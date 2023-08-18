Россияне во время обстрела повредили храм в Херсонской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Российские агрессоры во время обстрела серьезно повредили Вознесенский храм в селе Днепровское Херсонской области.
Об этом сообщили в Херсонськой епархии ПЦУ, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что "решисты прислали праздничное поздравление в канун праздника Преображения Господня".
Этот храм уже не впервые получает повреждения в результате российских обстрелов со времени, когда был освобожден Херсон.
"Мы выстоим, а их память покроется темной копотью позора и невыносимой духовной вони", - добавили в ПЦУ.
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Gary Grant
показать весь комментарий18.08.2023 15:19 Ответить Мне нравится 3
Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий18.08.2023 18:18 Ответить Мне нравится 1
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