є головними бандитами на піраміді і ні які майдани які вони думають що самі організували ні войни їм не поміха.
Знатоки, вопрос! А как тогда эти самые биты оказались в сумке если судить по фото? Или "киллеры" испугались полицию и вместо того что бы убегать, стали засовывать биты назад в сумку?
Видно,через великий дифіцит вогнепальної,згодились і бити,або,щоб було з чого поржать
новую серию про мусоров