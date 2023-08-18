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обстрел (20144) Харьковщина (4123) Купянск (337) Волчанск (35)

Враг обстрелял Купянск и Волчанск на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

18 августа около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли г. Купянск Харьковской области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Также отмечается, что в результате вражеских обстрелов Волчанск и с. Волчанские Хутора есть разрушение частных домовладений.

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

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Враг обстрелял Купянск и Волчанск на Харьковщине 01
Враг обстрелял Купянск и Волчанск на Харьковщине 02
Враг обстрелял Купянск и Волчанск на Харьковщине 03
Враг обстрелял Купянск и Волчанск на Харьковщине 04

При процессуальном руководстве Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
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18.08.2023 15:26 Ответить
 
 