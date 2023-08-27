За сутки зафиксировано около 90 обстрелов Пологовского и Васильевского районов Запорожской области, 1 человек погиб. ФОТО

Под вражеским огнем за прошедшие сутки оказались Левадное, Пятихатки и Лобково, Новодаровка, Гуляйполе, Степногорск, Орехов, Зализничное, Плавни, Каменское, Малые Щербаки. Россияне нанесли удары с БПЛА, РСЗО и артиллерии.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"Под обстрел в Каменском попал 42-летний мужчина, который, к сожалению, получил смертельные ранения, а травмированную 46-летнюю женщину удалось доставить в медицинское учреждение. В Гуляйполе пострадала 60-летняя женщина и 59-летний мужчина. Кроме того, ранения получила 68-летняя жительница Новоданиловки. Всем раненым предоставляется необходимая помощь", - говорится в сообщении.

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