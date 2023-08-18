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взятка (5957) Львовщина (2682) военкомат (444) уклонисты (183)

Чиновницу военкомата на Львовщине задержали на получении 1 тыс. дол. взятки за содействие в уклонении от призыва. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Правоохранители задержали во время получения взятки должностное лицо территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Чиновницу военкомата на Львовщине задержали на получении 1 тыс. дол. взятки за содействие в уклонении от призыва 01

По данным следствия, старший офицер за 1000 долларов обещала жителю Львовского района восстановить данные во временном удостоверении военнообязанного. Такие действия делали бы невозможным получение им повестки о вызове в другой ТЦК и последующий призыв на военную службу.

Правоохранители разоблачили злоумышленницу во время получения неправомерной выгоды.

Чиновницу военкомата на Львовщине задержали на получении 1 тыс. дол. взятки за содействие в уклонении от призыва 02

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Взяточнице сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Устанавливается причастность к совершенному других лиц.
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Топ комментарии
+11
так там харчовий ланцюг з самого низу наверх-а не навпаки...
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18.08.2023 17:59
+6
А слева вверху "руки в боки" - это её шеф я так понимаю? Наверное лихорадочно думает, что делать 🙂

А жопка ничего у посадовиці ))
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18.08.2023 18:10
+5
Оновлюй данні в ТЦК)
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18.08.2023 18:01
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Тлумачний словник:
Посадовиця - дупа.
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18.08.2023 17:50 Ответить
Ні. Такого значення нема.
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18.08.2023 18:09 Ответить
По яким правилам вони строчать ці кінчані фемінітиви? Чого офіцер не офіцериня, офіцериця, а офіцерка? Чого пілот не пілотка тоді? Чого медик тоді не медичка, а медикиня? Це виходить, що українську мову можна гнуть, ламати по своєму баченню і відчуттю прекрасного?
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18.08.2023 21:35 Ответить
"По яким правилам..." Тут двічі помилка. За правилами у нас б'ють не по зубам, а по зубах
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18.08.2023 23:37 Ответить
А це вже подвійні стандарти. Одним - фемінітиви, а іншим - правила.
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19.08.2023 06:17 Ответить
поновити дані..тобто не спотворити, не внести нові, а ПОНОВИТИ...звідси і сумма сміховинна....
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18.08.2023 17:51 Ответить
Облвоєнкомів поміняли і .....
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18.08.2023 17:55 Ответить
так там харчовий ланцюг з самого низу наверх-а не навпаки...
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18.08.2023 17:59 Ответить
здається акція "спіймай баригу" перекинулась на ВСУ
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18.08.2023 17:57 Ответить
Спіймай баригу в ТЦК.
Ті бариги довідками у тилу, до ЗСУ ніякого відношення не мають
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18.08.2023 18:40 Ответить
Оновлюй данні в ТЦК)
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18.08.2023 18:01 Ответить
Каждому двадцатому - скидка))
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18.08.2023 18:11 Ответить
Жнива
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18.08.2023 18:01 Ответить
Смішні гроші, мабуть злили із-за демпінгу
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18.08.2023 18:04 Ответить
подивимось на вирок суду...затримати не значить отримати за це покарання...так шо це на разі все туфта...инфармациона...
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18.08.2023 18:05 Ответить
А слева вверху "руки в боки" - это её шеф я так понимаю? Наверное лихорадочно думает, что делать 🙂

А жопка ничего у посадовиці ))
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18.08.2023 18:10 Ответить
100% дрюкає її.
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18.08.2023 18:13 Ответить
А виноват Бенджамин Франклин: ведь это его взгляд со стодолларовой купюры провоцирует посадовицю
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18.08.2023 18:22 Ответить
Що цікаво. Купюри не сині. і ніхто не переживає !

З іншого боку, ось куди цілі купюри ідуть. Тому в обмінниках такий гвалт був !!
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18.08.2023 19:31 Ответить
Є в них "инстинкт самосохранения"???? Може "куля в лоб" одразу?
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18.08.2023 18:15 Ответить
1000 баксов? Пхах. Совсем какая-то отчаянная. Что за скидки такие? новогодние? Вроде ещё рано. Зеки больше срубают за "найденных документах".
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18.08.2023 18:24 Ответить
Таких заробітчан, у пагонах і без них, достатньо у КОЖНОМУ ТКЦ + медкомісіях ( в міру-військоматі)!!
Це, тіж посередники між привладними замовниками і воєнкомом в ТЦК!!
Безкарність від привладних, породжує криваві ЗЛОЧИНИ або САМОСУД !!!
ТРЬОХ Бандюків за УБИВСТВО ЗАХИСНИКА України, відпустила суддівська особа, після відпустки за КОРДОНОМ на кроні ДУРНІ ГРОШІ…
Безкарність…
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18.08.2023 18:46 Ответить
А за що жінці булавки купувати?
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18.08.2023 18:56 Ответить
На вигляд ще молода. І мабуть симпотна. Хех ...
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18.08.2023 19:29 Ответить
Поголовная коррупция что в судах что в военкоматах....
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18.08.2023 20:49 Ответить
Взятку брал шеф руками офицерки.
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18.08.2023 21:21 Ответить
 
 