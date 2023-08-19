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Украина и ООН подписали превентивный план защиты прав детей в условиях российской агрессии, - Офис президента. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украина и ООН подписали общий превентивный план по предотвращению и пресечению грубых нарушений прав детей в условиях вооруженной агрессии России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Президента.

Совместный превентивный план по предотвращению и пресечению грубых нарушений прав детей в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины подписали советник – уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, координатор системы ООН в Украине, гуманитарный координатор Дениз Браун и глава Представительства ЮНИСЕФ Мурат Шахин.

На следующей неделе в Нью-Йорке документ засвидетельствует специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба.

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"Сегодня Украина делает очередной, далеко не первый шаг для спасения украинских детей от рашистских захватчиков и демонстрирует уважение механизмов и правил ООН, подписывая разработанный совместно с Организацией Объединенных Наций превентивный план. Мы надеемся, что нашим примером воспользуются другие страны мира, ведь сегодня речь идет об украинских детях, а завтра это может быть любой ребенок в любой стране мира", – отметила Герасимчук после подписания документа, состоявшегося в Офисе Президента.

Она подчеркнула, что Россия - первый в истории постоянный член Совбеза, которого генеральный секретарь ООН упомянул в приложении к своему ежегодному докладу "Дети и вооруженные конфликты" за 2022 год среди других стран, совершивших такие нарушения.

Подписание совместного превентивного плана с ООН является важным шагом в рамках выполнения Bring Kids Back UA – комплексного плана действий, разработанного по инициативе Владимира Зеленского. План объединяет усилия украинских властей, иностранных правительств и международных организаций ради возвращения на родину украинских детей, похищенных Россией.

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Украина и ООН подписали превентивный план защиты прав детей в условиях российской агрессии, - Офис президента 01

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Украина и ООН подписали превентивный план защиты прав детей в условиях российской агрессии, - Офис президента 02

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Украина и ООН подписали превентивный план защиты прав детей в условиях российской агрессии, - Офис президента 03

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Топ комментарии
+7
Очередная туалетная бумага. Развод лохов.
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19.08.2023 00:28
+5
О так! ООН любить підписувати якісь плани, щоб потім глибоко затурбуватися. А зельониє ******* шоу, які ні до чого не зобов'язують, але добре впливають на рейтинг серед глядачів цирку.
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19.08.2023 00:03
+2
З якою частотою згідно того плану ООН має висловлювати "глубокую азабочєность"? Раз на місяць? Чи може раз на тиждень?
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18.08.2023 23:55
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алилуйя!
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18.08.2023 23:51 Ответить
на Цензоре попрошу не выражаться
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19.08.2023 07:37 Ответить
З якою частотою згідно того плану ООН має висловлювати "глубокую азабочєность"? Раз на місяць? Чи може раз на тиждень?
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18.08.2023 23:55 Ответить
"превентивний план", це такий чорний юмор.
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18.08.2023 23:55 Ответить
Справді,без гумору тут дах поїде. ))"Привентивність" після 9 років війни,це як срать тільки навпаки.
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19.08.2023 00:50 Ответить
О так! ООН любить підписувати якісь плани, щоб потім глибоко затурбуватися. А зельониє ******* шоу, які ні до чого не зобов'язують, але добре впливають на рейтинг серед глядачів цирку.
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19.08.2023 00:03 Ответить
Очередная туалетная бумага. Развод лохов.
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19.08.2023 00:28 Ответить
ВСУ уже продвигаются в направлении оккупированного города Токмак Запорожской области. Оно является ключевым пунктом на пути до Мелитополя.
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19.08.2023 06:40 Ответить
пакетов на всех хватит
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19.08.2023 07:41 Ответить
ты так за бурятов переживаешь ?
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19.08.2023 08:00 Ответить
Ukraine war: US allows transfer of Danish and Dutch F-16 war planes to Kyiv
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19.08.2023 06:43 Ответить
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