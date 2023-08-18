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"Азов" получил 3 грузовика DAF и передвижную авторемонтную мастерскую. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Петр и Марина Порошенко во время поездки на восточный фронт передали отдельному отряду спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины три тентованные грузовика DAF, а также передвижную авторемонтную мастерскую, электротехнику и снаряжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Азов получил 3 грузовика DAF и передвижную авторемонтную мастерскую 01

"Три усиленных бельгийских ДАФа — лучшее, что имеем для военных. И также хлопцы попросили один ПАРМ, который поможет сократить плечо логистики, и тогда подбитую технику не нужно будет вывозить в соседнюю область или страну. "Азовцы" все будут ремонтировать сразу на позициях", – отметил Порошенко.

Азов получил 3 грузовика DAF и передвижную авторемонтную мастерскую 02
Азов получил 3 грузовика DAF и передвижную авторемонтную мастерскую 03

Политик подчеркнул, что и дальше его команда будет поддерживать "азовцев".

Также читайте: 45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса. ФОТО

"Горжусь тем, что общее количество грузовиков, которые мы законтрактуем, — 500, и они будут фактически в каждой бригаде ВСУ. А теперь уже, благодаря нашим переговорам, мы доставляем это и в Национальную гвардию", – сказал Порошенко.
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Топ комментарии
+17
Зараз в Україні повно людей зі статком рівня Порошенка.
Хтось чув щоб вони допомагали армії ?
Да щаз...
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18.08.2023 16:29
+16
ніколи такого не було, і ось знову
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18.08.2023 16:28
+16
Азов і Порошенко
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18.08.2023 16:30
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ніколи такого не було, і ось знову
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18.08.2023 16:28 Ответить
Азов і Порошенко
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18.08.2023 16:30 Ответить
Хитрун. Переманює.
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18.08.2023 16:34 Ответить
Пиарится. Стопудов
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18.08.2023 16:37 Ответить
Чому блазень не піариться?Жаба давить? Чи тільки може красти, а благодійністю нехай тупі жебраки займаються і барига Порох. Нє царскоє ето тєло арміі помагать...
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18.08.2023 16:47 Ответить
То у блазня надо спрашивать)
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18.08.2023 16:49 Ответить
А що ж він робить? Такі справи напоказ не робляться! А якщо робляться напоказ, як тут, то це і є піар.
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18.08.2023 17:19 Ответить
Правильно всё он делает. Надо делать и говорить. Чтобы Буратины потом не рассказывали
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18.08.2023 17:41 Ответить
такі справи напоказ не робляться...розсмішив
а сірожа притулін робив напоказ і тебе це не душило, а потом сірожа сів у спутнік і улетів...а тебе залишив з носом...всьо, як у гусліка-пєчки
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18.08.2023 20:25 Ответить
Люди із Сталі
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18.08.2023 17:00 Ответить
Дякуємо,пане Президент!
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18.08.2023 17:25 Ответить
Маєте на увазі той, що забороняє вам безкарно лупцювати жінку?
Що ж до Маринки, то певно, Оленка зайнята на фотосесії. А комусь же треба.
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18.08.2023 18:27 Ответить
А пані Марина там, бо там більшість грошей її сімї і вона разом з чоловіком допомагає ЗСУ, краще скажіть чим і коли Ви особисто допомогли нашим військовим.
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18.08.2023 18:02 Ответить
контролює, прижимиста...так і має бути
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18.08.2023 20:26 Ответить
Супер!
Во дает ,барыга!
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18.08.2023 16:29 Ответить
Зараз в Україні повно людей зі статком рівня Порошенка.
Хтось чув щоб вони допомагали армії ?
Да щаз...
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18.08.2023 16:29 Ответить
Ну Зеленський кажуть допомагає.
Правда він людина настільки скромна що ніхто того не бачив
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18.08.2023 16:32 Ответить
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18.08.2023 16:37 Ответить
Мои друзья с Италии, начиная с марта 2022 года, каждый месяц высылали по 1000,- Евро в разные фонды которые смогли найти. Потом начали донатить на United24. Слава с Ирой попытались узнать куда пошли их деньги (на что потратили более 12000,- Евро), написали письмо и им даже отписки с благодарностью не прислали. Ребята сильно обиделись, т.к. в итальянской прессе много писали о воровстве и разворовывании денег. И после того как они не получили ответа от U24, стали высылать донаты со своей зарплаты в фонд которому доверяют на все 100%. А т.к. я тоже туда делаю взносы со своей пенсии, то доверяю им тоже. Я побывал в этом фонде, меня встретили, напоили чаем и показали отчеты о потраченных деньгах фонда. Так что U24 я не сильно доверяю.
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18.08.2023 17:16 Ответить
дайте грошей, відверніться
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18.08.2023 19:27 Ответить
Ой, знову піаріца, а міг би просто відосики записувати кожного дня
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18.08.2023 16:30 Ответить
А саме головне записувати відосіки за рахунок платників податків і військових. Он який маладець!
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18.08.2023 18:04 Ответить
По заголовку одразу зрозуміло від кого...
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18.08.2023 16:30 Ответить
Може я помиляюсь......А часом не Белецький мерзив Пороха...обзиваючи марадьором-баригою?
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18.08.2023 16:39 Ответить
Ну, може, не словами "марадьором-баригою", але мерзив. Він, Пригадую, називав зрадником України і головним корупціонером. Напевне, так брехати беня його навчив...
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18.08.2023 19:09 Ответить
От тільки но Рєзніков туди зібрався машини поставити. Ще ліпші! Але клятий Порошенко знову все зробив йому на зло! Тепер там машини дівати нікуди буде. Відмовляться. Прийдеться знову гроші на якісь схеми перераховувати!.
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18.08.2023 16:41 Ответить
В них схем багато,то яйця по 17 грн в кг, то дізель з паРаши в тридорого, то літню форму з Туреччини ,замість зимової, ціна якої збільшилась в три рази...
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18.08.2023 16:51 Ответить
Ні, то вже зовсім непорядок! Хвилин з 15 висить новина, шо бариха піариться, і ні один зелений песик ще не висрався. Що таке, що сталось? В них інструктаж затягнувся чи може зарплату їм не виплачують?
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18.08.2023 16:42 Ответить
Им сказали: за зарплатой придёте в РТЦК
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18.08.2023 16:46 Ответить
ну чому ж? он густлік з пєчкі вигулькнув.
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18.08.2023 17:27 Ответить
Піариться,а сам робить бізнес на крові і збагатів у 82 рази!А що він з братом зробив!?
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18.08.2023 16:43 Ответить
І не кажіть, а ще алкоголік, офшори,ліпецька фабрика,Іловайськ, Мінські домовленості,при яких ми відпочивали в Приморську і Кирилівці, а прийшло зелене лайно і там відпочивають рашисти,а розказували,що хуже нє будєт.Ублюдки...
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18.08.2023 16:54 Ответить
Ага. А ещё он брата убил
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18.08.2023 17:02 Ответить
з'їв !!
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18.08.2023 16:55 Ответить
...вже мабуть у 282 рази

Між иншим, Порошенко -- ідеальна кандидатура на міністра оборони. Якщо він погодиться, звісно.
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18.08.2023 16:59 Ответить
Почав читати назву статті і зрозумів, що це творить Порошенко і його однодумці. Здоров'я Вам! Слава Богу! Слава Україні! Слпава ЗСУ!
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18.08.2023 18:00 Ответить
И что, никто даже не кинул игрушечную свинку в этого "барыгу"? Никто даже не прыгнул на капот его авто? Эх, мельчает Азов...
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18.08.2023 18:34 Ответить
Петро Порошенко сьогодні у телеграмі пише:

Сьогодні на Запоріжжі йдуть чи не найважчі бої.
Вильоти, постріли, земля гудить під ногами. 10 армійський корпус ЗСУ міцно вгризся в землю і не збирається її віддавати.
Але хлопцям потрібно все, що зможе підсилити їх у боях. Особливо просять засоби для розвідки, а коли ми поставили їм перші «Посейдони» - вони попросили ще.
Тож передаємо вже третій комплекс.
Всі наші «пташки», які ми та інші фонди постачають у війська, задіяні в контрнаступі. Ви точно бачили роботу арти на відео, так от, це робота пташок: шукати, наводити, знищувати. Ну а відео з роботи наших «Посейдонів» ви вже неодноразово бачили на моїй сторінці.
Також привезли воїнам вантажівку Foden з шиномонтажною майстернею. У них в батальйоні є ремонтна рота, яка лагодить військову техніку: автомобільну, бронетанкову, артилерійську. Тому шиномонтаж дуже полегшить їм роботу і скоротить час, який витрачається на відновлення техніки.
Дякую хлопцям за захист української землі.
Їдемо далі, попереду ще багато зустрічей.
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18.08.2023 20:02 Ответить
 
 