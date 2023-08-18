В результате удара РФ по Запорожью повреждены два учебных заведения, пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Днем российские оккупационные войска нанесли удар по одному из районов Запорожья.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Пока известно, что от взрывной волны вылетели квартирные и балконные окна и окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. Незначительные повреждения получили два учебных заведения. Специалисты райадминистрации и "Запорожремсервиса" осуществляют обследование для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению. удара", - говорится в сообщении.

Пока информации о пострадавших нет. Детали уточняются.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Запорожье. Позже в ОВА заявили, что рашисты нанесли удар по городу.

Смотрите: Враг за сутки обстрелял 20 населенных пунктов Запорожской области. ФОТОрепортаж





