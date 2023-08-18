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Новости Фото Война в Украине
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взрыв (6102) Энергодар (147) Федоров Иван (388)

В Энергодаре в здании, где оккупанты обустроили пыточную для пленных, раздался взрыв, - Федоров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В одном из зданий оккупированного Энергодара Запорожской области раздался мощный взрыв. По предварительным данным, там находится место для пыток, где держат гражданских пленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Взрыв раздался в доме по улице Строителей, 17. По словам Федорова, до полномасштабного вторжения РФ и оккупации города там находилось отделение полиции. Теперь помещение захватили российские спецслужбы.

"Оккупанты жалуются, что взорвалось в жилом доме, однако местные хорошо знают, кто "живет" по улице Строителей, 17", - добавил мэр.

По предварительным данным, в здании, где раздался взрыв, находится также пыточная. Там держат гражданских пленных.

Также читайте: Оккупанты активизировали обыски в Энергодаре - проверяют, есть ли российские паспорта, - мэр Орлов

В Энергодаре в здании, где оккупанты обустроили пыточную для пленных, раздался взрыв, - Федоров 01

В Энергодаре в здании, где оккупанты обустроили пыточную для пленных, раздался взрыв, - Федоров 02
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Замітають сліди!? Знищують сліди тортур😡🤔
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18.08.2023 15:56 Ответить
А може, як в Оленівці...
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18.08.2023 17:13 Ответить
Пукан у кацапа рвАнул?
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18.08.2023 15:56 Ответить
Эти ****** мацковские могли и всех задержанных подорвать, как в Оленевке. А спишут на партизан.
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18.08.2023 16:13 Ответить
Смерть выродкам с болот мацковии
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18.08.2023 16:35 Ответить
Кацапопідарасня має бути знищена.
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18.08.2023 17:11 Ответить
Давно не чути було орденоносця.😡
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18.08.2023 17:35 Ответить
 
 