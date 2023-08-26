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В оккупированном Севастополе вечером 26 августа возник масштабный пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Севастополе сообщают о большом пожаре в районе Казачьей бухты. Горят якобы складские помещения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии".

Российские оккупационные СМИ пишут, что якобы "загорелись пустые складские помещения". Однако эта информация пока не подтверждена.

Управление российского МЧС в Севастополе ситуацию не комментирует.

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В оккупированном Севастополе вечером 26 августа возник масштабный пожар 01
В оккупированном Севастополе вечером 26 августа возник масштабный пожар 02
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Топ комментарии
+16
ну і шо сі сталося?
********

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26.08.2023 22:28
+15
Мабуть "камінець" з неба.
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26.08.2023 21:49
+15
призы закончились...

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26.08.2023 21:55
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ну і шо сі сталося?
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26.08.2023 21:48 Ответить
Мабуть "камінець" з неба.
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26.08.2023 21:49 Ответить
вогняна каменюка
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26.08.2023 21:57 Ответить
Ні. Це ефект лінзи або суспензія.
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26.08.2023 22:48 Ответить
Шо-шо... Писець пiдкрався ... зненацька.
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26.08.2023 21:55 Ответить
ох вже тей Ненацьк
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26.08.2023 21:59 Ответить
Кицьки , вони - такi, вмiють пiдлизатися...
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26.08.2023 22:08 Ответить
ну і шо сі сталося?
********

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26.08.2023 22:28 Ответить
В Херсонесі розкопали могилу Прометея.
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26.08.2023 22:56 Ответить
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26.08.2023 21:50 Ответить
Самавазгкараніє навєрнає. Якогось лайна.
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26.08.2023 21:51 Ответить
Загинуло 26 осіб,зруйновано 4 приміщення.Жертв и разрушений нет
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26.08.2023 21:52 Ответить
Невелика правка:
"Жертв та руйнувань нема. Зовсiм".
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26.08.2023 21:55 Ответить
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26.08.2023 21:58 Ответить
Никто не пастрадал
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26.08.2023 22:46 Ответить
з людей
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27.08.2023 07:26 Ответить
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26.08.2023 21:53 Ответить
Бг-ггг... горят пустые склады, но черным дымом... ХЕХ...
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26.08.2023 21:54 Ответить
когда склады бывают совсем пустые, то могут даже взрываться.
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26.08.2023 23:05 Ответить
призы закончились...

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26.08.2023 21:55 Ответить
А медальки из короба уже на бояру выменяли?
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26.08.2023 22:09 Ответить
мядалі -то дорогий короб вийде. З них досить і фанерної коробки з фоткою
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26.08.2023 22:50 Ответить
Да, в короб можно пепел от сиги стряхивать. Если крепко накидался и не можешь идти - можно туда пописять
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26.08.2023 23:33 Ответить
Треба було не короб, а лукошко памяті. Було б скрепніше.
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26.08.2023 22:47 Ответить
Туєсок
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26.08.2023 23:25 Ответить
а короб с фото дают когда от героя вообще нихера не осталось и хоронить нечего?
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26.08.2023 23:08 Ответить
забавные кацапы , они ,, думают ,, если то , что они обьявили и есть правда , то можно сказать что они таки долбоебы , ну или лишнехромосомные , особенно забавно то , что скабеевы, соловьевы и остальная припижженная масса ртов верят в то , что им таки на параше верят , новости на параше уже давно преобрели статус - ,, спокойной ночи малыши ,, , смотрят на них как на дегенератов , даже тупые в дурдоме по имени ,, роисся ,, начинают умнеть .
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26.08.2023 22:02 Ответить
Там керівництво мислить совковими категоріями.
Типу, якщо оголосити по телевізору офіційну версію, то всі покірно повірять.
І цей підхід використовується на усіх щаблях.
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26.08.2023 22:06 Ответить
Бабовнятко завітало.Бавиться маненьке.
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26.08.2023 22:04 Ответить
Покурили там де ще не прилітало!
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26.08.2023 22:15 Ответить
угу, именно таким черным дымом обычно пустые складские помещения и горят, да. И вообще, как сказал ху.ло, патерьнет!
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26.08.2023 22:36 Ответить
Не курите де попало , курите де не попало.
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26.08.2023 22:39 Ответить
Побольше пожаров хороших и разных ... на расее.
Они этого заслужили
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26.08.2023 22:49 Ответить
Ух ти. І як пишно горять стіни в пустому складі.
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27.08.2023 02:33 Ответить
Порожні склади так не горять!
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27.08.2023 06:21 Ответить
 
 