Оккупанты обстреляли "Пункт незламності" в Часовом Яре, ранены 4 гражданских лиц. ФОТО

18 августа российские оккупанты обстреляли г. Часов Яр в Донецкой области. Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с "Пунктом незламності", где обычно местные жители получают гуманитарную помощь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Телесные повреждения в результате указанного обстрела получили две женщины 73 и 76 лет, которые находились в это время на улице, и 72-летний мужчина – он госпитализирован в больницу с множественными осколочными ранениями. Также среди пострадавших – 67-летний работник гуманитарного штаба.

Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбиты окна и двери, изуродованы кровля и балконы.

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Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).