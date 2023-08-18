Чиновницу военкомата на Львовщине задержали на получении 1 тыс. дол. взятки за содействие в уклонении от призыва. ФОТО

Правоохранители задержали во время получения взятки должностное лицо территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, старший офицер за 1000 долларов обещала жителю Львовского района восстановить данные во временном удостоверении военнообязанного. Такие действия делали бы невозможным получение им повестки о вызове в другой ТЦК и последующий призыв на военную службу.

Правоохранители разоблачили злоумышленницу во время получения неправомерной выгоды.

Смотрите также: Сотрудницу Уманского военкомата задержали на взятке 6,5 тыс. дол. за уклонение от мобилизации. ФОТО

Взяточнице сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Устанавливается причастность к совершенному других лиц.