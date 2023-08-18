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В результате удара РФ по Запорожью повреждены два учебных заведения, пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Днем российские оккупационные войска нанесли удар по одному из районов Запорожья.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Пока известно, что от взрывной волны вылетели квартирные и балконные окна и окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. Незначительные повреждения получили два учебных заведения. Специалисты райадминистрации и "Запорожремсервиса" осуществляют обследование для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению. удара", - говорится в сообщении.

Пока информации о пострадавших нет. Детали уточняются.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Запорожье. Позже в ОВА заявили, что рашисты нанесли удар по городу.

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В результате удара РФ по Запорожью повреждены два учебных заведения, пострадавших нет 01
В результате удара РФ по Запорожью повреждены два учебных заведения, пострадавших нет 02
В результате удара РФ по Запорожью повреждены два учебных заведения, пострадавших нет 03
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Знов виє тривога.
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18.08.2023 14:09 Ответить
Тримайтеся!!!
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18.08.2023 14:21 Ответить
РусоФашисти , будьте ви прокляті і знайте , що ви всі здохнете
на украінській землі , без винятку !!😡
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18.08.2023 14:27 Ответить
 
 