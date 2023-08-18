РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4584 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
1 156 3
война (46746) обстрел (20144) Донецкая область (7131)

Оккупанты обстреляли "Пункт незламності" в Часовом Яре, ранены 4 гражданских лиц. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

18 августа российские оккупанты обстреляли г. Часов Яр в Донецкой области. Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с "Пунктом незламності", где обычно местные жители получают гуманитарную помощь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Оккупанты обстреляли Пункт незламності в Часовом Яре, ранены 4 гражданских лиц 01

Телесные повреждения в результате указанного обстрела получили две женщины 73 и 76 лет, которые находились в это время на улице, и 72-летний мужчина – он госпитализирован в больницу с множественными осколочными ранениями. Также среди пострадавших – 67-летний работник гуманитарного штаба.

Оккупанты обстреляли Пункт незламності в Часовом Яре, ранены 4 гражданских лиц 02

Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбиты окна и двери, изуродованы кровля и балконы.

Также читайте: Последствия обстрелов Донетчины: 1 человек погиб, 2 получили ранения. ФОТОрепортаж

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так ось для чого ці пункти, зібрати якомога більше людей та обстріляти...
показать весь комментарий
18.08.2023 20:07 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2023 20:12 Ответить
підари
показать весь комментарий
18.08.2023 23:54 Ответить
 
 