"Азов" получил 3 грузовика DAF и передвижную авторемонтную мастерскую. ФОТО

Петр и Марина Порошенко во время поездки на восточный фронт передали отдельному отряду спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины три тентованные грузовика DAF, а также передвижную авторемонтную мастерскую, электротехнику и снаряжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Три усиленных бельгийских ДАФа — лучшее, что имеем для военных. И также хлопцы попросили один ПАРМ, который поможет сократить плечо логистики, и тогда подбитую технику не нужно будет вывозить в соседнюю область или страну. "Азовцы" все будут ремонтировать сразу на позициях", – отметил Порошенко.





Политик подчеркнул, что и дальше его команда будет поддерживать "азовцев".

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"Горжусь тем, что общее количество грузовиков, которые мы законтрактуем, — 500, и они будут фактически в каждой бригаде ВСУ. А теперь уже, благодаря нашим переговорам, мы доставляем это и в Национальную гвардию", – сказал Порошенко.