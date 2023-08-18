"Азов" получил 3 грузовика DAF и передвижную авторемонтную мастерскую. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Петр и Марина Порошенко во время поездки на восточный фронт передали отдельному отряду спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины три тентованные грузовика DAF, а также передвижную авторемонтную мастерскую, электротехнику и снаряжение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Три усиленных бельгийских ДАФа — лучшее, что имеем для военных. И также хлопцы попросили один ПАРМ, который поможет сократить плечо логистики, и тогда подбитую технику не нужно будет вывозить в соседнюю область или страну. "Азовцы" все будут ремонтировать сразу на позициях", – отметил Порошенко.
Политик подчеркнул, что и дальше его команда будет поддерживать "азовцев".
"Горжусь тем, что общее количество грузовиков, которые мы законтрактуем, — 500, и они будут фактически в каждой бригаде ВСУ. А теперь уже, благодаря нашим переговорам, мы доставляем это и в Национальную гвардию", – сказал Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
а сірожа притулін робив напоказ і тебе це не душило, а потом сірожа сів у спутнік і улетів...а тебе залишив з носом...всьо, як у гусліка-пєчки
Що ж до Маринки, то певно, Оленка зайнята на фотосесії. А комусь же треба.
Во дает ,барыга!
Хтось чув щоб вони допомагали армії ?
Да щаз...
Правда він людина настільки скромна що ніхто того не бачив
Між иншим, Порошенко -- ідеальна кандидатура на міністра оборони. Якщо він погодиться, звісно.
Сьогодні на Запоріжжі йдуть чи не найважчі бої.
Вильоти, постріли, земля гудить під ногами. 10 армійський корпус ЗСУ міцно вгризся в землю і не збирається її віддавати.
Але хлопцям потрібно все, що зможе підсилити їх у боях. Особливо просять засоби для розвідки, а коли ми поставили їм перші «Посейдони» - вони попросили ще.
Тож передаємо вже третій комплекс.
Всі наші «пташки», які ми та інші фонди постачають у війська, задіяні в контрнаступі. Ви точно бачили роботу арти на відео, так от, це робота пташок: шукати, наводити, знищувати. Ну а відео з роботи наших «Посейдонів» ви вже неодноразово бачили на моїй сторінці.
Також привезли воїнам вантажівку Foden з шиномонтажною майстернею. У них в батальйоні є ремонтна рота, яка лагодить військову техніку: автомобільну, бронетанкову, артилерійську. Тому шиномонтаж дуже полегшить їм роботу і скоротить час, який витрачається на відновлення техніки.
Дякую хлопцям за захист української землі.
Їдемо далі, попереду ще багато зустрічей.