В оккупированном Севастополе вечером 26 августа возник масштабный пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Севастополе сообщают о большом пожаре в районе Казачьей бухты. Горят якобы складские помещения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии".

Российские оккупационные СМИ пишут, что якобы "загорелись пустые складские помещения". Однако эта информация пока не подтверждена.

Управление российского МЧС в Севастополе ситуацию не комментирует.

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