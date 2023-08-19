Украина и ООН подписали превентивный план защиты прав детей в условиях российской агрессии, - Офис президента. ФОТО

Украина и ООН подписали общий превентивный план по предотвращению и пресечению грубых нарушений прав детей в условиях вооруженной агрессии России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Президента.

Совместный превентивный план по предотвращению и пресечению грубых нарушений прав детей в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины подписали советник – уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, координатор системы ООН в Украине, гуманитарный координатор Дениз Браун и глава Представительства ЮНИСЕФ Мурат Шахин.

На следующей неделе в Нью-Йорке документ засвидетельствует специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба.

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"Сегодня Украина делает очередной, далеко не первый шаг для спасения украинских детей от рашистских захватчиков и демонстрирует уважение механизмов и правил ООН, подписывая разработанный совместно с Организацией Объединенных Наций превентивный план. Мы надеемся, что нашим примером воспользуются другие страны мира, ведь сегодня речь идет об украинских детях, а завтра это может быть любой ребенок в любой стране мира", – отметила Герасимчук после подписания документа, состоявшегося в Офисе Президента.

Она подчеркнула, что Россия - первый в истории постоянный член Совбеза, которого генеральный секретарь ООН упомянул в приложении к своему ежегодному докладу "Дети и вооруженные конфликты" за 2022 год среди других стран, совершивших такие нарушения.

Подписание совместного превентивного плана с ООН является важным шагом в рамках выполнения Bring Kids Back UA – комплексного плана действий, разработанного по инициативе Владимира Зеленского. План объединяет усилия украинских властей, иностранных правительств и международных организаций ради возвращения на родину украинских детей, похищенных Россией.

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