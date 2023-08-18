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В Энергодаре в здании, где оккупанты обустроили пыточную для пленных, раздался взрыв, - Федоров. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В одном из зданий оккупированного Энергодара Запорожской области раздался мощный взрыв. По предварительным данным, там находится место для пыток, где держат гражданских пленных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
Взрыв раздался в доме по улице Строителей, 17. По словам Федорова, до полномасштабного вторжения РФ и оккупации города там находилось отделение полиции. Теперь помещение захватили российские спецслужбы.
"Оккупанты жалуются, что взорвалось в жилом доме, однако местные хорошо знают, кто "живет" по улице Строителей, 17", - добавил мэр.
По предварительным данным, в здании, где раздался взрыв, находится также пыточная. Там держат гражданских пленных.
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