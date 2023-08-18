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Разоблачены предприниматели, поставившие ВСУ бракованные мины по контракту Минобороны почти на 270 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Военные контрразведчики Службы безопасности разоблачили коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ в преддверии полномасштабного вторжения РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как отмечается, речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн.

По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, получивших заказы от Министерства обороны на производство данного вида боеприпасов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержана банда "оборотней", которые мобилизовались в ВСУ, но покинули подразделение и занимались рэкетом во Львовской области, - СБУ. ФОТО

"В соответствии с подписанными договорами предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года. Однако до этого срока компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые, к тому же, оказались бракованными из-за использования в них некачественного пороха", - сообщает СБУ.

Специалисты оборонного ведомства в ходе испытаний снарядов обнаружили, что полученные артиллерийские мины приводят к выведению из строя артвооружение. После этого бракованная партия была возвращена компаниям-производителям для устранения выявленных недостатков.

"Впрочем, предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и, как следствие, не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов по госзаказу", - добавили СБУ.

Предпринимателям было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Также читайте: Предатель, который "сливал" врагову данные о личном составе и технике украинских защитников на Харьковщине, получил 5,5 лет тюрьмы. ФОТО

Разоблачены предприниматели, поставившие ВСУ бракованные мины по контракту Минобороны почти на 270 млн грн, - СБУ 01

Разоблачены предприниматели, поставившие ВСУ бракованные мины по контракту Минобороны почти на 270 млн грн, - СБУ 02

Разоблачены предприниматели, поставившие ВСУ бракованные мины по контракту Минобороны почти на 270 млн грн, - СБУ 03
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Топ комментарии
+23
Вони поставляли **********, які виводили з ладу обладнання. Чому "шахрайство", а не диверсія?
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18.08.2023 15:05
+9
Тому що на 270 млн грн можна занести куди треба і буде шахрайство
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18.08.2023 15:08
+9
ДИВЕРСИЯ ВО ВСЕМ ! СТРАНОЙ УПРАВЛЯЕТ БАНДА ОБОРОТНЕЙ ! Сколько из-за этого могло быть потерь ? Человеческих , территориальн ых , времени ! ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ГЕНЕРАЛЫ ЗСУ - РЕЗНИКОВ , карманная шавка агента ФСБ - Ермака» козыря» ‼️‼️ТЕРПИТЕ НАД СОБОЙ ТАКИЕ НАДРУГАТЕЛЬСТВА! ! - МАРАДЕРСТВО - украл 38 миллиардов все молчат
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18.08.2023 15:44
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Правила форума Совет форумчан
Вони поставляли **********, які виводили з ладу обладнання. Чому "шахрайство", а не диверсія?
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18.08.2023 15:05 Ответить
+саботаж
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18.08.2023 17:24 Ответить
Тому що на 270 млн грн можна занести куди треба і буде шахрайство
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18.08.2023 15:08 Ответить
думаю не туда занесли ! вот и результат! а мины что еще купят!
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18.08.2023 15:12 Ответить
ДИВЕРСИЯ ВО ВСЕМ ! СТРАНОЙ УПРАВЛЯЕТ БАНДА ОБОРОТНЕЙ ! Сколько из-за этого могло быть потерь ? Человеческих , территориальн ых , времени ! ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ГЕНЕРАЛЫ ЗСУ - РЕЗНИКОВ , карманная шавка агента ФСБ - Ермака» козыря» ‼️‼️ТЕРПИТЕ НАД СОБОЙ ТАКИЕ НАДРУГАТЕЛЬСТВА! ! - МАРАДЕРСТВО - украл 38 миллиардов все молчат
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18.08.2023 15:44 Ответить
ПрАвєлі громаднійшєю работу, мля... Виробник відомий? - відомий. ********** непридатні? - Неридатні. Так шо там викривати бляха-муха?!
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18.08.2023 15:36 Ответить
Получили ХУЦЛУ ШАПИТО ЧЛЕНОГРАЯ -уклониста ! ЦИРК на дроте , а не влада ! Одни жизни отдают , другие ГРАБЯТ, ГРАБЯТ , ГРАБЯТ ‼️И ВСЕ МОВЧКИ ! Десяток журналистов работают, а остальные заглядывают в пасть жОПы , «ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ»
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18.08.2023 15:49 Ответить
Розумію, що по-закону не можна, але вже якимись способами пора відривати загребущі руки в буквальному змісті.
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18.08.2023 16:00 Ответить
а може це навмисно, тоді це зовсім не шахрайство, а звичайна диверсія, щоб завдати шкоду збройним Силам України..., тоді це вже інша історія...
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18.08.2023 16:10 Ответить
Диверсия не диверсия,а саботаж на лоб наклеить вполне было бы логично.
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18.08.2023 19:43 Ответить
Круговое предательство..Почему то верю Лукашенко.. когда он сказал о вторжении русских окупантов через Черноыль..Спросить у Зеленского.. Кроты вся власть с зеленой шоблой.а заказ проплаченный невзрываюших мин.это Минобороны Резникова такая же мразь.поставленная Зелей и Ермаком. Сколько же жизней эти ублюдки погубили..
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18.08.2023 18:05 Ответить
Ти диви, як все тихо і мирно, а як волали про "браковані" бронежилети у 2019 році, що знали всі бабусі і дідусі і навіть не мали часу поснідати, їх не турбувала пенсія, виходили дло лавочок будинців і полоскали того "баригу". Майже кожен знав про "свинарчуків", які контрабандою возили в Україні клістрони, щоб захистити тих бабуцль і дідуль. І майже ніхто не знав про ДБР, які перед війною вилучили ті кластрони, допомігщи армії ворога, бо наші ППО просто були "сліпі" і не збивали літаки, які нас бомбили. А сьогодні то картопля по 23, то яйця по 17, то яблука по 52, то олія по 111, то солярка по 80 грн, то пропадає кудись розмитнені для військових 653 вандажі, то пропадає 32 мільярди, які виділені на снаряди, то мародерство сотні контейнерів і вагонів..., а тут ще і підрив боєздатності випуском бракованих мін на сотні мільйонів і нічого, просто міни відправили на завод.
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18.08.2023 18:26 Ответить
Это не коррупция а измена Родине.
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18.08.2023 18:44 Ответить
 
 