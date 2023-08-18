РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4584 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
13 865 54
оккупация (9504) разведка (4002) Энергодар (147)

На совещании руководителей оккупационной полиции в Энергодаре раздался взрыв, - разведка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

18 августа во временно оккупированном Энергодаре было назначено совещание руководителей городской "полиции". Ориентировочно в 09:23 в кабинете начальника полиции раздался мощный взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины. 

В сообщении отмечается: "В результате этого взрыва многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД россии чесанов павел валериевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва их срочно доставили в местную больницу.

Также читайте: В Энергодаре в здании, где оккупанты обустроили пыточную для пленных, раздался взрыв, - Федоров. ФОТО

На совещании руководителей оккупационной полиции в Энергодаре раздался взрыв, - разведка 01

После оперативного обследования раненых из оккупированного Мелитополя было срочно вызвано три реанимобиля. Уже оттуда планируется эвакуация военными вертолетами на территорию России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты активизировали обыски в Энергодаре - проверяют, есть ли российские паспорта, - мэр Орлов

Здание, кроме размещения управления "полиции", использовалось в качестве помещения личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажей.

На совещании руководителей оккупационной полиции в Энергодаре раздался взрыв, - разведка 02

В настоящее время район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена. В городе полностью отключена сеть Интернет.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
У пеклі в прєдвкушеніі папалнєнія...
показать весь комментарий
18.08.2023 18:44
+22
снайперам дрона - респект
показать весь комментарий
18.08.2023 18:51
+18
И что? Ничего не сдохло? От БЛИН!!! Надеюсь в больнице передохнут к херам собачьим...
показать весь комментарий
18.08.2023 18:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У пеклі в прєдвкушеніі папалнєнія...
показать весь комментарий
18.08.2023 18:44 Ответить
Котли надраїли
показать весь комментарий
18.08.2023 18:49 Ответить
На концерте кабздона добавится отдельный номер "совещание", а котлы с кипящей смолой поставят поближе друг к другу, ну чтобы не мешать гитлеру, крутящемся на вертеле над коричневым огнем гордится своим последователем путлером.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:55 Ответить
Дзвінок жирика ***** із пекла.

"ЖИРИК добрался "туда" и отзвонился путину 😁" Пародія Юрия Великого.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:37 Ответить
Что он в Чувашии натворил что попал в Энергодар?
показать весь комментарий
18.08.2023 18:44 Ответить
А ви думаєте чувашія це рай?
показать весь комментарий
18.08.2023 18:46 Ответить
Приїхав " с бєндєровцами бороться".

а бєндеровці його забороли 😂😂😂
показать весь комментарий
18.08.2023 21:59 Ответить
Говорят, мусор хорошо горит
показать весь комментарий
18.08.2023 18:45 Ответить
А ещё и как воняет, при этом...
показать весь комментарий
18.08.2023 18:46 Ответить
і воняєт
показать весь комментарий
18.08.2023 19:26 Ответить
И что? Ничего не сдохло? От БЛИН!!! Надеюсь в больнице передохнут к херам собачьим...
показать весь комментарий
18.08.2023 18:45 Ответить
Отож понапивалися, тварюки, та від перегару здетонувало щось. Слава ЗСУ та СБУ!!!
показать весь комментарий
18.08.2023 18:49 Ответить
Дуже жаль що "чисельні поранення отримали:"
показать весь комментарий
18.08.2023 18:50 Ответить
Мабуть трохи не в те вікно.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:06 Ответить
Ні, це дуже добре. Перед тим, як кабиздохнути, повинні повністю насолодитися нежданчиками, що прилетіли. Чим більше мучитимуться, тим більше спокутають свої гріхи.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:30 Ответить
снайперам дрона - респект
показать весь комментарий
18.08.2023 18:51 Ответить
це круто!
показать весь комментарий
18.08.2023 18:51 Ответить
Смерть кремлевским оккупантам
показать весь комментарий
18.08.2023 18:52 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2023 18:53 Ответить
Яке вдерлося до Мирної України, те і отримало!!
Українці гостинні для дорогих гостей, а це, якесь зкацаплене лайно від ***** з мухосранску !!!
Смерть московітам ***** та їх агентам в Урядовому кварталі!!
Деркачі, мертвечук, бай, мехеда, кулініч, трубіцин, та ще купа, можуть це підтвердити!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
18.08.2023 18:53 Ответить
Птица счастья прилетела для оборотней в погонах.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:57 Ответить
Сині в'єтнамки знайшли?
показать весь комментарий
18.08.2023 18:57 Ответить
На нараді керівників окупаційної поліції в Енергодарі пролунав вибух
Не можу нарадуватись такою нарадою!
показать весь комментарий
18.08.2023 18:58 Ответить
А що це за мужик на фото?
показать весь комментарий
18.08.2023 19:03 Ответить
полковник мвс росії чесанов павло валерійович (Чувашська республіка)
показать весь комментарий
18.08.2023 21:04 Ответить
Вітаю, пане Шамов. Ось доберусь до емайл і розповім Вам про канадський клен
показать весь комментарий
18.08.2023 22:43 Ответить
Навзаем. Тырнет у меня плохой, выбросило из системы. Попробую завтра. а мож через час
показать весь комментарий
18.08.2023 23:31 Ответить
Прошлой осенью бегал парком Победы, на центральной аллее не нашел, но на северном периметре(у спортивного корта) ,вроде бы, канадский случай получился.
показать весь комментарий
18.08.2023 23:34 Ответить
Баданов працює
а то сидів в Інеті постійно
зник - відразу результат…)₴)
показать весь комментарий
18.08.2023 19:03 Ответить
Який такий "павло валерійович" з козломордії ??? Цензор ! Не перекладається ім"я та по батькові , як і прізвище. Тобто говнов павєл валерієвіч...
показать весь комментарий
18.08.2023 19:04 Ответить
Це щось нове. Ви хочете сказати, що українською не Сергій, а Сєргєй? Не Володимир, а Владімір?
показать весь комментарий
18.08.2023 19:38 Ответить
Якщо мова про "рускаво", то таки так, і не Сергій, і не Володимир.
Пора звикати.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:45 Ответить
Саме так. Молодець.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:48 Ответить
А ви що, john теж перекладаєте як іван? Або юджин як євгеній?
показать весь комментарий
19.08.2023 06:55 Ответить
Дрон білєти привозить. кобздон спонсорує, хоче "мільонник" зібрати. левова частка місць - бурьятам та друзям з Кавказу.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:07 Ответить
А хто він за національністю "з чувашії"? Чувак?
показать весь комментарий
18.08.2023 19:17 Ответить
Чувак - это зачет!!!!
показать весь комментарий
18.08.2023 19:33 Ответить
"рускій чувак".
показать весь комментарий
18.08.2023 19:46 Ответить
Рускій - це не націонвльність, це - ознака.Типу як "ненормальний" чи "********"!
показать весь комментарий
19.08.2023 06:02 Ответить
Чувашам чуваш а смерть!
показать весь комментарий
18.08.2023 19:26 Ответить
"Взрывное" совещание.Я не побоюсь этого слова-"мозговой" штурм.В смысле - участники совещания пораскинули мозгами....Я надеюсь.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:28 Ответить
Судячи з повідомлення, на жаль не мізками розкинули, а гівном!
показать весь комментарий
19.08.2023 06:03 Ответить
Я мав на увазі в буквальному значенні.
показать весь комментарий
19.08.2023 07:15 Ответить
Так і я в буквальному!
показать весь комментарий
19.08.2023 07:41 Ответить
Як на мене,то краще б вони розкинули мізками,а не гівном.Але,на жаль,повідомлення про смерть когось із присутніх на цій нараді я поки не зустрічав.Але надія є.
показать весь комментарий
19.08.2023 07:54 Ответить
Ну, надія завжди є Це ж не останні, на жаль, колаборанти і дрон у нас був не останній!
показать весь комментарий
19.08.2023 08:06 Ответить
Нарядна нарада, аби не остання
показать весь комментарий
18.08.2023 19:32 Ответить
Їх повинні були доправити до моргу, вибух не дуже вдалий.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:33 Ответить
до такого кітєля йому чудово пасуватимуть "белые лапти" ))
показать весь комментарий
18.08.2023 19:35 Ответить
вот бы так наведаться в кабинет к лаврову или медведеву....
показать весь комментарий
18.08.2023 19:40 Ответить
давно б так поганяли тих п!дарів в енергодарі
показать весь комментарий
18.08.2023 20:10 Ответить
Це зальот, подумав чувашський орк перед смертю, но було вже пізно.
показать весь комментарий
18.08.2023 21:26 Ответить
Хорошо посидели ! 😂
показать весь комментарий
18.08.2023 22:02 Ответить
 
 