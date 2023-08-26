В оккупированном Севастополе вечером 26 августа возник масштабный пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Севастополе сообщают о большом пожаре в районе Казачьей бухты. Горят якобы складские помещения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии".
Российские оккупационные СМИ пишут, что якобы "загорелись пустые складские помещения". Однако эта информация пока не подтверждена.
Управление российского МЧС в Севастополе ситуацию не комментирует.
Топ комментарии
+16 izzabaru
показать весь комментарий26.08.2023 22:28
+15 Анатолий Панасюк 108fa02f
показать весь комментарий26.08.2023 21:49
+15 Vladimir Pavlovich
показать весь комментарий26.08.2023 21:55
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"Жертв та руйнувань нема. Зовсiм".
Типу, якщо оголосити по телевізору офіційну версію, то всі покірно повірять.
І цей підхід використовується на усіх щаблях.
Они этого заслужили